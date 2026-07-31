82歲翁腹痛發燒誤為腸胃炎 竟是結核菌作怪

患者連續兩周反覆發燒、腹痛，原以為只是腸胃發炎，經腹部電腦斷層發現是腹膜布滿結節狀病灶；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 82歲翁腹痛發燒誤認腸胃炎，檢查後確診肺外結核合併肺部感染。

82歲翁腹痛發燒誤認腸胃炎，檢查後確診肺外結核合併肺部感染。 重點二： 結核菌可擴散至腹膜、淋巴結與腦膜，非典型症狀常致診斷延誤。

結核菌可擴散至腹膜、淋巴結與腦膜，非典型症狀常致診斷延誤。 重點三：高齡、抽菸與COPD屬高風險族群，IGRA可助及早篩檢潛伏感染。

82歲老翁因長期抽菸且患有慢性阻塞性肺病（COPD），連續兩周反覆發燒、腹痛，家屬原以為只是腸胃發炎，陪同至醫院急診就醫。腹部電腦斷層發現腹膜布滿結節狀病灶，胸部X光也顯示左下肺肋膜積液，醫師高度懷疑結核感染，安排住院檢查後，痰液證實感染結核桿菌，診斷為肺外結核合併肺部感染。經負壓隔離病房治療及規律服用抗結核藥物九個月後，目前已順利康復。

台灣奇美醫院感染科主治醫師蔡家宏表示，結核病並非只有肺結核，結核桿菌可經血液或淋巴擴散至全身，形成肺外結核，常侵犯淋巴結、骨骼、腦膜及腹膜等部位。這類患者初期未必出現咳嗽，反而以腹痛、反覆發燒等非典型症狀表現，容易延誤診斷，因此臨床遇到不明原因持續發燒或腹痛時，也應將結核病列入鑑別診斷。

蔡家宏指出，結核菌進入人體後不一定立即發病，免疫力 正常時會進入「潛伏結核感染（LTBI）」狀態，患者沒有症狀，也不具傳染力，但一生約有10%機率發展成活動性結核病；當高齡、慢性疾病或免疫力下降時，體內沉睡的結核菌就可能甦醒致病。

他表示，高齡長者、長期吸菸者、COPD患者，以及糖尿病、洗腎或長期使用免疫抑制劑者，都是結核病高風險族群。以這名82歲患者為例，長期抽菸與COPD已削弱肺部防禦能力，再加上高齡造成免疫力退化，才導致感染後迅速惡化為多器官結核。

蔡家宏建議，高風險族群可接受「丙型干擾素釋放試驗（IGRA）」抽血篩檢潛伏結核感染。相較傳統皮膚測驗易受卡介苗接種影響，IGRA不受干擾，能更準確評估是否曾感染結核菌。若及早發現潛伏感染，在醫師評估下接受預防性治療，可降低約九成發病風險，不僅減少未來長期治療負擔，也有助降低社區傳播風險，落實預防醫學精神。

82歲老菸槍腹痛發燒兩周，竟是結核菌「暗度陳倉」襲腹膜。醫師呼籲善用「IGRA抽血檢查」，揪出體內沉睡炸彈，阻斷發病風險。（圖／台灣奇美醫院提供）