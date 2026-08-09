你是哪種暈？眩暈分2大類型 不吃重口味、別過勞…

醫師提醒，眩暈放群年輕化，工作壓力大、緊張或焦慮以及自律神經失調等皆是誘發因素；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出頭暈與眩暈成因不同，眩暈又分中樞型與周邊型，可能與腦部病變、內耳積水、病毒感染及生活作息失衡有關，應及早就醫並調整飲食與作息。

雖然頭暈是一般人都曾遇過的經驗，但其背後潛藏的健康警訊卻因人而異。有的人感覺昏沉或是頭重腳輕，較嚴重的會感覺身體或周遭環境都在旋轉，甚至可能伴隨噁心嘔吐，台灣資深耳鼻喉科醫師李宏信提醒，如果經常性感到頭暈或是眩暈很厲害，應進一步就醫治療。

李宏信醫師指出，頭暈不是疾病，而是一種症狀，通常可分為頭暈和眩暈兩大類型，頭暈就像坐在小船上，感到左搖右晃不平衡；眩暈發作時猶如天旋地轉，無法站立或甚至跌倒。眩暈相對於普通頭暈的感覺，更加難受且不知何時會發作，故令人害怕。

李宏信醫師表示，身體的平衡系統包括頭部、視覺、身體四肢和內耳前庭系統。其中內耳的蝸牛體掌管聽力，若出現異常會引起耳鳴重聽；而前庭和三半規管則屬於人體的平衡中樞，會感應旋轉與動作，如果此區域出現異常，就可能發生眩暈症狀。

眩暈又可分為「中樞型」和「周邊型」，其中，中樞型眩暈來自腦部的問題，通常暈的情況較能忍受，倘若經常性感到頭暈，就要懷疑可能是慢性腦部病變；值得注意的是，如果伴隨臉部不對稱、說話和肢體異常，需警覺可能是腦中風 的前兆。

至於周邊型眩暈，又稱為末梢型眩暈，主要因為內耳前庭系統病變，如內耳淋巴液積水腫脹或耳石脫落導致平衡失調；而三半規管的內耳淋巴水腫，也就是一般常聽到的就是梅尼爾氏症，這是1861年，法國梅尼爾醫師在一位患病的少女身上進行內耳組織切片，發現眩暈起因於內耳淋巴水腫而命名。為紀念梅尼爾氏醫師的發現，故將此疾病以「梅尼爾氏症」命名。

病毒感染 也會誘發

另外，李宏信醫師也補充提到，眩暈發作的成因還包括病毒感染，如感冒引起內耳神經炎、新冠病毒也可能誘發急性眩暈。

李宏信醫師進一步分析，眩暈以往多好發年長者，因為年紀大血管阻塞，神經營養不夠，導致內耳神經退化所致；不過，現在40歲之後的中年人，常因為生活工作壓力大、緊張焦慮，生活不規律，自律神經失調，三高控制不好，攝取過多鹽分等因素，導致鈉離子的排出不順及血管過度收縮、不通暢，血液營養供應不足，內耳積水也無法排出，造成內耳產生病變，除了容易引發眩暈，還可能合併耳鳴、重聽。

醫學上內耳淋巴液積水的成因不明，但積水無法順利排除，常因飲食過鹹，鈉沉積體內導致身體容易水腫，又當有人心臟不好、無力，下肢的血液無法順利往上回流，腳部會水腫，同樣也會導致三半規管積水無法順利排出，服用利尿劑有助於排水消腫。

李宏信醫師說明，在眩暈治療方面，如果是治療內耳血管阻塞的周邊型眩暈，主要是促進血液循環，內耳的血管是從顱底、腦幹及內頸動脈的分支與頸椎突孔動脈結合相連，內耳蝸牛體和三半規管上方有一層微血管形成的薄膜，要打通內耳血管必須以滲透方式供血，即利用「基底循環促進劑」為主，再加上神經營養劑及抗氧化藥物，幫助血管擴張及增生、活化神經，達到預防眩暈。這與治療高血壓、心臟病等服用擴張血管、促進全身血液循環的藥物功能及機轉略有不同。

急性發作 建議就醫

中樞型眩暈若排除急性中風，相較於周邊型眩暈，發作起來相對較溫和。若經常犯頭暈，則需留意可能是腦部組織老化、血管漸漸阻塞，神經退化、纖維化，逐漸萎縮引起，就好像家常食用的絲瓜老化，軟纖維乾涸後，形成菜瓜布。治療方式以打通血路為主，給予腦部神經營養如B1、B6、B12等抗氧化劑，增進代謝作用，及早治療能有助降低失智症發生。

現代人生活壓力大、過勞、重口味飲食過鹹、作息不規律和三高慢性病等，眩暈成為現代社會的文明病，有逐漸年輕化的趨勢。若擔心眩暈難以預測何時發作，在急性發作期，建議急診就醫；如果有出國旅遊的安排，可請醫師開立藥物備用。

李宏信醫師提醒，眩暈發作除了配合藥物治療，日常應多運動，促進身體血液循環，飲食盡量少鹽、清淡，控制三高，補充足夠水分，調節緊張的生活步調，減少焦慮與過勞，避免自律神經失調，都有助降低眩暈發作的機率。

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