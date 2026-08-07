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拿不動鍋鏟...6旬婦拇指腕掌關節炎 新式手術置換關節助新生

趙容萱
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X光片顯示，拇指腕掌關節炎症狀為關節間隙變窄（圓圈處）、骨刺形成（小箭頭處）、骨...
X光片顯示，拇指腕掌關節炎症狀為關節間隙變窄（圓圈處）、骨刺形成（小箭頭處）、骨硬化（大箭頭處）。(圖／院方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

67歲婦人因拇指腕掌關節炎長期疼痛，接受新式人工關節置換後改善握力與生活品質；醫師提醒中高齡女性若拇指根部不適久未改善，應及早治療。

一名67歲張姓家庭主婦3年來右手拇指根部疼痛，連日常開瓶蓋、轉動鑰匙、拿鍋鏟煮飯都成問題，原以為是年老退化，只能認命，直到疼痛加劇就醫，確診為「拇指腕掌關節炎」，經接受第三代雙動式人工關節置換手術後，擺脫疼痛，生活品質獲改善。

台灣台中市仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）骨科醫師吳至萱指出，拇指腕掌關節位於拇指與手腕交界處，特殊的馬鞍型構造讓拇指能完成旋轉、對掌及捏握等精細動作，但伴隨高負荷。

吳至萱指出，當以拇指捏住1公斤重物時，關節實際承受的壓力可高達14公斤。隨著年齡增長、遺傳因素或長期過度使用，關節軟骨逐漸磨損，骨頭彼此摩擦，進而造成疼痛、發炎與變形。

吳至萱說明，拇指腕掌關節炎是手部第二常見的退化性關節炎，好發50至70歲女性。根據統計，約有17%至33%停經後女性深受其擾。臨床常見家庭主婦因長期操持家務，頻繁使用雙手，加速關節磨損，出現拇指根部疼痛、抓握無力等，嚴重時甚至連使用手機、抱孫子都有困難。

透過X光檢查通常可見關節間隙變窄、骨刺形成、骨硬化，甚至關節半脫位等典型退化現象。

吳至萱指出，患者初期治療可透過藥物、復健或護具改善。若保守治療無效，傳統手術多採取肌腱重建與懸吊術，但復健期較長。近年來有新選擇，「第三代雙動式人工關節置換」，精準保留關節活動度，還能讓患者快速恢復握力。

吳至萱提醒，多民眾將拇指疼痛誤認為單純老化而延誤就醫，但若拇指根部疼痛持續超過數月，或已出現抓握無力、活動受限等情況，應及早接受專業評估。透過適當治療與個人化手術規畫，多數病人都能重拾雙手力量與靈活度，回歸正常生活。

醫師提醒，拇指根部若疼痛持續超過數月，或出現抓握無力等情況，應及早接受專業診斷評...
醫師提醒，拇指根部若疼痛持續超過數月，或出現抓握無力等情況，應及早接受專業診斷評估；示意圖。（圖／123RF）

精華 FAQ

  • 她因右手拇指根部長期疼痛，經診斷為拇指腕掌關節炎，導致抓握、捏握與旋轉動作受限，連開瓶蓋、轉鑰匙、拿鍋鏟等日常動作都會受影響。

  • 因拇指腕掌關節承受高負荷，長期使用、年齡退化與遺傳因素都可能使軟骨磨損；停經後女性發生率較高，家庭主婦等頻繁用手族群更容易出現疼痛與無力。

  • 這種新式手術可在置換關節時精準保留活動度，並幫助患者較快恢復握力；相較傳統肌腱重建與懸吊術，復健期通常更短，生活功能改善也更明顯。

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