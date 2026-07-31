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肝臟惡性腫瘤破裂 腹腔內大量積血 婦人鬼門關前被救回

游振昇
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上圖為電腦斷層追蹤影像正常，下圖為開刀前電腦斷層顯示異常。（圖／台灣衛福部豐原醫...
上圖為電腦斷層追蹤影像正常，下圖為開刀前電腦斷層顯示異常。（圖／台灣衛福部豐原醫院提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：56歲婦人肝臟惡性腫瘤破裂出血，腹腔內大量積血並一度休克。
  • 重點二：醫療團隊先以經動脈栓塞止血，再以腹腔鏡切除肝腫瘤成功救命。
  • 重點三：醫師提醒B型與C型肝炎是高風險因子，應定期篩檢早發現。

一名56歲婦人深夜突發劇烈腹痛、血壓急速下降，被送到醫院急診，到院時已休克，經檢查發現，休克原因竟是一顆約六公分大的肝臟惡性腫瘤破裂出血，腹腔內已有大量積血，醫療團隊透過緊急血管栓塞止血與後續腹腔鏡肝腫瘤切除手術，成功將病人從鬼門關前救回。病患術後恢復良好，兩周後出院。

台灣衛福部豐原醫院外科主任袁天民表示，根據統計肝癌是台灣常見的惡性腫瘤之一，每年約有1萬名新增個案，其中肝癌破裂出血更是最危險的併發症之一，病患可能在短時間內因大量出血導致休克甚至死亡。

婦人到院後，急診團隊立即進行輸液與復甦治療，待生命徵象穩定後安排腹部超音波及電腦斷層檢查，確認肝臟腫瘤持續出血，立即執行經動脈栓塞術成功控制出血，進一步檢查發現病患為B型肝炎帶原者，但肝功能維持良好，尚未出現肝硬化，因此評估符合手術條件，安排接受3D 4K腹腔鏡肝腫瘤切除手術。

袁天民表示，過去肝癌破裂常被視為預後不佳的急重症，隨著介入性治療與微創手術進步，只要把握黃金治療時間、慎選適合病人，仍有機會獲得良好的長期存活率與生活品質。豐原醫院自引進3D 4K腹腔鏡設備後，能透過高解析立體影像精準辨識血管與組織結構，提升複雜肝臟手術的安全性，也讓病人傷口更小、恢復更快。

袁天民提醒，B型肝炎與C型肝炎仍是肝癌最重要的危險因子，肝臟被稱為「沉默的器官」，肝癌早期往往沒有明顯症狀，許多患者確診時已進入中晚期。高風險族群包括B型肝炎帶原者、C型肝炎感染者、肝硬化患者、有肝癌家族史者及長期飲酒民眾，建議每六個月至一年定期接受腹部超音波及胎兒蛋白（AFP）檢查。若出現突發性腹痛、頭暈、冒冷汗、血壓下降等症狀，更應立即就醫，以免錯失黃金治療時機。透過定期篩檢、及早治療及跨團隊整合照護，即使面對高風險的肝癌破裂，也有機會獲得良好的治療成果與生活品質。

一名56歲婦人深夜因突發劇烈腹痛，檢查發現竟是一顆約6公分大的肝臟惡性腫瘤破裂出...
一名56歲婦人深夜因突發劇烈腹痛，檢查發現竟是一顆約6公分大的肝臟惡性腫瘤破裂出血，透過緊急血管栓塞止血與後續腹腔鏡肝腫瘤切除手術，成功將病人從鬼門關前救回。（圖／台灣衛福部豐原醫院提供）

精華 FAQ

  • 她因約6公分大的肝臟惡性腫瘤突然破裂出血，造成腹腔內大量積血，進而引發劇烈腹痛、血壓下降與休克，屬於需要立即處置的急症。

  • 急診先輸液復甦穩定生命徵象，接著以電腦斷層確認持續出血，再做經動脈栓塞術止血，最後安排3D 4K腹腔鏡肝腫瘤切除手術。

  • B型肝炎帶原者、C型肝炎感染者、肝硬化患者、有肝癌家族史者及長期飲酒民眾都屬高風險族群，建議每6個月至1年定期做超音波與AFP檢查。

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