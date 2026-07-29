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前列腺癌復發難定位 這項電腦斷層掃描助醫精準診斷

萬于甄
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安南醫院泌尿科醫師陳億聲說明，前列腺特異性膜抗原正子電腦斷層掃描檢查可協助精準定...
安南醫院泌尿科醫師陳億聲說明，前列腺特異性膜抗原正子電腦斷層掃描檢查可協助精準定位病灶，提供後續治療重要依據。(圖／安南醫院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

前列腺癌患者若治療後PSA持續上升，PSMA正子電腦斷層掃描可協助找出隱藏病灶，提升復發與轉移診斷準確度，並影響後續治療選擇。

前列腺癌是台灣男常見癌症之一，許多患者接受手術、放射治療或荷爾蒙治療後，病情看似穩定，卻在追蹤期間出現前列腺特異抗原（PSA）持續升高，常讓後續治療陷入困境。醫院導入前列腺特異性膜抗原正子電腦斷層掃描，可精準找出傳統影像難以發現的微小病灶，協助醫師判斷癌細胞位置、擬定治療策略，提升前列腺癌復發與轉移診斷的準確度。

台灣安南醫院泌尿科醫師陳億聲表示，前列腺癌治療後PSA升高，代表體內可能仍有前列腺癌細胞存在，但僅靠數值無法判斷癌細胞究竟藏在哪裡，尤其是接受根治性攝護腺切除術後出現PSA攀升的疑似復發者，若無法確認病灶位置，難以決定是否進行救援性放射治療、荷爾蒙治療或其他治療方式。

他指出，前列腺特異性膜抗原正子電腦斷層掃描檢查則利用前列腺癌細胞表面高度表現的PSMA蛋白作為標靶，即使是傳統CT、MRI及骨骼掃描難以發現的微小病灶，也有機會精準偵測，不僅可用於治療後復發評估，在初次診斷時協助發現隱藏的微小轉移，讓疾病分期及後續治療更精準。

安南醫院核醫科醫師林裕益表示，前列腺特異性膜抗原正子電腦斷層掃描最大價值，在於將抽象的PSA數字轉化為具體可視的病灶地圖，過去患者明明PSA持續上升，卻遲遲無法確認復發位置，如今透過檢查，可一次完成全身性評估，更有效發現淋巴結、骨骼或其他部位的轉移病灶，大幅提升疾病分期與復發評估的精準度。

林裕益強調，根據國際研究，前列腺特異性膜抗原正子電腦斷層掃描在前列腺癌生化復發患者的病灶偵測率可達8成以上，並可改變超過6成患者的治療策略，已逐漸成為國際治療指引建議的重要檢查工具。

精華 FAQ

  • 因為PSA只能提示體內可能還有前列腺癌細胞存在，卻無法直接告訴醫師病灶藏在哪裡；若缺乏明確位置，救援性放射治療或荷爾蒙治療的安排就會受限。

  • 它利用前列腺癌細胞表面高表現的PSMA蛋白作為標靶，即使病灶很小，也可能比傳統CT、MRI或骨骼掃描更早偵測到，尤其適合復發評估與初診分期。

  • 檢查可把抽象的PSA變化轉成具體病灶地圖，讓醫師一次評估全身是否有淋巴結、骨骼或其他轉移；研究顯示偵測率可達8成以上，並改變逾6成患者的治療策略。

癌細胞 癌症

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