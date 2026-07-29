我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

男肺腺癌術後戒菸酒 8年後得雙癌 醫：菸酒史是關鍵

健康醫療網
聽新聞
test
0:00 /0:00
食道癌初期幾乎沒有症狀，當民眾感覺到吞嚥困難、胸口悶痛或體重不明原因減輕時，往往...
食道癌初期幾乎沒有症狀，當民眾感覺到吞嚥困難、胸口悶痛或體重不明原因減輕時，往往已是晚期癌症；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

一名曾長期菸酒不離身的68歲企業主，肺腺癌術後雖戒菸戒酒，8年後仍被診斷出肺癌轉移與食道癌，醫師提醒菸酒史是雙重癌症的重要風險。

一名68歲企業主年輕時菸酒不離身，8年前確診早期肺腺癌後戒酒戒菸，今年4月他因頸部淋巴結腫大及吞嚥困難就醫。沒想到檢查結果發現頸部出現轉移性肺腺癌，食道下段更發現一處超過5公分的潰瘍性食道癌，雙重癌症讓他始料未及，但他勇於面對，目前正接受化療與放療抗癌中。

有菸酒史 罹患雙重癌症機率高

台灣衛生福利部臺中醫院肝膽腸胃科主治醫師吳明駿指出，患者過去因經商應酬，習慣豪飲高粱、威士忌等烈酒。8年前健檢發現罹患一期肺腺癌，及時接受部分肺切除手術，並嚴格戒除菸酒，術後並遵照醫囑定期進行肺部影像追蹤5年，確認無異常後自行停止追蹤，未料8年後因頸部腫大與胸悶吞嚥困難，就醫檢查竟發現雙癌。

吳明駿醫師指出，肺腺癌直接轉移到食道的機率極低，該案例屬於「雙原發癌」，亦即兩個部位各自獨立長出不同癌症，只是因為口腔、肺部與食道都暴露在菸酒等相同致癌物中，才會同時發病。

「每10到20位食道癌患者中，就有1位會同時或先後罹患肺癌或頭頸癌，有菸酒史者風險更高。」吳明駿醫師根據衛生福利部最新死因統計表示，食道癌長年高居國人十大癌症死因第九名，其中高達九成患者為男性，使其在男性十大癌症死因中也高居第五名。

高應酬者 應定期肺部影像檢查

吳明駿醫師解釋，食道癌主要病因與長期吸菸、飲酒、嚼檳榔，以及愛吃高溫食物、胃食道逆流有關；在治療上，早期食道癌可用內視鏡切除，中晚期則需結合手術、化療與放療。

吳明駿醫師提到，食道癌初期幾乎沒有症狀，當民眾感覺到吞嚥困難、胸口悶痛或體重不明原因減輕時，往往已是晚期癌症。因此，預防食道癌除遠離菸酒檳榔與高溫食物，最重要的就是維持健康作息、規律運動以提升免疫力；另有肺癌病史或高應酬族群，除了定期肺部影像檢查追蹤，更應同步安排胃鏡篩檢，才能在消化道黏膜發生病變初期早期發現、早期治療，避免多重癌症同時找上門的遺憾。

本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/

精華 FAQ

  • 醫師研判他屬於雙原發癌，並非肺腺癌直接轉移到食道，而是口腔、肺部與食道都曾長期暴露於相同致癌物，讓兩處各自長出癌症。

  • 檢查發現頸部有轉移性肺腺癌，食道下段另有超過5公分的潰瘍性食道癌；患者當時出現頸部淋巴結腫大、吞嚥困難與胸悶。

  • 醫師建議此類族群除了持續遠離菸酒檳榔，也應規律運動並定期做肺部影像與胃鏡檢查，才能及早發現食道或其他消化道病變。

癌症

上一則

肺尖腫瘤緊貼大血管 裸視3D助攻達文西精準切除

延伸閱讀

術後輕忽追蹤 男檢出第二期攝護腺癌

術後輕忽追蹤 男檢出第二期攝護腺癌
醫藥／攝護腺癌 早期治療預後佳

醫藥／攝護腺癌 早期治療預後佳
「腰痛、血尿、腹腫塊」以為結石 64歲男確診腎癌末期

「腰痛、血尿、腹腫塊」以為結石 64歲男確診腎癌末期
37歲男「內臟全長反」 切肺部腫瘤2小時的刀開了5小時

37歲男「內臟全長反」 切肺部腫瘤2小時的刀開了5小時

熱門新聞

藝人王凱曾演出民視「市井豪門」，26日傳出猝死意外。（民視提供）

43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

2026-07-26 17:12
7月23日進入大暑節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（聯合報系資料照）

7月23日「大暑」到 命理師曝四生肖要當心 這樣吃喝住行才能安然度過

2026-07-23 05:05
示意圖。（取自123RF）

咖啡、茶到底算不算喝水？醫師解答了 減重應該這樣喝

2026-07-23 14:43
生菜沙拉。示意圖。Image by Pexels from Pixabay

🎙️一盤沙拉為什麼會吃出寄生蟲而導致嚴重腹瀉？

2026-07-28 09:35
家人昏倒不適示意圖。 （AI生成）

家人突倒下中風還是腦出血？醫示警千萬別做4事：躺下保持「活命姿態」

2026-07-21 18:45
台中42歲網紅牙醫師張元瀚今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，5月22日驚傳因心肌梗塞驟逝。（讀者提供）

42歲網紅牙醫張元瀚睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2026-07-27 04:43

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關