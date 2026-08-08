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50歲男胃藏6公分基質瘤 消化不良悶半年

廖靜清
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書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，別輕忽腹部悶脹不適，小心可能是罕見的基質瘤...
書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，別輕忽腹部悶脹不適，小心可能是罕見的基質瘤。（圖／書田診所提供）

AI摘要

文章摘要整理：

50多歲男子因半年消化不良就醫，經胃鏡、內視鏡超音波與切片確診胃腸道基質瘤；醫師提醒此病常無特異症狀，50歲以上應定期檢查。

50多歲張先生，近半年來反覆出現左上腹悶脹不適，原以為只是消化不良，但數月後症狀始終未改善。就醫安排胃鏡檢查，發現胃黏膜並無潰瘍或發炎，卻在胃上半部後方發現一處約6公分的隆起，經進一步接受內視鏡超音波（EUS）及組織切片檢查後，確診為胃腸道基質瘤（Gastrointestinal Stromal Tumor，GIST）。

台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，胃腸道基質瘤雖屬相對少見的腫瘤，卻是消化道最常見的間質性腫瘤，約六成發生於胃部，其次為小腸。胃腸道基質瘤好發於50至70歲，男女發生率相近，目前沒有明確的高危險族群。

康本初指出，胃腸道基質瘤與一般胃癌最大不同，在於這類腫瘤不是長在胃黏膜表面，而是起源於胃腸道黏膜下層或肌肉層。早期大多沒有明顯症狀，也不易透過一般胃鏡直接發現。部分患者僅有輕微腹脹、腹痛、惡心或消化不良等不適，許多人都是在健康檢查時才意外發現。

隨著腫瘤逐漸增大，患者可能出現持續性的消化不良、腹部悶痛、貧血、黑便或血便等症狀，嚴重時甚至可在腹部摸到腫塊。由於症狀缺乏特異性，常被誤認為胃炎、胃食道逆流或一般腸胃功能障礙，因而延誤診斷。

康本初表示，若胃鏡發現胃部有黏膜下腫瘤，通常會安排內視鏡超音波進一步判斷腫瘤來自哪一層組織，必要時再進行超音波導引細針穿刺取樣（EUS-FNA）取得病理診斷，並搭配電腦斷層或核磁共振，評估腫瘤大小、位置及是否已有轉移，內視鏡超音波也是目前評估胃腸道黏膜下腫瘤最重要的工具之一。

在治療方面，康本初說，胃腸道基質瘤多數生長速度較慢，若腫瘤小於1公分，可每6個月以胃鏡或內視鏡超音波定期追蹤。若介於1至2公分，且位於食道附近或鄰近重要血管等手術風險較高的位置，可依個別情況持續追蹤。

腫瘤超過2公分、持續變大，或經檢查懷疑具有惡性潛力，建議評估接受手術切除。目前國際治療指引也建議，對於已確診、可切除的局限性GIST，手術仍是治療首選。若已出現轉移、復發或無法手術，可使用標靶藥物治療，以控制病情。

胃腸道基質瘤與胃癌常被混為一談，康本初說，一般胃癌多指胃腺癌，是由胃黏膜細胞病變所引起，與幽門螺旋桿菌感染、飲食及生活習慣等因素相關。胃腸道基質瘤則源自胃腸道的間質細胞，多與KIT或PDGFRA等基因突變有關，與幽門螺旋桿菌感染、高鹽飲食等常見胃癌危險因子並無直接關聯。

康本初提醒，長期出現腹部悶脹、消化不良、腹痛、貧血、黑便等症狀，即使曾接受幽門螺旋桿菌根除治療或檢查結果為陰性，也不能因此掉以輕心。尤其50歲以上民眾，透過定期健康檢查及必要時接受胃鏡、內視鏡超音波等檢查，才能提高胃腸道基質瘤的早期發現機會。

患者就醫發現，胃上半部後方有6公分的胃腸道基質瘤（Gastrointestina...
患者就醫發現，胃上半部後方有6公分的胃腸道基質瘤（Gastrointestinal Stromal Tumor，GIST）。（圖／書田診所提供）

精華 FAQ

  • 因為胃腸道基質瘤多長在黏膜下層或肌肉層，早期常沒有明顯症狀，一般胃鏡也不一定看得到表面異常，所以容易被誤認為消化不良或胃炎而延誤診斷。

  • 若胃鏡發現黏膜下腫塊，通常會進一步做內視鏡超音波判斷腫瘤層次，必要時以EUS-FNA取樣做病理診斷，並搭配電腦斷層或核磁共振評估大小、位置與是否轉移。

  • 腫瘤小於1公分可每6個月追蹤，1至2公分且位置危險者可依情況觀察；超過2公分、持續變大或有惡性疑慮者，通常建議手術切除，若已轉移或無法手術則用標靶治療。

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