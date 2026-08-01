「還好沒回床上躺」腦中風延誤送醫1小時 腦部老化3.6年

醫師提醒，中風發生後，腦細胞會快速壞死，應搶時間送醫治療，爭取復元機會；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 45歲吳先生疑似中風時未回床休息，反而及時就醫並接受溶栓治療，成功康復；學會同時提醒，中風延誤會加重腦損傷，且台灣治療率仍偏低。

一名45歲吳先生，某日就寢時，突然感覺到頭痛，原本以為「躺一下就好」，但睡前喝水卻拿不住水杯，腦中警鈴大響，因為父親曾有類似症狀。家屬送往住家附近醫院，果斷簽下溶栓治療同意書，沒有耽誤治療，術後恢復良好，一個月後順利回到職場，重新扛起家庭經濟重擔。

台灣腦中風學會理事長陳龍表示，許多民眾常輕忽站立困難、單側手腳麻木無力、突然走路不穩、說話不清楚的「腦中風發作」症狀，錯失黃金救援時間。當大腦血管發生阻塞或破裂，每分鐘就會流失190萬個腦細胞，一旦拖延治療都是在加速腦神經的永久性壞死。

7月22日是「世界腦健康日」，台灣腦中風學會呼籲，以台灣為例，長年位居十大死因第四名，更是造成失能與長期照護的重要原因。研究顯示，每延遲10分鐘接受治療，患者平均將損失約2個月健康生活；若延誤1小時，腦部受損程度相當於正常老化3.6年，愈早恢復腦部血流，愈有機會降低失能風險。

陳龍指出，中風發生後，腦細胞會快速壞死。近年急性缺血性腦中風治療持續進步，醫療團隊會依患者到院時間、影像檢查及臨床狀況，評估是否適合接受靜脈溶栓或動脈取栓治療。最新研究顯示，在發病4.5小時內及時接受溶栓治療，有機會大幅提升恢復能力，甚至約八成患者可恢復生活自理、獨立行走。

台灣中風溶栓治療已有新突破，傳統靜脈溶栓藥物須依體重計算劑量、配置藥物，再持續點滴輸注約1小時，不僅增加醫護照護負擔，也可能影響後續轉院及動脈取栓時機。陳龍說，新一代溶栓藥物可透過單次靜脈注射，約10秒內完成給藥，可望縮短急救流程、爭取更多黃金救援時間，目前也已納入美國、歐洲、澳洲及台灣最新中風治療指引建議。

陳龍提醒，溶栓藥物大幅進步，但真正接受溶栓治療的患者比例仍偏低。根據台灣中風登錄資料庫統計，約76%的急性缺血性腦中風患者未能在黃金4.5小時內送達醫院，剩餘患者還須經過影像檢查、確認是否符合治療條件，以及完成家屬同意程序等，最終真正接受溶栓治療者僅約6.7%，遠低於部分歐洲國家約兩成的水準。

陳龍呼籲，預防中風應從平時做起，包括控制高血壓、高血糖、高血脂等三高危險因子，維持規律運動、均衡飲食及健康體重。若出現「臉歪、手無力、說話不清楚」等3種典型中風警訊，切勿自行開車或等待症狀改善，應立即撥打119，由救護車送往具中風救治能力的醫院，把握黃金治療時間，才能提高康復機會，降低失能及長照風險。