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溶栓治療中風 黃金救援時間內讓腦細胞恢復供血

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中風患者的治療目標在於降低其死亡率，並讓患者恢復原有生活自理能力；示意圖。（圖／...
中風患者的治療目標在於降低其死亡率，並讓患者恢復原有生活自理能力；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫界呼籲中風患者把握4.5小時黃金治療期，及早送醫接受溶栓可減少腦細胞損傷；台灣溶栓率偏低，但及時處置仍能大幅改善預後。

7月22日為世界腦健康日，台灣腦中風學會理事長陳龍指出，中風時，每分鐘就有190萬個腦細胞死亡。每延遲一小時，腦部損傷程度相當於正常老化速度3.6年，他呼籲民眾，身體狀況或指數如有異常，立即撥打急救電話，接受溶栓治療，讓腦細胞恢復供血，以減少損傷。

台灣一名45歲吳先生忙於工作，缺乏運動，體重92公斤、血壓長期高達160mmHg，從未就醫，去年愚人節當天，他左半身完全癱軟，送至雙和醫院急診，確診為腦幹中風。當時親友立即簽署同意書，讓他接受溶栓治療。今年5月初返回職場，身體狀況恢復先前，可以騎單車，載著女兒至河濱公園逛逛。

吳先生說：「倒下的那瞬間，我本來是保護妻女的無敵鐵金剛，竟然變成動彈不得、拖累家人的廢鐵。」當時最害怕的不是死亡，而是恐懼自己終身癱瘓，變成太太與2歲幼女永遠的負擔。感謝急診醫師與護理師盡全力搶救，才沒有發生遺憾。

陳龍表示，雖然吳先生屬於重症個案，但由於快速送醫，加上及時溶栓，讓他有機會恢復得跟正常人無異。

不過，能像吳先生一樣的腦中風個案並不多，台灣中風登錄庫（TSR）數據顯示，台灣急救體系面臨著嚴峻的「漏斗效應」，以急性缺血性腦中風為例，高達76%的病患錯過4.5小時黃金救援時間，能夠成功進入溶栓治療的腦中風個案，僅占6.7%。相較於歐洲國家如瑞士、捷克等溶栓比率近2成，台灣目前狀況還有極大加強空間。

陳龍進一步表示，大部分中風患者最害怕的不是死亡，而是半死不活、半身不遂，調查發現，超過五成患者在中風後半年仍無法生活自理，面臨極大的生活與情緒壓力；超過六成患者家屬因此影響到工作及整體經濟狀況。中風患者的治療目標在於降低其死亡率，並讓患者恢復原有生活自理能力，無須旁人協助。

美國心臟及腦中風協會、歐洲中風組織、澳洲中風指引，以及台灣最新版指引，皆將挽救腦細胞的溶栓治療納入列為標準治療建議。陳龍強調，治療如可化繁為簡，就能有效地緩解急診壓力，並提高患者預後狀況，有機會重返職場。

陳龍提醒，腦健康應從日常管理做起。應妥善控制三高，規律運動，均衡飲食，對於中風症狀有著更正確的認知，如有臉歪嘴斜、單側無力或口齒不清等疑似中風症狀，不要猶豫，馬上撥打急救電話，在黃金治療期限內，得到正確處置。

https://mail.healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=71268

精華 FAQ

  • 因為中風時每分鐘都有大量腦細胞死亡，延誤治療會讓腦損傷快速加劇；若在黃金時間內接受溶栓，可恢復供血並降低失能風險。

  • 台灣中風登錄資料顯示，約76%病患錯過4.5小時黃金時間，真正進入溶栓治療者僅6.7%，明顯低於瑞士、捷克等歐洲國家。

  • 45歲吳先生因腦幹中風左半身癱軟，靠親友快速送醫並接受溶栓治療，後來恢復正常生活與工作，顯示快速處置可大幅提升復原機會。

中風

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