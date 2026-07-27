手肘腫塊痛到不行才就醫 微創清出十多顆痛風石
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許多民眾以為關節上的痛風石只是影響美觀的單一腫塊，卻忽略了皮下可能隱藏著驚人的破壞力。53歲的蔡先生，雙手肘痛風石困擾逾十年，近期因右手疼痛加劇至長安醫院骨科就醫。原本外觀看似只有一處明顯腫塊，沒想到手術時竟在深處清出十多顆大小不一的痛風石。所幸透過「微創痛風石切除手術」切硬不切軟的特性，逐步清除病灶，保全了神經與肌肉功能，目前已恢復日常活動。
台灣長安醫院骨科陳冠儒醫師指出，許多人以為痛風是全身性的代謝疾病，身體左右兩側的病況應該差不多，但臨床上卻可能天差地別。以蔡先生為例，手術才發現，他的左手肘皮下僅有一顆小痛風石，右手肘卻藏了十幾顆痛風石，大小從BB彈到鵪鶉蛋都有，而且不只長在皮下，還深入筋膜、肌肉，甚至纏繞在尺神經外膜與三頭肌肌肉纖維之間。
陳冠儒醫師解釋，痛風石是尿酸結晶長期沉積形成的結果，若尿酸長期控制不佳，病灶可能逐漸向深層組織延伸，不只是外觀變形，更可能造成反覆疼痛、關節活動受限，甚至壓迫周圍神經。部分患者直到腫塊明顯變大或影響生活時才就醫，往往增加治療難度。
目前沒有任何術前檢查能百分之百預測痛風石實際有多少顆、侵犯到哪些組織，因此真正的範圍仍須透過手術仔細探查。此次手術採用「微創痛風石切除手術」，透過切硬不切軟的特性，在盡可能保留正常組織的前提下，逐步清除可處理的痛風石，降低對周圍軟組織的影響，同時兼顧功能與傷口照護。
陳冠儒醫師提醒，痛風石不只是外觀問題，更是深層組織遭受尿酸結晶長期侵蝕的警訊。
警訊1：不要將關節硬塊視為單純的一顆痛風石，外觀看似單一腫塊，深層可能已有多處病灶，甚至侵犯肌肉與神經。
警訊2：痛風沒有發作不代表疾病已經控制，仍應規律服用降尿酸藥物並定期追蹤尿酸值，才能降低痛風石持續形成。
警訊3：若關節腫塊持續增大、反覆疼痛或影響活動功能，應儘早接受骨科專業評估，必要時透過適當手術清除病灶，避免關節變形或神經受到不可逆的損傷。
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因為痛風石是尿酸結晶長期沉積後形成，表面只看到一處腫塊，深層卻可能沿著皮下、筋膜、肌肉擴散，真正範圍常要靠手術探查才知道。 右手肘不只皮下有十多顆痛風石，還深入筋膜與肌肉，甚至纏繞在尺神經外膜和三頭肌纖維之間，顯示病灶已非單純外觀問題。 即使沒有明顯發作也不能鬆懈，仍要規律服用降尿酸藥物並追蹤尿酸值；若腫塊持續變大、反覆疼痛或影響活動，應儘早就醫評估手術。
精華 FAQ
因為痛風石是尿酸結晶長期沉積後形成，表面只看到一處腫塊，深層卻可能沿著皮下、筋膜、肌肉擴散，真正範圍常要靠手術探查才知道。
右手肘不只皮下有十多顆痛風石，還深入筋膜與肌肉，甚至纏繞在尺神經外膜和三頭肌纖維之間，顯示病灶已非單純外觀問題。
即使沒有明顯發作也不能鬆懈，仍要規律服用降尿酸藥物並追蹤尿酸值；若腫塊持續變大、反覆疼痛或影響活動，應儘早就醫評估手術。
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