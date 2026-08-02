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睡滿8小時仍疲累 睡眠呼吸中止症恐增失智風險

記者廖靜清
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專家提醒，「阻塞型睡眠呼吸中止症」造成的影響不只是打鼾，健康睡眠要看呼吸是否穩定...
專家提醒，「阻塞型睡眠呼吸中止症」造成的影響不只是打鼾，健康睡眠要看呼吸是否穩定、血氧是否充足，以及身體與大腦有沒有真正完成修復；示意圖。（圖／123RF）

明明睡足8小時，白天卻仍疲倦、頭昏、注意力不集中，醫師提醒，問題可能是睡眠呼吸中止導致整晚反覆缺氧、根本沒有真正睡好。

台灣聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，睡眠呼吸中止症是睡眠期間上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸暫停或通氣不足，使血氧下降、大腦反覆被迫喚醒。

鄭乃源以個案為例，46歲黃先生每天睡滿8小時，醒來仍比睡前更累，原以為只是工作壓力、體重過重及年紀漸長。檢測後才發現，平均每小時呼吸中止55.8次，屬重度睡眠呼吸中止症，整晚深層睡眠及快速動眼期睡眠比例更雙雙掛零，代表身體與大腦幾乎未獲得修復。

大數據分析顯示，男性、年齡增加及體重過重是三大高風險因子。男性「阻塞型睡眠呼吸中止症」（Obstructive Sleep Apnea）檢出者占76%，女性為24%，相差超過三倍。30多歲族群檢出率已達40%，40多歲升至49%，50多歲為57%，60歲以上更達68.9%，顯示風險隨年齡逐步攀升。

鄭乃源強調，BMI也與風險密切相關。體重過輕者的OSA檢出比率為11.8%，正常BMI者為33.3%，BMI超過24者則升至63.7%。在過重及肥胖族群中，中重度「阻塞型睡眠呼吸中止症」比率更高達82%。不過，正常體重者仍有三分之一也檢出異常，其中11.3%達中重度，不能只看外表胖瘦判斷。

鄭乃源提醒，若有持續大聲打鼾、睡眠中呼吸停頓、晨起頭痛、白天嗜睡、注意力下降、睡醒仍疲累，或合併肥胖、三高及高血壓控制不佳，應及早接受睡眠評估。若有「阻塞型睡眠呼吸中止症」而未加以治療改善，容易增加日後認知退化、失智以及阿茲海默症等神經退化性疾病的風險。

居家睡眠檢測升級，可協助及早發現睡眠危機。（記者廖靜清／攝影）
居家睡眠檢測升級，可協助及早發現睡眠危機。（記者廖靜清／攝影）

精華 FAQ

  • 醫師指出，原因可能是睡眠呼吸中止症使上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸暫停、血氧下降，整晚都在被迫醒來，雖然時間夠，卻沒有真正睡好。

  • 大數據顯示，男性、年齡增加與體重過重風險較高；男性檢出率76%，40多歲49%、60歲以上68.9%，BMI超過24者檢出率也升至63.7%。

  • 若長期未治療，除了白天嗜睡、注意力下降與睡醒仍疲累，還可能增加認知退化、失智及阿茲海默症等神經退化性疾病的風險，應及早評估。

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