幼兒高燒、草莓舌恐是致命「川崎氏症」 黃金治療期僅10天

詹裕仁醫師表示，透過心臟超音波檢查，可以追蹤病童冠狀動脈狀況，以利及早治療。（圖／大千綜合醫院提供）

幼兒出現高燒、皮膚紅疹等狀況不可大意，台灣一兒科團隊最近收治兩起一歲幼童確診「川崎氏症」的案例，在發病第五天內確診並及時用藥治療，成功化解心臟冠狀動脈病變的危機。

苗栗大千綜合醫院指出，一歲男童因持續高燒三天伴隨食欲下降、水樣腹瀉、流鼻水和全身倦怠，隨後孩子出現雙側手腳掌紅疹、眼睛發紅充血、嘴唇乾裂、舌頭變紅如「草莓舌」，連手臂上卡介苗接種處也變得紅腫，緊急轉往大千急診求助。

院內兒科主任張濤澤評估後，高度懷疑為「川崎氏症」，經心臟超音波與臨床症狀綜合研判，確認符合典型川崎氏症。隨即施打靜脈注射高劑量免疫球蛋白與阿斯匹靈治療，男童在治療後體溫順利恢復正常，紅疹與脫水狀況消退，成功阻止急性冠狀動脈併發症 。

小兒心臟科醫師詹裕仁指出，目前川崎氏症的確切致病原因不明，專家推測跟個人體質及病菌感染後的免疫反應有關，導致全身性的血管發炎。部分兒童的冠狀動脈會在發病後持續擴大，形成血管瘤或血栓，影響心臟收縮功能，極少數孩童甚至需要接受冠狀動脈繞道手術，才得以維持順暢的心臟血流供應。

他表示，川崎氏症好發於五歲以下幼童，前三天的症狀與一般感冒或腸胃炎非常相似，如未能及時在十天的「黃金治療期」得到妥善治療，有較高機率產生冠狀動脈瘤，可能導致心肌梗塞甚至猝死。但只要能及時對症下藥，便可以將冠狀動脈病變的發生機率從原本20%大幅降低至7%。