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連瓶蓋都擰不開 ...拇指關節退化 好發停經女性

張策
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醫師提醒，關節長期發炎時，周圍會增生異常微細血管，並伴隨新生小神經形成，持續傳遞...
醫師提醒，關節長期發炎時，周圍會增生異常微細血管，並伴隨新生小神經形成，持續傳遞疼痛訊號；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：拇指基底關節炎常見於40歲以上，停經後女性尤其好發。
  • 重點二：長期反覆捏握與端拿重物，會加速關節磨損並引發疼痛。
  • 重點三：微細動脈栓塞止痛術可減少疼痛訊號，適合不想長期服藥者。

拇指基底關節炎常見於40歲以上族群，尤其好發於停經後女性，患者可能因長期反覆使用雙手，逐漸出現拇指根部疼痛、僵硬及握力下降，嚴重時連開瓶蓋、轉門把等日常動作都受到影響。台北慈濟醫院表示，近年發展的「微細動脈栓塞止痛術」，可

透過阻斷慢性發炎形成的異常微細血管，減少疼痛訊號傳遞，提供不願長期服藥或接受手術患者另一項治療選擇。

63歲王女士因工作經常需要端拿物品，平時也喜歡插花、手作，長年反覆使用雙手，近年逐漸出現雙側拇指根部疼痛，經診斷為拇指基底關節炎。

她起初僅偶爾感到痠痛，之後症狀逐漸加重，連開瓶蓋、轉門把、穿衣服及擦拭物品都感到吃力，握力也明顯下降。王女士曾服用止痛藥緩解不適，但不希望長期依賴藥物，也不願接受手術，經轉介至台北慈濟醫院放射診斷科醫師呂佳虹評估後，接受微細動脈栓塞止痛術，術後疼痛大幅改善，日常生活及工作負擔也明顯減輕。

呂佳虹表示，手部退化性關節炎相當常見，其中又以拇指基底關節炎最常見，尤其好發於停經後女性。研究顯示，約有四分之一女性可能出現手部關節炎問題，通常在40歲後陸續發生。

隨著年齡增長，加上長期端拿重物、插花、繪畫或進行其他反覆捏握動作，都可能加速關節磨損與退化。患者常見症狀包括拇指基底部疼痛、僵硬及握力下降，嚴重時會影響開門、轉瓶蓋及拿取物品等日常活動。

呂佳虹說明，關節長期發炎時，周圍會增生異常微細血管，並伴隨新生小神經形成，持續傳遞疼痛訊號。微細動脈栓塞止痛術可分為導管型及直接注射型，醫師透過超音波及血管攝影導引，將栓塞物質注入異常血管，使其逐漸閉塞，進而減少疼痛訊號。

療程採局部麻醉進行，侵入性低，約30分鐘即可完成，患者當天即可返家。正常血管會自行恢復通暢，異常增生血管則會逐漸消失。不過，這項治療主要目的在於減輕疼痛及改善生活品質，無法讓已退化的關節恢復原狀。

呂佳虹指出，微細動脈栓塞止痛術適合不希望長期服用止痛藥、接受增生注射後效果有限，或不願接受手術的患者。多數病人在治療後一周內可感受到疼痛改善，效果會隨時間逐漸顯現，甚至持續進步數個月。

止痛效果一般可維持六個月至兩年，但仍會因個人體質而異。若治療後持續過度使用關節，異常血管可能再度增生，疼痛也可能復發。呂佳虹建議，民眾若出現手部關節長期疼痛，已影響工作或生活，應及早就醫評估，選擇適合的治療方式，避免症狀持續惡化。

血管攝影導引注射，微細動脈栓塞止痛術。（圖／台北慈濟醫院提供）
血管攝影導引注射，微細動脈栓塞止痛術。（圖／台北慈濟醫院提供）

精華 FAQ

  • 此病常見於40歲以上族群，尤其是停經後女性；長期反覆端拿重物、插花、手作或捏握動作，都可能讓拇指關節磨損退化，逐漸出現疼痛與握力下降。

  • 患者常感到拇指根部疼痛、僵硬與握力下降，症狀加重後，連開瓶蓋、轉門把、穿衣服或擦拭物品都會變得吃力，進而影響工作與日常生活。

  • 這項治療透過超音波或血管攝影導引，將栓塞物質注入異常微細血管，減少疼痛訊號傳遞，約30分鐘可完成，適合不想長期服藥、也不願手術的患者。

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