乳癌術後5年沒事？小心「長尾效應」 術後18年仍復發

醫師提醒，荷爾蒙陽性乳癌經手術切除腫瘤組織看似乾淨，但體內仍有一些殘存的癌細胞，在血液中跑來跑去，有可能會轉移復發；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 乳癌並非術後5年沒事就可放心，荷爾蒙陽性乳癌可能在7年、10年甚至18年後復發，醫師建議高風險病友延長治療並持續追蹤。

「主任好，我連續回診30年了，還需要繼續追踪嗎？」75歲張阿嬤在診間這麼問醫師，她在30年前切除左側乳癌後，定期回診，接受檢查，連新冠疫情 時也不例外，想著自己年紀大了，應可遠離復發危機，但醫師仍建議，定期檢查，「左邊會長，右邊也有機會罹癌」。

高復發、高惡性的三陰性乳癌，令人提心吊膽，相較之下，占全數乳癌六至七成的荷爾蒙陽性乳癌因相對溫和，預後良好，復發機率低，讓許多病友有著「術後五年沒事，就可順利畢業」等錯誤觀念，直覺自己應該沒事，就不再回診，直到數年後，意外摸到乳房硬塊，這才後悔莫及。

台灣高雄醫學大學附設高醫岡山醫院外科部乳房外科科主任楊濱輔表示，臨床發現，確實有不少荷爾蒙陽性乳癌病人以為手術順利，在用藥幾年，就可安心，沒想到第7年、第10年，甚至15年後，癌細胞 悄悄捲土重來，讓人防不勝防。

楊濱輔解釋，荷爾蒙陽性乳癌最大特色為其復發風險具有「長尾效應」，手術切除腫瘤 組織，看似乾淨，但體內仍有一些殘存的癌細胞，在血液中跑來跑去，盡管被人體免疫系統追殺，但相當頑固，只要找到突破點，就附著在某一個器官，再次開枝散葉，轉移復發。

楊濱輔說，曾遇過潛藏18年後復發的個案，70多歲患者於18年前切除乳房腫瘤，之後每年回診追踪，年前回診檢查結果異常，切片證實乳癌復發，再次接受手術切除腫瘤，避免惡化。

愈來愈多臨床報告實證，腫瘤直徑超過2公分、年齡低於40歲、細胞分裂指數達20%以上，無論是否淋巴轉移，均屬於高復發風險患者，楊濱輔建議，透過精準醫療，在標準治療後加上口服標靶藥物，降低遠端轉移風險。

以台灣為例，每年新增1萬7000多名乳癌患者，60至70%屬於荷爾蒙陽性，其中20至30% 約3000人屬於上述的高風險族群，建議將原有持續使用5年抗荷爾蒙藥物延長至10年。此外，健保已針對高風險早期荷爾蒙陽性病患給付兩年標靶藥物，有助於延續生命，提高生活品質。

最新國際臨床指引已將『細胞週期抑制劑』列為最高等級推薦。臨床實證顯示，早期荷爾蒙陽性乳癌患者若在術後把握『前三年黃金防護期』，透過醫病共享決策（SDM）加入此加強型輔助治療，能實質降低復發風險。醫師建議，病友應化被動為主動，與醫療團隊討論適合的治療策略，為自己建構專屬的防護網。

「治療荷爾蒙陽性乳癌，有如一場考驗耐力的馬拉松賽。」楊濱輔表示，標準的早期荷爾蒙陽性乳癌治療在術後或化放療後，病友需要接受長達5至10年的標準荷爾蒙藥物治療，並提醒癌友於術後「前三年黃金防護期」使用輔助性標靶藥物，雙管齊下對抗隱形的復發危機。