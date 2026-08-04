憂鬱症患者感受快樂 先從每天散步五分鐘開始

聽音樂、曬太陽，都有助憂鬱症患者提起勁；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 研究指出，憂鬱症患者的失樂症多是對獎賞的期待與動機受損，而非無法享受當下，臨床可透過行為活化與小步驟活動重建快樂感。

品嘗美味的食物、做喜歡的事情或與朋友相聚，原本都可能帶來愉悅感，但憂鬱症 患者常出現 「對往常喜愛的活動失去興趣或樂趣」的情形。這種症狀在醫學上稱為失樂症（anhedonia）， 是重度憂鬱症的核心症狀之一，至於是如何具體表現的，目前仍未完全明朗。台灣董氏基金會引述一篇2026 年6月發表於「細胞報告醫學」期刊的研究指出，憂鬱症患者在實際享受獎賞時的愉悅感與一般人並無顯著差異，真正出現差異的，是獲得獎賞前的期待與動機階段，而非獲得獎賞當下的愉悅感。

該研究由德國 波昂大學醫院、波昂大學及杜賓根大學醫院學者團隊進行，研究對象為52名憂鬱症患者，與51名健康民眾為對照組，透過點心品嘗實驗，分析受試者在食物獎賞歷程中「期待」與「享受」的心理反應，並同步測量空腹血糖 、胰島素及飢餓素等代謝指標。結果發現，憂鬱症患者在實際進食時，味覺體驗與享受程度與健康對照組沒有顯著差異；真正的差異出現在獲得食物前的「期待」階段，患者對食物獎賞的期待與渴望顯著較低，且期待感愈低，失樂症狀愈嚴重。

然而，當食物變得立即可取得時，其渴望程度便明顯回升。此外，研究也發現，胰島素敏感度較低者，其進食失樂症狀較為明顯，顯示身體代謝狀態可能與大腦獎賞機制及失樂症的形成具有關聯。

台北市立聯合醫院中興院區精神科兼任主治醫師詹佳真說明，臨床上，憂鬱症患者常抱怨，過去喜歡的活動如今已難以感受到快樂或滿足，久而久之逐漸失去外出及參與活動的動力，甚至整天待在家中，這正是失樂症常見的表現。過去對失樂症的研究多透過自填式問卷評估，認為患者對愉悅活動的快樂感降低；而上述研究發現，失樂症本質上是預期的受損而非無法享受當下快樂，為治療帶來啟發。

詹佳真指出，臨床上常運用認知行為治療中「行為活化」技巧，鼓勵缺乏動力、減少活動或生活失去樂趣的憂鬱症患者，循序漸進安排能帶來愉悅感的活動，幫助大腦重新建立獎勵機制，改善情緒。

像先從每天散步五分鐘開始，專注感受活動帶來的愉悅，並適時給予自己肯定，再逐步增加活動量。詹佳真表示，一開始需要刻意練習，隨著持續累積正向經驗，會慢慢成為生活習慣，更容易重新感受到活動帶來的喜悅與成就感。

董氏基金會心理衛生中心執行顧問葉雅馨說明，如果已經一段時間有這現象時，期待感可作為自我照顧或陪伴者的一項觀察指標。期待感能促進大腦釋放多巴胺等「快樂物質」減輕壓力與焦慮，對未來的正向預期也能提供生活動力，幫助我們面對挑戰。即使在面對逆境或創傷時，一個小小的期待或希望，都可能成為支撐心理健康的重要力量。

聽音樂、曬太陽，都有助憂鬱症患者提起勁；示意圖。（圖／123RF）

葉雅馨建議，即使提不起勁，也不要因此停止原本能帶來愉悅感的活動，避免陷入失樂症的惡性循環，甚至逐漸走向社交退縮與孤立。面對有憂鬱症親友提不起勁時，陪伴者可從訂定容易完成的小目標、無壓力的活動開始，累積其成就感，像聽輕柔音樂、吃幾口喜歡的食物、曬太陽5分鐘；或可創造陪伴的儀式感，每天固定時間做一件輕鬆的小事，維持規律；更重要的是放下急著治癒對方的想法，避免過度要求改變，以免增加彼此挫折感。

葉雅馨提醒，若發現患者出現明顯自殺想法、過度交代與道別、或行為異常改變等警訊，應立即尋求精神科醫師或緊急心理協助。

https://mail.healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=71238