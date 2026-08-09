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不只胖男才打呼 過敏女每睡1小時 呼吸暫停300秒

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打呼不是只有肥胖、中高齡男性才會發生，女性、年輕族群因先天呼吸道狹窄或鼻腔結構異...
打呼不是只有肥胖、中高齡男性才會發生，女性、年輕族群因先天呼吸道狹窄或鼻腔結構異常，也會容易打呼；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

長期鼻過敏與鼻腔阻塞會導致口呼吸、打呼與睡眠呼吸中止，連年輕女性也可能每小時停呼吸300秒；透過鼻中隔與鼻甲手術可改善缺氧與白天疲倦。

明明每天睡滿8小時，白天卻依然昏昏欲睡、注意力難以集中？許多人常歸咎於工作壓力大或睡眠不足，但長期鼻塞與夜間打呼往往才是摧毀睡眠品質的元凶。當鼻腔氣道因發炎或結構狹窄而阻塞時，人體會在睡眠中不自主改用「口呼吸」，不僅容易出現鼾聲，更可能進一步發展為睡眠呼吸障礙，導致身體長時間處於缺氧狀態。

台灣弘光耳鼻喉科診所院長、中山醫院耳鼻喉科主任醫師、博仁綜合醫院耳鼻喉暨頭頸部外科主任許文龍指出，臨床上常遇到患者表示每天睡很久，卻仍覺得「怎麼睡都睡不飽」，並非單純睡眠時間不足，而是睡眠過程中因鼻塞、打呼造成反覆中斷，大腦與身體沒有獲得真正休息。

長期鼻塞 尋求專業評估

許文龍表示，鼻子是人體呼吸道的第一道防線，除了負責過濾空氣中的髒東西，也具有調節溫度與溼度的功能。當患者長期受到鼻過敏影響，鼻黏膜反覆腫脹，鼻腔空間變窄，就會逐漸改用嘴巴呼吸。

然而，長時間張口呼吸除了造成口乾、喉嚨不適，也會讓咽喉組織較容易塌陷，進一步引發打呼，甚至在睡覺時突然短暫沒有鼾聲，接著又大口喘氣，可能就是睡眠呼吸中止症的警訊。

許文龍提醒，打呼並非只有肥胖、中高齡男性才會發生，臨床上也常見女性、年輕族群，甚至體型正常者，因先天呼吸道狹窄或鼻腔結構異常受到影響。若長期有鼻塞、打呼、睡眠品質差、白天精神不佳或黑眼圈等問題，都建議接受專業評估。

許文龍分享，一名23歲女大生畢業後開始工作，長期有嚴重過敏問題，雖然每天睡眠時間充足，卻總是精神不濟，晚上也有嚴重打呼。經家人陪同就醫檢查後發現，患者鼻腔幾乎沒有足夠空間呼吸，除了鼻黏膜因過敏嚴重腫脹，也合併鼻中隔彎曲等問題。

進一步檢查發現，該名患者對塵蟎、黴菌、蝦蟹等過敏原反應強烈，且已達重度睡眠呼吸中止症程度，每小時約有300秒停止呼吸，血液平均含氧量僅92%（正常範圍在95%至100%之間），最低甚至降至75%，由於長期氧氣供應不足，使得身體無法在睡眠期間充分修復，造成白天疲倦、體力下降。

重建上呼吸道 找回好眠

為了改善患者的呼吸困擾，許文龍首先採上呼吸道重建手術，找出影響呼吸的關鍵部位後改善，包括鼻腔空間、鼻中隔、鼻甲黏膜等問題，患者接受內視鏡鼻中隔矯正手術，搭配高頻無線電波治療調整鼻甲黏膜，再結合自體血液再生修復技術（HA-PRP），協助組織恢復。

「第一次覺得呼吸這麼舒服！」術後兩周回診時，患者表示鼻腔呼吸空間明顯改善，睡眠品質大幅提升，也重新恢復運動習慣，運動較長時間也不容易感到疲憊。

許文龍坦言，多數患者在手術改善呼吸後，不僅睡眠品質提升，也常反映黑眼圈減輕、皮膚狀態改善，整體精神與生活品質都有顯著提升，建議有鼻過敏或呼吸困擾者，應及早檢查，避免因長期缺氧而影響身體健康。

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=7138

精華 FAQ

  • 文章指出，問題常不在睡眠時間不足，而是鼻塞、打呼與睡眠呼吸中止讓睡眠反覆中斷，身體無法真正休息，長期下來就會出現精神不濟、注意力差與疲倦。

  • 不是。醫師強調，女性、年輕人、體型正常者也可能因先天呼吸道狹窄、鼻中隔彎曲或鼻過敏造成打呼，若合併白天嗜睡，更應盡快檢查。

  • 她因嚴重過敏、鼻中隔彎曲與鼻黏膜腫脹，幾乎無法順暢呼吸，檢查顯示重度睡眠呼吸中止。醫師以鼻中隔矯正、鼻甲治療與HA-PRP等方式改善上呼吸道。

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