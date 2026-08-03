我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

理想汽車CEO李想將迎第6胎 網：生孩子也較勁馬斯克？

背痛、體重突然減輕、血糖飆…胰臟癌6徵兆別輕忽

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
癌症醫師表示，背痛等症狀是常被忽略的胰臟癌潛在徵兆。（圖／123RF）
癌症醫師表示，背痛等症狀是常被忽略的胰臟癌潛在徵兆。（圖／123RF）

胰臟癌是著名的「沉默殺手」，早期症狀難以察覺。一名癌症醫師近日指出，中背持續疼痛、突發性體重減輕或糖尿病、小腿突然劇烈抽痛等，都可能是胰臟癌徵兆，呼籲民眾提高警覺，有問題應盡速就醫檢查。

每日郵報（Daily Mail）報導，癌症醫師博爾多洛伊（Priyam Bordoloi）經常在X平台分享醫學知識，最近貼文分享了胰臟癌鮮為人知的症狀，吸引超過500萬觀看數。

1/4患者一年內死亡

博爾多洛伊說，因為胰臟藏在人體深處，早期發現是唯一的生存機會，他常看到患者忽視這些徵兆，拖延好幾個月，直到腫瘤發展到無法透過手術治療，千萬不要延誤就醫。胰臟癌是最殘酷的癌症之一，約有四分之三的確診患者會在一年內死亡。以下是六個需要特別注意的症狀。

1.中背部隱隱作痛

博爾多洛伊說，如果中背部持續疼痛，而且感覺像從上腹部一路傳到後背，可能是疾病徵兆，不能單純以為是肌肉拉傷或姿勢不良。胰臟位於腹腔內部深處，而且緊鄰著脊椎，隨著腫瘤變大，可能會壓迫附近神經，特別是胰臟後方神經，而導致持續性背痛。英國國民保健署（National Health Service）表示，背痛很常見，而且通常是姿勢不良或肌肉拉傷引起。但如果持續疼痛，並伴隨原因不明的體重減輕、黃疸或突發性糖尿病等症狀，應聯繫家庭醫師。

2.突然體重減輕

博爾多洛伊說，雖然體重過重會增加罹癌風險，但原因不明的體重減輕也可能是癌症徵兆，部分原因是胰臟會分泌有助於分解脂肪、碳水化合物和蛋白質的酵素，若腫瘤阻礙這項功能，食物便無法妥善消化，也無法有效吸收營養，而導致體重急速減少。

癌症還會加速身體消耗能量的速度，因為腫瘤會釋放某些化學物，加速新陳代謝，導致身體燃燒卡路里的速度比平常更快。如果飲食和運動習慣都沒有改變，體重卻驟減5至10公斤，便是警訊，可能是癌症正在掠奪身體能量，並徹底摧毀食欲。

3.突發性糖尿病

第二型糖尿病可能是胰臟癌的風險因子，也可能是症狀之一。胰臟是一個梨形腺體，大小與一隻手掌相當，位於胃部後方。因為位置較深且體積小，醫師在例行檢查時通常無法觸及胰臟腫瘤，這也是胰臟癌很難早期發現的原因。

減肥針降罹癌風險

胰臟會分泌胰島素，是糖分從血液輸送至細胞、並轉化為能量的必要荷爾蒙，但胰臟腫瘤可能會破壞分泌胰島素的細胞，導致血糖濃度上升，形成糖尿病。因此現今醫界認為注射減肥針有助於對抗胰臟癌。

早期研究顯示，減肥針可能有保護作用，在五年內能將罹癌風險降低約50%。研究人員表示，這類藥物可能有減輕發炎、改善新陳代謝和血糖控制的作用，進而可能延緩癌症相關的病理過程。

4.腿部突然刺痛

突發性血栓也可能是胰臟癌的症狀之一。博爾多洛伊說，患者往往以為自己只是小腿肌肉拉傷，或是旅途久坐導致，但突發血栓卻是重大警訊。血栓與各種癌症相關，當腫瘤釋放出使血液變得「更黏稠」的物質時，就會增加形成血栓的風險。

腿部突然刺痛也是胰臟癌警訊。（圖／123RF）
腿部突然刺痛也是胰臟癌警訊。（圖／123RF）

5.不正常排便

博爾多洛伊說，排便習慣的異常也可能是胰臟癌的徵兆，因為消化過程受到干擾，可能會出現便秘或腹瀉。如果糞便顏色蒼白、泛著油光、飄浮在馬桶水面上，而且散發出異常難聞的惡臭，醫學上稱為脂肪便（steatorrhoea），這可能代表胰臟酵素傳遞受阻。正常情況下，胰臟酵素能協助消化食物；一旦缺乏這些酵素就會引發問題，因為未經消化的食物會快速通過消化道。

6.皮膚和眼睛發黃

無痛性黃疸絕對是一大警訊，可能是胰臟癌最常見的早期症狀之一。黃疸成因是膽紅素堆積，膽紅素是肝臟膽汁中的一種黃褐色物質。肝功能正常情況下，膽汁會通過膽管流入腸道，協助分解脂肪，但膽管阻塞時，便會累積膽紅素，導致皮膚和眼睛變黃。在胰臟癌患者中，鄰近胰臟的腫瘤可能壓迫膽管，導致黃疸。

精華 FAQ

  • 本文指出 6 項警訊最值得注意，包括中背持續疼痛、原因不明的體重減輕、突發性糖尿病、腿部突然刺痛或血栓、不正常排便，以及皮膚和眼睛發黃。

  • 因胰臟位於腹腔深處且靠近脊椎，腫瘤變大後可能壓迫附近神經，讓疼痛從上腹延伸到後背。若背痛持續，且合併體重減輕、黃疸或糖尿病，應盡快就醫。

  • 若沒有改變飲食或運動卻突然掉很多體重，或新出現糖尿病、腿部血栓、脂肪便、黃疸等情況，都可能和胰臟癌有關。醫師提醒不要拖延，應儘速檢查。

癌症 腫瘤

上一則

視野狹窄沒感覺 5旬男眼壓正常竟罹患青光眼 醫揭「二時段」是盲點

延伸閱讀

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
胸部反覆滲血 男子檢查竟罹患乳癌

胸部反覆滲血 男子檢查竟罹患乳癌
醫藥／攝護腺癌 早期治療預後佳

醫藥／攝護腺癌 早期治療預後佳
生酮減重不宜長期這樣做 防踩雷須搭配血糖監測

生酮減重不宜長期這樣做 防踩雷須搭配血糖監測

熱門新聞

藝人王凱曾演出民視「市井豪門」，26日傳出猝死意外。（民視提供）

43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

2026-07-26 17:12
睡前十大傷腎行為，一次喝下大量的水竟也上榜。（AI生成）

睡前喝水也上榜 醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

2026-08-02 04:30
生菜沙拉。示意圖。Image by Pexels from Pixabay

🎙️一盤沙拉為什麼會吃出寄生蟲而導致嚴重腹瀉？

2026-07-28 09:35
營影師提醒，魚肝油與魚油雖然名稱相近，但來源、成分及補充目的完全不同。（123RF）

魚肝油不等於魚油 40歲男想降血脂竟補錯多年 營養師：三大保健迷思

2026-07-29 04:49
台中42歲網紅牙醫師張元瀚今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，5月22日驚傳因心肌梗塞驟逝。（讀者提供）

42歲網紅牙醫張元瀚睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2026-07-27 04:43
專家提醒，營養師首推無鹽核桃作為飛機零食，方便攜帶又能增加飽足感，因為核桃可穩定血糖、舒緩時差，並有助長途飛行後更好入睡；示意圖。（圖／123RF）

搭飛機吃什麼最健康？專家首推1款常溫零食助穩定血糖

2026-07-28 02:00

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成