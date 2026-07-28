我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

7旬翁左眼白內障近失明 診出晶體鈣化硬如骨頭

潘奕言
聽新聞
test
0:00 /0:00
一般成熟的白內障像熟栗子或軟糖。(圖／洪啟庭提供)
一般成熟的白內障像熟栗子或軟糖。(圖／洪啟庭提供)

一名70歲許姓男子一年前視力變差、3個月前左眼幾乎看不見，看診後發現的左眼白內障鈣化嚴重，外觀類似大理石與漢白玉，將其手術取出後，發現水晶體鈣化程度竟然跟骨頭一樣硬，非常誇張。

許男一年前開始出現夜間畏光與眩光、看物體顏色較暗、有疊影、遠處視力變差等狀況，直到之後左眼幾乎看不見，連忙就醫。檢查後發現其左眼僅剩0.05，水晶體已經出現嚴重白色鈣化，外觀類似大理石與漢白玉。

台灣達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭幫他切開角膜後，取出鈣化的晶體蛋白，長度約0.8公分，四周呈不規則狀；在X光下與人類的指骨比較呈現同樣緻密，代表他水晶體的鈣化程度竟然跟骨頭一樣硬，非常誇張。手術後病人回診追蹤一個月後，視力終於回到0.7。

洪啟庭表示，白內障是眼睛的水晶體變混濁的病變，人類出生時水晶體是透明無色，隨年齡增長逐漸變混濁，尤其40歲後水晶體變厚變硬，多數人先出現老花眼，50歲起部分視力模糊，70歲後90%長輩有白內障困惱。

至於水晶體出現白色鈣化現象較罕見，發生比例約萬分之一。鈣化原因是水晶體內部鈣離子濃度異常升高，晶體蛋白與鈣牢牢結合，加上酸鹼值改變啟動類似於骨骼礦化過程，最終轉化為羥基磷灰石與磷酸鈣晶體，對視力影響很大，需手術處理。

洪啟庭提醒，水晶體混濁可能會出現以下徵兆，包括視線模糊、夜間畏光與眩光、看物體色彩失去鮮明度、看東西出現重影、近視度數不斷增加等。白內障發生年齡近年來有不斷下降趨勢，應與3C產品中藍光有密切關係，必須特別防範。

許男的水晶體前囊與部分核質已出現嚴重白色鈣化。(圖／洪啟庭提供)
許男的水晶體前囊與部分核質已出現嚴重白色鈣化。(圖／洪啟庭提供)

取出鈣化晶體蛋白，長度約0.8公分，周圍呈不規則狀。(圖／洪啟庭提供)
取出鈣化晶體蛋白，長度約0.8公分，周圍呈不規則狀。(圖／洪啟庭提供)

精華 FAQ

  • 他左眼白內障持續惡化，水晶體出現嚴重白色鈣化，視力只剩0.05，幾乎看不見，直到就醫後才確認需以手術處理。

  • 因為鈣化後的晶體蛋白與鈣緊密結合，並形成類似骨骼礦化的結構，X光下密度與指骨相近，手術取出時硬度非常驚人。

  • 常見徵兆包括視線模糊、夜間畏光與眩光、顏色變暗、出現重影，以及近視度數持續增加；若症狀明顯應及早就醫檢查。

上一則

東野圭吾大腸癌病逝 台灣人每年逾萬人罹癌 早期幾乎沒症狀

延伸閱讀

超級聖嬰發威？24歲妙齡女眼角膜「長青春痘」險瞎 醫揭原因

超級聖嬰發威？24歲妙齡女眼角膜「長青春痘」險瞎 醫揭原因
車禍膝痛半年難癒竟是關節軟骨損傷 醫：延誤恐提早退化

車禍膝痛半年難癒竟是關節軟骨損傷 醫：延誤恐提早退化
婦人天天流淚 遭誤會「心情不好」竟是鼻淚管阻塞惹禍

婦人天天流淚 遭誤會「心情不好」竟是鼻淚管阻塞惹禍

「腰痛、血尿、腹腫塊」以為結石 64歲男確診腎癌末期

「腰痛、血尿、腹腫塊」以為結石 64歲男確診腎癌末期

熱門新聞

藝人王凱曾演出民視「市井豪門」，26日傳出猝死意外。（民視提供）

43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

2026-07-26 17:12
7月23日進入大暑節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（聯合報系資料照）

7月23日「大暑」到 命理師曝四生肖要當心 這樣吃喝住行才能安然度過

2026-07-23 05:05
示意圖。（取自123RF）

咖啡、茶到底算不算喝水？醫師解答了 減重應該這樣喝

2026-07-23 14:43
家人昏倒不適示意圖。 （AI生成）

家人突倒下中風還是腦出血？醫示警千萬別做4事：躺下保持「活命姿態」

2026-07-21 18:45
台中42歲網紅牙醫師張元瀚今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，5月22日驚傳因心肌梗塞驟逝。（讀者提供）

42歲網紅牙醫張元瀚睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2026-07-27 04:43
腎臟科醫師提醒，全麥吐司搭配無糖豆漿、雞蛋或其他優質蛋白質，再加上一份新鮮蔬果，讓營養更均衡。（聯合報系資料照）

天天吃全麥吐司恐傷腎？醫揭3大NG吃法 早餐搭配這樣吃更護腎

2026-07-19 05:09

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？