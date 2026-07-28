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肺尖腫瘤緊貼大血管 裸視3D助攻達文西精準切除

記者黃羿馨／新竹即時報導
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新竹臺大分院胸腔外科蘇柏耕醫師操作達文西機械手臂，進行肺尖腫瘤微創切除手術。（新...
新竹臺大分院胸腔外科蘇柏耕醫師操作達文西機械手臂，進行肺尖腫瘤微創切除手術。（新竹台大分院提供）

40多歲男子健檢意外發現肺尖腫瘤，腫瘤緊鄰鎖骨下動脈及神經，手術風險高。台灣新竹台大分院結合裸視3D影像、複合式手術室及達文西機械手臂，精準切除腫瘤，全程未傷及主要神經血管，僅留下3個小傷口，患者術後2天即出院。

肺尖腫瘤位於肺部最上方，鄰近鎖骨下動靜脈、臂神經叢及脊椎等重要構造，由於手術空間狹窄，周圍又布滿重要神經與血管，稍有不慎可能造成神經損傷或大量出血，被視為胸腔外科高難度手術之一。

新竹台大分院胸腔外科醫師蘇柏耕表示，這名男子健檢時意外發現肺尖腫瘤，並無肩膀疼痛、手臂痠麻或聲音沙啞等典型症狀。進一步檢查發現，腫瘤緊鄰鎖骨下動脈，疑似由第8頸椎神經生長而成，考量腫瘤若持續增大，可能造成神經壓迫，因此建議手術切除。

蘇柏耕指出，傳統肺尖腫瘤手術往往需大範圍開胸，甚至切除部分鎖骨或肋骨，術後疼痛較明顯、恢復期也較長。團隊此次術前利用影像重建技術，結合cinematic rendering與裸視3D，立體呈現腫瘤與周邊神經、血管位置，並模擬手術視角，預先規畫手術路徑。

由於腫瘤位置特殊，胸腔外科也邀集神經外科及心臟血管外科共同研擬治療策略。手術在複合式手術室進行，先由心臟血管外科醫師葉競仁團隊完成血管攝影，並在鎖骨下動脈預先放置氣球導管，一旦術中出血，可立即暫時止血，降低手術風險。

隨後由蘇柏耕操作達文西機械手臂，利用高倍率立體視野及多關節器械，在狹小空間內精細剝離，最後僅留下3個小傷口即完整切除腫瘤，未傷及主要神經及血管。病理報告證實腫瘤為神經鞘瘤，患者術後恢復良好，2天即出院，後續定期門診追蹤。

新竹台大分院外科部主任何明志表示，高複雜度手術仰賴跨專科合作，此次由胸腔外科、心臟血管外科及神經外科共同參與，結合影像重建、複合式手術室及達文西手術系統，提升手術精準度及安全性，也提供病人更多微創治療選擇。

透過先進影像重建技術，醫療團隊可於術前精準評估腫瘤與周邊組織位置，提升手術規畫精...
透過先進影像重建技術，醫療團隊可於術前精準評估腫瘤與周邊組織位置，提升手術規畫精準度。（新竹台大分院提供）

術前影像顯示肺尖腫瘤（紅框處）緊鄰重要神經及血管，手術難度高。（新竹台大分院提供...
術前影像顯示肺尖腫瘤（紅框處）緊鄰重要神經及血管，手術難度高。（新竹台大分院提供）

精華 FAQ

  • 因腫瘤位於肺部最上方，緊鄰鎖骨下動脈、臂神經叢與脊椎等重要構造，手術空間又非常狹窄，稍有不慎就可能造成大量出血或神經損傷。

  • 術前先以影像重建、cinematic rendering與裸視3D模擬腫瘤及周邊結構，術中則在複合式手術室先做血管攝影，並於鎖骨下動脈放置氣球導管備用止血。

  • 醫師以達文西機械手臂在狹小空間內精細剝離，最終只留下3個小傷口就完整切除腫瘤，未傷及主要神經血管；病理證實為神經鞘瘤，患者2天後出院。

腫瘤

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