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預防大腸癌 不能只靠糞便潛血篩檢 得加做「這檢查」

陳雨鑫
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醫師提醒，大腸癌篩檢不能只靠糞便潛血，應做大腸鏡才能確認腫瘤；示意圖。（圖／12...
醫師提醒，大腸癌篩檢不能只靠糞便潛血，應做大腸鏡才能確認腫瘤；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

大腸癌早期常無明顯症狀，糞便潛血篩檢可降低死亡率，但陽性後仍須做大腸鏡確認並切除癌前瘜肉，搭配ERAS照護可加速術後恢復。

日本知名推理小說作家東野圭吾日前因大腸癌病逝，享壽68歲，消息震撼書迷，也再度引發外界對大腸癌防治的關注。醫師指出，大腸癌早期往往沒有明顯症狀，等到出現血便、腹痛或排便習慣改變時，病程可能已經進展。不過，大腸癌也是少數能透過篩檢找出癌前病變，甚至提前阻斷癌症發生的癌別。目前據歐美國家經驗，每一至二年糞便潛血篩檢，約可下降18％至33％的大腸癌死亡率。

★發現癌前瘜肉 同步切除

台灣基隆長庚醫院直腸肛門科主治醫師黃傳祈表示，大腸癌若能透過篩檢早期發現，配合微創手術及完整的術後照護，多數患者可獲得良好治療成效。糞便潛血篩檢陽性不代表確診，但應盡快接受「大腸鏡」檢查，找出真正的出血原因。

黃傳祈指出，大腸癌初期通常沒有明顯症狀，部分患者甚至完全沒有不適，容易因自認健康而忽略檢查。隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現血便、糞便變細、便祕與腹瀉交替、排便習慣改變、腹部疼痛、體重下降、貧血或容易疲倦等警訊。

然而，出現症狀並不代表一定罹患大腸癌，也可能與痔瘡、腸道發炎或其他疾病有關，仍應接受進一步檢查釐清原因。尤其大腸癌早期症狀不明顯，不能只靠身體感覺判斷，定期篩檢仍是早期發現及降低死亡風險的重要方法。

黃傳祈提醒，糞便潛血檢查呈陽性，不代表已經確診大腸癌，也可能是痔瘡、瘜肉或其他消化道出血造成，但仍應盡快接受「大腸鏡」檢查，找出真正的出血原因。

大腸鏡除了能直接觀察腸道內部，若發現癌前瘜肉，也能在檢查過程中同步切除，避免瘜肉日後持續惡化。

除了篩檢制度逐步擴大，大腸癌手術及術後照護方式也持續進步。黃傳祈說，一名75歲女性確診第2期大腸癌後，至基隆長庚接受治療。醫療團隊評估後，為患者進行機械手臂輔助腹腔鏡右側大腸切除及腸道吻合手術，並導入術後加速康復計畫ERAS，由外科醫師、麻醉科、護理師、營養師及復健等跨專業團隊共同照護，患者術後恢復順利，住院五天即出院。

ERAS並非單一手術技術，而是一套涵蓋術前、術中及術後的整合照護流程。術前先進行營養及身體狀況評估，術中採取微創手術、精準麻醉及多模式疼痛控制，術後則鼓勵病人在安全情況下提早喝水、進食及下床活動，降低長時間臥床造成的肌力流失與併發症。

黃傳祈表示，傳統觀念常認為，腸道手術後應長時間禁食、臥床休養，但過度限制活動與進食，反而可能延緩身體恢復。透過ERAS整合照護，可在兼顧安全的前提下，減輕疼痛、降低併發症、縮短住院天數，讓病人更快恢復原有生活。

他強調，大腸癌防治的關鍵仍是「及早發現、及早治療」。民眾不應因為沒有症狀，就忽略篩檢，也不要因擔心大腸鏡不舒服而延誤檢查。若糞便潛血檢查異常，或持續出現血便、排便習慣改變、腹痛、貧血及不明原因體重減輕，應盡早就醫把握治療時機。

大腸直腸癌的危險因子包括年齡（50歲以上）、動物性脂肪攝取過量、肥胖、缺乏運動、抽菸以及大腸直腸癌家族史等，不過過去研究顯示大腸直腸癌患者當中有家族病史的不超過兩成，主要成因還是年齡與飲食生活習慣所致。

大腸直腸癌的形成與發展，一般由良性腺瘤經五至十年逐步演變為浸潤癌，其初期進展速度相當緩慢。當演變為癌症之後，各期的長期預後大不同。

當中第一期大腸直腸癌治療五年存活率近九成，第三期大腸直腸癌五年存活率則不到六成，第四期甚至在兩成以下，因此早期發現、早期治療是戰勝大腸直腸癌最重要的原則。

大腸直腸癌在初期幾無症狀，等到有出血、排便習慣改變或體重減輕，多半都已經進展至第二、三期以上。

★養成三大習慣 及早預防

★如何預防並早期發現大腸癌？

1.養成良好飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物。

2.養成每天運動習慣。

3.養成定期篩檢的習慣。 

大腸癌初期通常沒有明顯症狀，腫瘤逐漸增大，才可能出現血便、便祕與腹瀉交替、排便習...
大腸癌初期通常沒有明顯症狀，腫瘤逐漸增大，才可能出現血便、便祕與腹瀉交替、排便習慣改變或容易疲倦等警訊；示意圖。（圖／123RF）

精華 FAQ

  • 因為糞便潛血只能初步找出可能出血，陽性不等於確診，也無法直接看到腸道內病灶；還需做大腸鏡確認原因，才能及早發現瘜肉或癌症。

  • 應盡快接受大腸鏡檢查，找出真正出血原因。大腸鏡可直接觀察腸道，若發現癌前瘜肉，還能在檢查時同步切除，降低後續癌變風險。

  • 重點包括多吃蔬果、少吃高油脂與肉類、養成每天運動習慣，以及定期篩檢。若有血便、腹痛、排便改變或體重下降，更要及早就醫。

篩檢 癌症 腫瘤

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