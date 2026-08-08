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53歲婦車禍長短腳 微創換髖重拾行動力

萬于甄
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奇美醫院骨科主治醫師張文碩（右）表示，微創正前開（DAA）人工髖關節置換手術可減...
奇美醫院骨科主治醫師張文碩（右）表示，微創正前開（DAA）人工髖關節置換手術可減少肌肉破壞、降低術後疼痛，並有助病人提早下床復健及降低長短腳發生機率。（記者萬于甄／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台南53歲女子車禍後出現骨盆骨折、長短腳與劇痛，經奇美醫院採微創正前開人工髖關節置換後，快速恢復行走並擺脫止痛藥。

台南一名53歲廖姓女子因車禍造成骨盆骨折，後續併發股骨頭缺血性壞死及創傷後關節炎，不僅雙腳長短不一、長期跛行，更得靠輪椅、助行器及止痛藥度日。經台灣奇美醫院採微創正前開人工髖關節置換手術治療，術後隔天即可下床，3個月後擺脫輪椅與止痛藥，重新恢復正常行動。

奇美醫院骨科主治醫師張文碩表示，隨著高齡化社會來臨，退化性關節炎、股骨頭壞死及髖部骨折患者增加，人工髖關節置換需求持續攀升，近年來微創正前開（DAA）術式逐漸普及，其特色為利用肌肉間天然縫隙進入髖關節，不需切斷重要肌群，可減少組織破壞、降低術後疼痛，並幫助病人提早下床復健。

廖姓女子分享，去年發生車禍後，左側髖關節受損，導致嚴重「長短腳」問題，最初差距約2公分，隨時間惡化至2.7公分，且疼痛加劇根本無法行走，經手術後恢復極為迅速，且隔天即可透過輔具幫助下床，住院8天後就可出院。

她也提到，出院後就轉往養護中心休養，約2周即可脫離輪椅與輔具，甚至達成「日行5公里」的目標，相較一般手術需休養2個月，微創技術讓自己重獲新生，目前已不再需要服用止痛藥，恢復成效讓人感到欣慰與滿意，也很感謝醫療團隊的幫忙。

張文碩說，正前開術式保留髖關節後方穩定結構，可降低人工關節脫臼風險，術後日常活動限制相對較少；此外，病人採平躺姿勢手術，醫師可更精準比對雙腳長度，有助降低術後長短腳發生機率，提升整體滿意度。

他提醒，人工髖關節置換並非只有單一最佳術式，傳統側開、後開手術在複雜骨骼畸形或人工關節翻修等病例仍具重要角色，而微創正前開手術因接近股外側皮神經，部分病人術後初期可能出現局部麻木或麻脹感，多數會隨時間逐漸改善。

張文碩也強調，民眾接受手術前應與骨科醫師充分討論，依骨質、體型及病況選擇最適合的治療方式，也打造最安心、最適合自己的精準醫療計畫。

53歲廖姓女子因車禍導致股骨頭缺血性壞死及創傷後關節炎，在接受奇美醫院微創正前開...
53歲廖姓女子因車禍導致股骨頭缺血性壞死及創傷後關節炎，在接受奇美醫院微創正前開（DAA）人工髖關節置換手術後，術後3個月已擺脫輪椅與止痛藥，恢復正常行走。（記者萬于甄／攝影）

精華 FAQ

  • 她因車禍造成骨盆骨折，後續又併發股骨頭缺血性壞死與創傷後關節炎，導致雙腳長短不一、長期跛行，甚至需靠輪椅、助行器與止痛藥生活。

  • 正前開術式經由肌肉間天然縫隙進入髖關節，不必切斷重要肌群，可減少組織破壞與術後疼痛，並讓病人更早下床復健，降低恢復期不便。

  • 她術後隔天就能在輔具協助下床，住院8天後出院，約3個月脫離輪椅與止痛藥，甚至可日行5公里；醫師也提醒術式需依骨質、體型與病況選擇。

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