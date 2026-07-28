7旬翁左眼白內障近失明 診出晶體鈣化硬如骨頭

一般成熟的白內障像熟栗子或軟糖。(圖／洪啟庭提供)

一名70歲許姓男子一年前視力變差、3個月前左眼幾乎看不見，看診後發現的左眼白內障鈣化嚴重，外觀類似大理石與漢白玉，將其手術取出後，發現水晶體鈣化程度竟然跟骨頭一樣硬，非常誇張。

許男一年前開始出現夜間畏光與眩光、看物體顏色較暗、有疊影、遠處視力變差等狀況，直到之後左眼幾乎看不見，連忙就醫。檢查後發現其左眼僅剩0.05，水晶體已經出現嚴重白色鈣化，外觀類似大理石與漢白玉。

台灣達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭幫他切開角膜後，取出鈣化的晶體蛋白，長度約0.8公分，四周呈不規則狀；在X光下與人類的指骨比較呈現同樣緻密，代表他水晶體的鈣化程度竟然跟骨頭一樣硬，非常誇張。手術後病人回診追蹤一個月後，視力終於回到0.7。

洪啟庭表示，白內障是眼睛的水晶體變混濁的病變，人類出生時水晶體是透明無色，隨年齡增長逐漸變混濁，尤其40歲後水晶體變厚變硬，多數人先出現老花眼，50歲起部分視力模糊，70歲後90%長輩有白內障困惱。

至於水晶體出現白色鈣化現象較罕見，發生比例約萬分之一。鈣化原因是水晶體內部鈣離子濃度異常升高，晶體蛋白與鈣牢牢結合，加上酸鹼值改變啟動類似於骨骼礦化過程，最終轉化為羥基磷灰石與磷酸鈣晶體，對視力影響很大，需手術處理。

洪啟庭提醒，水晶體混濁可能會出現以下徵兆，包括視線模糊、夜間畏光與眩光、看物體色彩失去鮮明度、看東西出現重影、近視度數不斷增加等。白內障發生年齡近年來有不斷下降趨勢，應與3C產品中藍光有密切關係，必須特別防範。

許男的水晶體前囊與部分核質已出現嚴重白色鈣化。(圖／洪啟庭提供)

取出鈣化晶體蛋白，長度約0.8公分，周圍呈不規則狀。(圖／洪啟庭提供)