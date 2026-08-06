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鼻涕倒流釀胃潰瘍？ 醫師分析成分：常見迷思

游振昇
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醫師表示，一般感冒大多由鼻病毒、冠狀病毒、腺病毒等病毒感染引起，真正的致病原因是...
醫師表示，一般感冒大多由鼻病毒、冠狀病毒、腺病毒等病毒感染引起，真正的致病原因是病毒，而非鼻涕倒流。示意圖。（圖／123RF）

很多人一有感冒症狀就認為是鼻過敏或鼻涕倒流引起，還流傳長期鼻涕倒流進胃裡久了會造成胃潰瘍等說法。醫師表示，這些都是常見迷思。

台灣小兒科醫師林玉彪表示，一般感冒大多由鼻病毒、冠狀病毒（非COVID-19）、腺病毒等病毒感染引起，真正的致病原因是病毒，不是鼻涕倒流。鼻涕倒流雖可能刺激咽喉，引起清喉嚨、咳嗽或喉嚨異物感，但不會因為流到咽喉就造成感冒。

林玉彪表示，鼻涕是鼻腔黏膜分泌的保護液，約95%以上是水分，其餘包含黏蛋白、抗體、電解質及少量免疫細胞，本身不是充滿細菌的分泌物，而是人體保護呼吸道的重要防線。

一名長期胃食道逆流患者表示，曾有位中醫師告訴他，長期鼻涕倒流進到入的胃裡，也會造成胃炎、胃潰瘍甚至十二指腸潰瘍。林玉彪說，目前沒有醫學證據支持。人體每天都會不自覺吞下鼻涕與唾液，進入胃部後會受到胃酸分解，一般不會因此造成胃部潰瘍。

醫學研究指出，胃潰瘍及十二指腸潰瘍最重要的原因，仍以幽門螺旋桿菌感染及長期服用非類固醇消炎止痛藥為主，非鼻涕倒流。胃癌更有約8至9成與幽門螺旋桿菌感染有關。

為降低胃癌發生率，台灣衛福部建議接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」。若檢測結果為陽性，可接受除菌治療，藉由及早根除幽門螺旋桿菌，大幅降低未來罹患胃癌的風險。

林玉彪表示，若長期出現鼻涕倒流、咳嗽或喉嚨不適，應找出真正原因，如過敏性鼻炎、慢性鼻炎、鼻竇炎或胃食道逆流，而非誤以為都是感冒或鼻涕傷胃。

小兒科醫師林玉彪表示，一般感冒大多由鼻病毒、冠狀病毒（非COVID-19）、腺病...
小兒科醫師林玉彪表示，一般感冒大多由鼻病毒、冠狀病毒（非COVID-19）、腺病毒等病毒感染引起，真正的致病原因是病毒，而非鼻涕倒流。（圖：醫師林玉彪提供）

精華 FAQ

  • 醫師表示沒有醫學證據支持這種說法。感冒主要由病毒感染引起，鼻涕倒流最多造成咽喉刺激；進入胃後也會被胃酸分解，通常不會導致胃潰瘍。

  • 鼻涕是鼻腔黏膜分泌的保護液，95%以上是水分，其餘包含黏蛋白、抗體、電解質與少量免疫細胞。它是呼吸道防線的一部分，不是充滿細菌的髒分泌物。

  • 胃潰瘍與十二指腸潰瘍最重要原因是幽門螺旋桿菌感染，以及長期服用非類固醇消炎止痛藥；胃癌則約有8至9成與幽門螺旋桿菌感染相關，建議及早檢測與除菌。

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