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「不能走，活著沒意義」93歲老農勇換人工關節 隔天就床

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93歲翁開刀換人工膝關節，醫師王芳英帶他爬樓梯復健。(圖／大甲李綜合醫院提供)
93歲翁開刀換人工膝關節，醫師王芳英帶他爬樓梯復健。(圖／大甲李綜合醫院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

台中93歲老農因左膝退化性關節炎惡化到無法行走，經家屬支持接受人工膝關節置換，術後隔天便能下床，重新找回活動能力。

台中93歲邱姓老翁雙膝罹患嚴重退化性關節炎，近月以來左膝劇烈疼痛，讓他連拿助行器都無法踏出家門，無法像往常一樣騎車、下田種菜或找鄰居串門子，整天愁眉苦臉地說，「不能行動自如，活著也沒意義！」經家屬討論後決定帶他至台灣大甲李綜合醫院接受人工膝關節置換手術，老翁術後隔天即能順利下床，重獲自由行走的能力。

大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英為93歲老翁置換人工膝關節。（圖／大甲李綜合醫院提供...
大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英為93歲老翁置換人工膝關節。（圖／大甲李綜合醫院提供）

大甲李綜合醫院副院長、骨科醫師王芳英表示，這名老翁來診時已是退化性關節炎第四期（最嚴重等級），左膝蓋內側軟骨幾乎整個磨損殆盡，且關節已嚴重變形達15度；在術前，老翁曾嘗試注射玻尿酸及服用止痛藥，但皆無法緩解劇痛，才決定採手術治療，醫療團隊在手術過程中特別為其矯正膝蓋角度，讓他在術後雙腳得以重新站直。

老翁透露，7年前曾在其他醫院做過右膝人工關節置換，但當時術後強烈的疼痛感，讓他大受驚嚇，因而心生恐懼，毅然放棄治療左腳，不料近一個月左膝惡化至完全無法行走，連日常生活都大受影響，才讓他下定決心「要活就要動！一定要開刀。」果然術後下床走路，讓家屬欣慰直呼，「這是今年父親節最好的禮物！」

醫師王芳英指出，針對90歲以上的超高齡患者進行大型關節手術，臨床上主要評估心肺功能是否正常、能耐受麻醉與手術，以及是否有失智症或嚴重骨質疏鬆，加上術後復健意願高等三大指標，患者必須能積極配合復健，且家屬需在旁陪伴協助，若無法配合復健，手術效益將大打折扣。

老翁的女兒表示，父親年輕時務農，一輩子習慣勞動、根本閒不住，先前因腳痛困在家中，整天感嘆人生沒意思，看了讓人十分不捨。雖然父親高齡93歲，但為了維持生活品質，家人選擇支持與尊重父親的決定，幸運的是，在父親節前夕順利完成手術，老翁復原狀況相當良好，走路十分平穩。

93歲翁左膝退化關節炎，手術置換人工膝關節。（圖／大甲李綜合醫院提供）
93歲翁左膝退化關節炎，手術置換人工膝關節。（圖／大甲李綜合醫院提供）

精華 FAQ

  • 他左膝退化性關節炎已達第4期，疼痛嚴重到連助行器都難以出門，注射玻尿酸與吃止痛藥也無效，生活品質大受影響，才下定決心開刀治療。

  • 老翁術後第2天就能順利下床，之後走路也相當平穩，等於重新恢復基本行動能力；家屬認為這不僅改善生活，也讓父親重拾外出與活動的自由。

  • 醫師主要看3項：心肺功能是否足以承受麻醉與手術、有無失智或嚴重骨質疏鬆，以及術後是否願意積極復健；若無法配合，手術效益會明顯下降。

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