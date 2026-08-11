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紅腫熱痛不止… 肉芽腫性乳腺炎 好發餵母乳婦女

范榮達
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肉芽腫性乳腺炎病人在超音波檢查下，可看到明顯乳房腫塊(畫圈處)。(圖／台灣苗栗市...
肉芽腫性乳腺炎病人在超音波檢查下，可看到明顯乳房腫塊(畫圈處)。(圖／台灣苗栗市大千綜合醫院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

一名曾哺餵母乳的33歲女子因乳房紅腫熱痛不退，經粗針切片確診為肉芽腫性乳腺炎，接受4個月類固醇治療後痊癒，醫師呼籲反覆乳房發炎應及早切片檢查。

肉芽腫性乳腺炎膿瘍表皮傷口不易癒合，甚至形成廔管，因初期與一般細菌性乳腺炎極為相似，較不容易判斷。但兩種「差」很大，醫師表示，一名33歲周姓女子因乳房紅腫熱痛不止，經粗針切片檢查確診，四個月類固醇治療後痊癒。

台灣苗栗市大千醫院乳房外科醫師陳以涵指出，周女曾哺餵母乳八個月，前陣子左乳房外下方反覆疼痛，及摸到明顯硬塊，甚至突發高燒至攝氏39度就診，起初接受一周的抗生素治療，雖然發燒症狀緩解，但乳房腫塊與疼痛依舊持續。醫師安排粗針切片檢查，確診為罕見肉芽腫性乳腺炎，周女接受四個月的類固醇治療後，乳房腫塊及疼痛消失。

醫師提醒，育齡女生若發現乳房不明腫塊、反覆疼痛，且抗生素治療不佳，應及早檢查釐清...
醫師提醒，育齡女生若發現乳房不明腫塊、反覆疼痛，且抗生素治療不佳，應及早檢查釐清病因；示意圖。（圖／123RF）

陳以涵指出，肉芽腫性乳腺炎是非細菌感染引起的慢性乳腺發炎，初期出現乳房局部硬塊、紅、腫、熱、痛等症狀，與一般細菌性乳腺炎極為相似，臨床上往往難以在第一時間揪出病因。但隨著病程，肉芽腫性乳腺炎病灶可能會逐漸演變成膿瘍。若膿瘍從皮膚表皮潰破，傷口非常不易癒合，甚至容易形成廔管，對病人的生活與心理造成極大負擔。

臨床統計肉芽腫性乳腺炎好發於曾哺餵母乳的育齡女性，目前醫學界對於確切形成原因尚不明確，推測可能與免疫反應、長期壓力、抽菸、情緒起伏，或體內荷爾蒙異常有關。

陳以涵強調肉芽腫性與一般細菌性乳腺炎有兩大關鍵差異，肉芽腫性使用常規抗生素治療通常效果不顯著，即使病灶已形成膿瘍，細菌培養也常常驗不出結果。此外，細菌性病程快速，相對容易治癒，肉芽腫性病程漫長，且極易反覆發作，有些病人的病程持續半年至兩年不等。

肉芽腫性乳腺炎的臨床症狀與發炎性乳癌有重疊之處，無法單憑肉眼或觸診排除，陳以涵建議，透過組織切片化驗是最精準且能得到正確診斷的方法，呼籲育齡女性若發現乳房有不明腫塊、反覆疼痛，且對常規抗生素治療反應不佳時，應提高警覺，尋求專業乳房外科醫師協助，透過切片檢查及早釐清病因，才能把握黃金治療期。

肉芽腫性乳腺炎VS.細菌性乳腺炎比較表(圖／台灣苗栗市大千綜合醫院提供)
肉芽腫性乳腺炎VS.細菌性乳腺炎比較表(圖／台灣苗栗市大千綜合醫院提供)

精華 FAQ

  • 因為初期常出現乳房硬塊、紅、腫、熱、痛等表現，與細菌性乳腺炎非常相似，單靠外觀和觸診不易分辨，常要透過組織切片才能確認真正病因。

  • 她先接受1周抗生素治療後症狀未完全改善，醫師進一步安排粗針切片，確診為肉芽腫性乳腺炎，之後接受4個月類固醇治療，乳房腫塊與疼痛才消失。

  • 若乳房出現不明腫塊、反覆疼痛、紅腫熱痛，且對常規抗生素反應不佳，就應提高警覺，盡快找乳房外科醫師評估，透過切片檢查及早釐清病因。

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