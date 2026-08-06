我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慈濟遭狠詐3000萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

ICE機場抓人 航空公司拒配合：先拿法官搜查令

搭飛機預防靜脈血栓 醫師建議：每1、2小時要起身動一下

游振昇
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，血栓形成除了與飛行時間有關，更與年齡、慢性疾病、血液凝固狀態及活動量不...
醫師提醒，血栓形成除了與飛行時間有關，更與年齡、慢性疾病、血液凝固狀態及活動量不足等因素息息相關。（圖：123RF）

台灣一名85歲婦人有高血壓病史，日前到日本旅遊，原以為僅約2至3小時航程風險不高，返國後發現她左腿逐漸出現明顯腫脹與疼痛情形，且症狀持續加劇已影響行走。至醫院檢查後，確診為深層靜脈血栓，及時接受微創取栓治療，成功解除血管阻塞危機，術後疼痛明顯改善，雙腿大小恢復接近正常，隔日即可下床活動。

台灣衛福部豐原醫院心臟外科主治醫師胡家瑜表示，患者就醫時左下肢明顯腫脹且伴隨疼痛不適，經血管超音波及電腦斷層血管攝影檢查後，發現左側下肢深層靜脈，範圍已擴及近下腔靜脈，有大量血栓形成，導致靜脈血流回流受阻，血栓範圍較廣，若未及時治療，血栓可能隨血流進入肺部，造成肺栓塞，嚴重時甚至危及生命。

醫療團隊評估後，決定安排微創靜脈取栓術，透過導管介入技術將血管內血栓移除，恢復下肢正常血流循環。胡家瑜表示，相較於傳統單純以抗凝血藥物治療等待血栓逐漸溶解，微創取栓術可直接移除阻塞血栓，快速改善血流循環，有助減輕下肢腫脹與疼痛症狀，降低肺栓塞及血栓後症候群等併發症風險。

手術順利完成後，患者原本腫脹疼痛的症狀迅速改善，雙腳周徑差異明顯縮小，恢復情況良好，術後隔天即可正常行走，並持續接受藥物及門診追蹤治療。

胡家瑜指出，血栓形成除了與飛行時間有關，更與年齡、慢性疾病、血液凝固狀態及活動量不足等因素息息相關。此次個案僅搭乘飛行時間約兩至三小時的日本航班，卻仍發生深層靜脈血栓，他提醒民眾即使是短程旅遊也不能掉以輕心。

胡家瑜表示，臨床上高齡者、高血壓患者、糖尿病患者、肥胖族群、吸菸者、癌症病人，及曾有血栓病史者，皆屬於深層靜脈血栓高危險群。當長時間維持同一姿勢，腿部肌肉收縮減少，下肢血液循環速度下降，可能增加血栓形成機率。近年隨著國人出國旅遊日益頻繁，相關案例亦有增加趨勢，民眾不可因飛行時間較短而輕忽潛在風險。

胡家瑜提醒，深層靜脈血栓最常見症狀包括單側下肢腫脹、疼痛、沉重感、發熱，甚至皮膚顏色改變。不少患者誤以為是肌肉拉傷、退化性關節炎或單純水腫而延誤就醫。若血栓脫落進入肺動脈，可能出現胸悶、胸痛、呼吸困難、喘促等肺栓塞症狀，嚴重時甚至可能猝死。他說搭飛機、高鐵或長途交通工具時，建議每隔1至2小時起身活動、適度伸展腿部肌肉、補充足夠水分，避免長時間維持固定姿勢。

精華 FAQ

  • 她雖只搭乘約2至3小時航班，但本身有高血壓且年紀已85歲，屬高危險族群；長時間久坐不動會讓下肢血流變慢，增加血栓形成機率。

  • 醫療團隊先以血管超音波與電腦斷層確認血栓範圍，再安排微創靜脈取栓術直接移除阻塞，術後腫脹與疼痛明顯改善，隔天即可下床行走。

  • 醫師建議每1至2小時起身活動、伸展腿部肌肉並補充水分，避免長時間維持固定姿勢；高齡者、慢性病患者、肥胖或曾有血栓病史者更要特別留意。

日本 併發症 高血壓

上一則

洗澡一瓶從頭用到腳超傷 醫揭沐浴乳洗頭4危機：頭髮一把一把掉

延伸閱讀

「還好沒回床上躺」腦中風延誤送醫1小時 腦部老化3.6年

「還好沒回床上躺」腦中風延誤送醫1小時 腦部老化3.6年
夏天中風不是巧合 醫師教6招預防：補水、量血壓、別等口渴才喝水

夏天中風不是巧合 醫師教6招預防：補水、量血壓、別等口渴才喝水
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
腰酸背痛別輕忽 醫揭胰臟癌潛在6徵兆

腰酸背痛別輕忽 醫揭胰臟癌潛在6徵兆

熱門新聞

睡前十大傷腎行為，一次喝下大量的水竟也上榜。（AI生成）

睡前喝水也上榜 醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

2026-08-02 04:30
頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、甚至短暫昏厥等五大症狀，可能是心臟發出的警訊，有時會合併冒冷汗、頭暈等，若症狀反覆出現，應盡速接受心臟專科評估；示意圖。（聯合報系資料照）

名人猝逝「不是一夕發生」 醫：猝死前5大警訊 胸悶、喘別再忍

2026-08-03 18:44
平日缺乏運動基礎，突然進行長距離健走、慢跑或是打球，極易引發足踝、肌腱損傷。(圖／123RF)

🎙️早晨下床第一步最疼？很多人的腳已經勞損了

2026-08-04 09:35
中醫師表示，清冠一號含有偏寒涼藥材，主要針對風熱、濕熱證型設計，未經醫師評估就自行服用，可能出現腹瀉、胃部不適、疲倦等情形。（聯合報系資料照）

新冠再升溫 喉嚨痛像刀割、咳嗽拖數周 中醫：清冠一號別亂喝

2026-07-31 05:24
多吃鮭魚、菠菜、鷹嘴豆有助維持血管健康。(圖／123RF)

中風不是老人專利 維持血管健康3個習慣快改掉

2026-08-03 02:00
營影師提醒，魚肝油與魚油雖然名稱相近，但來源、成分及補充目的完全不同。（123RF）

魚肝油不等於魚油 40歲男想降血脂竟補錯多年 營養師：三大保健迷思

2026-07-29 04:49

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家