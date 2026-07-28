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73翁步態異常 不是單純老化 竟是水腦症

王長鼎
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一名73歲男子出現步態遲緩、頻繁跌倒現象，確診為「正常壓力水腦症」；示意圖。(圖...
一名73歲男子出現步態遲緩、頻繁跌倒現象，確診為「正常壓力水腦症」；示意圖。(圖／123RF)

73歲林姓男子近期出現步態遲緩、步伐縮小，且頻繁跌倒，伴隨反應與記憶力衰退，家人一度懷疑其罹患失智症。經轉診至台灣亞東醫院，確診為「正常壓力水腦症」（NPH）。所幸在接受腦脊髓液分流手術後，林男行走能力顯著恢復，重拾生活品質。

亞東醫院神經外科醫師賴柏宇指出，正常壓力水腦症好發於高齡族群，典型症狀包含步態異常、認知功能下降及尿失禁。由於上述病徵與失智症、巴金森氏症高度重疊，臨床上極易被誤診或忽略，多數患者直至生活功能嚴重退化才就醫，錯失黃金治療期。

賴柏宇強調，步態改變往往是該病最早出現的警訊。患者常出現起步困難，或自述「雙腳如黏在地上」，若能把握此線索及早評估，治療成效顯著。為提升診斷精準度，亞東醫院特別導入「AI步態分析技術」，運用手機影像捕捉並量化分析患者的步速、步幅、步頻及穩定性，將主觀的觀察轉化為客觀數據。

該項AI技術不僅能精確比較患者在腰椎放液測試前後的行走差異，以評估分流手術的預期效益，術後亦可持續追蹤復原進度。賴柏宇表示，未來目標是將此監測機制推廣至居家日常，讓醫療照護更具即時性。

目前針對正常壓力水腦症，醫療團隊多採用腦室腹腔引流術（VP Shunt）或腰椎腹腔引流術（LP Shunt），透過建立腦脊髓液循環新路徑，緩解腦室擴大對神經功能的壓迫。醫師將依據患者影像檢查與放液測試結果，規劃專屬治療方案。

醫師提醒，若長輩出現「走路變慢」且伴隨記憶力減退或排尿功能異常，切勿將其視為老化必然現象，應盡速尋求神經外科專業評估，透過早期介入改善生活功能，降低跌倒風險。

亞東醫院導入AI步態分析，利用手機科技記錄行走變化，協助醫師掌握患者步態異常，提...
亞東醫院導入AI步態分析，利用手機科技記錄行走變化，協助醫師掌握患者步態異常，提升正常壓力水腦症評估精準度。(圖／亞東醫院提供)

精華 FAQ

  • 他先出現步態遲緩、步伐縮小與頻繁跌倒，後來又合併反應變慢和記憶力衰退，家人一度以為是失智症，直到轉診後才確診為正常壓力水腦症。

  • 因為它的典型表現包括步態異常、認知下降與尿失禁，這些症狀和失智症、巴金森氏症高度重疊，若未及早檢查，很容易被忽略而延誤治療。

  • 醫院以手機影像搭配AI分析步速、步幅、步頻和穩定性，將主觀觀察轉為數據，還能比較放液測試前後差異，評估手術效益並持續追蹤復原。

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