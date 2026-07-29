男肺腺癌術後戒菸酒 8年後得雙癌 醫：菸酒史是關鍵

食道癌初期幾乎沒有症狀，當民眾感覺到吞嚥困難、胸口悶痛或體重不明原因減輕時，往往已是晚期癌症；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 一名曾長期菸酒不離身的68歲企業主，肺腺癌術後雖戒菸戒酒，8年後仍被診斷出肺癌轉移與食道癌，醫師提醒菸酒史是雙重癌症的重要風險。

一名68歲企業主年輕時菸酒不離身，8年前確診早期肺腺癌後戒酒戒菸，今年4月他因頸部淋巴結腫大及吞嚥困難就醫。沒想到檢查結果發現頸部出現轉移性肺腺癌，食道下段更發現一處超過5公分的潰瘍性食道癌，雙重癌症 讓他始料未及，但他勇於面對，目前正接受化療與放療抗癌中。

有菸酒史 罹患雙重癌症機率高

台灣衛生福利部臺中醫院肝膽腸胃科主治醫師吳明駿指出，患者過去因經商應酬，習慣豪飲高粱、威士忌等烈酒。8年前健檢發現罹患一期肺腺癌，及時接受部分肺切除手術，並嚴格戒除菸酒，術後並遵照醫囑定期進行肺部影像追蹤5年，確認無異常後自行停止追蹤，未料8年後因頸部腫大與胸悶吞嚥困難，就醫檢查竟發現雙癌。

吳明駿醫師指出，肺腺癌直接轉移到食道的機率極低，該案例屬於「雙原發癌」，亦即兩個部位各自獨立長出不同癌症，只是因為口腔、肺部與食道都暴露在菸酒等相同致癌物中，才會同時發病。

「每10到20位食道癌患者中，就有1位會同時或先後罹患肺癌或頭頸癌，有菸酒史者風險更高。」吳明駿醫師根據衛生福利部最新死因統計表示，食道癌長年高居國人十大癌症死因第九名，其中高達九成患者為男性，使其在男性十大癌症死因中也高居第五名。

高應酬者 應定期肺部影像檢查

吳明駿醫師解釋，食道癌主要病因與長期吸菸、飲酒、嚼檳榔，以及愛吃高溫食物、胃食道逆流有關；在治療上，早期食道癌可用內視鏡切除，中晚期則需結合手術、化療與放療。

吳明駿醫師提到，食道癌初期幾乎沒有症狀，當民眾感覺到吞嚥困難、胸口悶痛或體重不明原因減輕時，往往已是晚期癌症。因此，預防食道癌除遠離菸酒檳榔與高溫食物，最重要的就是維持健康作息、規律運動以提升免疫力；另有肺癌病史或高應酬族群，除了定期肺部影像檢查追蹤，更應同步安排胃鏡篩檢，才能在消化道黏膜發生病變初期早期發現、早期治療，避免多重癌症同時找上門的遺憾。

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