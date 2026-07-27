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手肘腫塊痛到不行才就醫 微創清出十多顆痛風石

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手肘痛風石術前巨大腫包、皮膚繃緊，術後大腫包消失、活動恢復。（圖／長安醫院提供）
手肘痛風石術前巨大腫包、皮膚繃緊，術後大腫包消失、活動恢復。（圖／長安醫院提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：右手肘外觀看似單一腫塊，手術卻清出十多顆痛風石。
  • 重點二：痛風石可深入筋膜肌肉，甚至纏繞尺神經影響功能。
  • 重點三：微創切除搭配控制尿酸，才能降低復發與組織損傷。

許多民眾以為關節上的痛風石只是影響美觀的單一腫塊，卻忽略了皮下可能隱藏著驚人的破壞力。53歲的蔡先生，雙手肘痛風石困擾逾十年，近期因右手疼痛加劇至長安醫院骨科就醫。原本外觀看似只有一處明顯腫塊，沒想到手術時竟在深處清出十多顆大小不一的痛風石。所幸透過「微創痛風石切除手術」切硬不切軟的特性，逐步清除病灶，保全了神經與肌肉功能，目前已恢復日常活動。

台灣長安醫院骨科陳冠儒醫師指出，許多人以為痛風是全身性的代謝疾病，身體左右兩側的病況應該差不多，但臨床上卻可能天差地別。以蔡先生為例，手術才發現，他的左手肘皮下僅有一顆小痛風石，右手肘卻藏了十幾顆痛風石，大小從BB彈到鵪鶉蛋都有，而且不只長在皮下，還深入筋膜、肌肉，甚至纏繞在尺神經外膜與三頭肌肌肉纖維之間。

陳冠儒醫師解釋，痛風石是尿酸結晶長期沉積形成的結果，若尿酸長期控制不佳，病灶可能逐漸向深層組織延伸，不只是外觀變形，更可能造成反覆疼痛、關節活動受限，甚至壓迫周圍神經。部分患者直到腫塊明顯變大或影響生活時才就醫，往往增加治療難度。

目前沒有任何術前檢查能百分之百預測痛風石實際有多少顆、侵犯到哪些組織，因此真正的範圍仍須透過手術仔細探查。此次手術採用「微創痛風石切除手術」，透過切硬不切軟的特性，在盡可能保留正常組織的前提下，逐步清除可處理的痛風石，降低對周圍軟組織的影響，同時兼顧功能與傷口照護。

陳冠儒醫師提醒，痛風石不只是外觀問題，更是深層組織遭受尿酸結晶長期侵蝕的警訊。

警訊1：不要將關節硬塊視為單純的一顆痛風石，外觀看似單一腫塊，深層可能已有多處病灶，甚至侵犯肌肉與神經。

警訊2：痛風沒有發作不代表疾病已經控制，仍應規律服用降尿酸藥物並定期追蹤尿酸值，才能降低痛風石持續形成。

警訊3：若關節腫塊持續增大、反覆疼痛或影響活動功能，應儘早接受骨科專業評估，必要時透過適當手術清除病灶，避免關節變形或神經受到不可逆的損傷。

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=71211

精華 FAQ

  • 因為痛風石是尿酸結晶長期沉積後形成，表面只看到一處腫塊，深層卻可能沿著皮下、筋膜、肌肉擴散，真正範圍常要靠手術探查才知道。

  • 右手肘不只皮下有十多顆痛風石，還深入筋膜與肌肉，甚至纏繞在尺神經外膜和三頭肌纖維之間，顯示病灶已非單純外觀問題。

  • 即使沒有明顯發作也不能鬆懈，仍要規律服用降尿酸藥物並追蹤尿酸值；若腫塊持續變大、反覆疼痛或影響活動，應儘早就醫評估手術。

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