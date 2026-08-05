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睪丸破裂不等於不孕 24小時搶救黃金期 醫破除2大迷思

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男性睪丸破裂不等於不孕，24小時內手術可提高保留生育機會；示意圖。（圖／123R...
男性睪丸破裂不等於不孕，24小時內手術可提高保留生育機會；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，睪丸破裂不代表一定不孕，及早在24小時內檢查與手術，仍有機會保留功能，並破除兩側睪丸分工與疼痛迷思。

美國職棒運動家隊內野手黑田葛勞爾（Joshua Kuroda-Grauer）日前比賽時遭自打球（球棒擊中球後反彈打到自己）擊中下體，受傷後仍留在場上擊出安打，直到下一局守備前才退場，賽後因睪丸破裂緊急接受手術。醫師表示，睪丸破裂不代表一定會失去生育能力或影響男性荷爾蒙分泌，能否保留睪丸功能，與受傷程度及接受治療的時間密切相關，臨床上通常建議患者在受傷後24小時內接受檢查及手術處理。

迷思一：睪丸一顆製造、一顆儲存精子？醫：兩側功能相同

台灣泌尿科顧芳瑜醫師指出，睪丸破裂後，醫療團隊通常會透過手術檢查受傷範圍，並將破損處縫合修復，患者若能在24小時內接受處置，臨床文獻統計，成功保留睪丸的機會可達約7成以上，也有較高機會保留原有的生育及荷爾蒙分泌功能，但若延誤治療受傷睪丸，就可能因組織萎縮或壞死而失去功能，情況嚴重時甚至必須切除。

至於坊間流傳「一側睪丸負責製造精子，另一側負責儲存精子」，甚至有人認為，只要負責製造精子的那一側受傷，男性便可能無法傳宗接代，顧芳瑜醫師表示，這種說法並不正確，兩側睪丸都能製造精子，製造完成後則會送至各自相連的副睪丸儲存及成熟，待射精時再經輸精管排出。副睪丸位於睪丸後方及上方，外觀看起來類似睪丸戴著一頂帽子。兩顆睪丸旁都各有副睪丸，並非由其中一顆睪丸專門負責製造，另一顆專門負責儲存。

也因此，即使男性因腫瘤、外傷或其他原因切除一側睪丸，只要另一側睪丸功能正常，仍有機會正常製造精子及分泌男性荷爾蒙，不代表一定無法生育，但實際影響程度仍須視另一側睪丸功能、受傷範圍及個人身體狀況而定，有部分患者若在意切除後的外觀，也可在醫師評估後置入人工睪丸，但人工睪丸主要用於維持陰囊外觀，並不具備製造精子或分泌荷爾蒙的功能。

迷思二：睪丸被擊中比生產還痛？醫：程度與持續時間不同

至於網路常見「睪丸被打到的痛感堪比、甚至超過女性生產時疼痛」的說法，顧芳瑜醫師表示，兩種疼痛來源及持續時間不同，無法直接比較。男性睪丸遭撞擊後的疼痛，會依撞擊力道及受傷程度而異，可能造成強烈疼痛、腹部不適及噁心、嘔吐。

若單純受到較輕微碰撞，疼痛可能休息一段時間後逐漸緩解，而若已發生睪丸破裂或其他較嚴重傷害，不適便可能持續一段時間。他也補充，以男性常見的疼痛經驗而言，腎結石發作時可能痛到無法活動、在地上翻滾，疼痛程度可能比睪丸撞擊還更劇烈，不過患者不能只靠「會有多痛」判斷傷勢，因疼痛耐受度因人而異，即使當下仍能行動自如，也不代表睪丸毫髮無傷。

有鑑於此，顧芳瑜醫師提醒，從事壘球、棒球、羽毛球等其他可能讓高速球體撞擊下體的運動，男性可在上場前穿戴合適的護具，降低下體直接受到外力撞擊的機會，另可充分暖身，提升身體活動度及反應能力，間接減少運動過程中的意外傷害。一旦睪丸不慎遭撞擊，應先停止活動，可隔著褲子冰敷患部；採躺姿休息時，可使用摺疊毛巾或其他較有支撐性的物品托住陰囊，使睪丸盡量維持較靠近身體的位置，減少陰囊下垂造成的拉扯及後續內出血的可能。

他也提醒，睪丸輕微碰撞造成的疼痛，若休息一段時間後逐漸緩解，可先持續觀察；但若受傷後出現明顯腫脹、瘀青、疼痛持續未改善，或症狀反而加劇等情形，就應盡快就醫，由醫師評估是否需要進一步檢查及手術處理，以提高成功保留睪丸的機會。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/

精華 FAQ

  • 不一定。是否影響生育與荷爾蒙分泌，主要看受傷程度與就醫時間；若能在24小時內接受檢查和手術，保留睪丸功能的機會較高。

  • 因為兩側睪丸都能製造精子，之後再送到各自相連的副睪丸成熟與儲存，並非一邊負責製造、另一邊負責儲存，單側受傷也不等於不能生育。

  • 應先停止活動、隔著褲子冰敷，躺下休息時可用毛巾托住陰囊減少拉扯；若出現腫脹、瘀青、疼痛持續或加劇，就要盡快就醫。

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