久坐馬桶滑手機骨盆腔易充血 急性痔瘡恐上門

醫師提醒，平日應養成良好排便習慣，別在馬桶上長時間看手機或者是閱讀，多攝取高纖食物以及足夠水分，平日維持規律運動有助排便順暢；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 久坐、久站與滑手機如廁，易使骨盆腔充血引發痔瘡。

久坐、久站與滑手機如廁，易使骨盆腔充血引發痔瘡。 重點二： 痔瘡本質類似靜脈曲張，嚴重脫垂反覆出血需手術。

痔瘡本質類似靜脈曲張，嚴重脫垂反覆出血需手術。 重點三：調整排便與補水高纖，搭配Diosmin口服藥可改善。

不論是工作中的久坐久站，還是日常生活中「久坐馬桶滑手機」的壞習慣，都容易導致骨盆腔充血、肛門周圍血液循環變差，進而讓痔瘡悄悄找上門。台灣福康診所甘宗本醫師指出，痔瘡在醫學上屬於一種靜脈曲張，多數痔瘡在早期可透過生活調整與保健方式改善，若嚴重出現脫垂情形，必須手術才能根除。

一般人很難將痔瘡與靜脈曲張聯想在一起，甘宗本醫師解釋，痔瘡是指發生在肛門附近靜脈血管叢，因長期壓力、局部循環變差所產生擴張、腫脹與發炎現象，本質上與腿部的靜脈曲張原理相同。

靜脈曲張 罹患機率增

舉凡久站、久坐的生活型態，經常食用辛辣刺激的食物或飲酒，排便用力，甚至是肥胖、多胎生產等，肛門附近的靜脈曲張因過胖、懷孕期間腹壓增加，容易導致靜脈的回流不良，罹患痔瘡機率大增。其他如經常做重量訓練、常需搬運重物等，也都是痔瘡形成或惡化的高危險群。痔瘡依內痔脫垂程度和靜脈曲張嚴重程度可分為4等級：

第1級（輕度）：輕微的靜脈曲張，基本上成年人多少都有的症狀。

第2級（中度）：排便或腹部用力時，有一點突出的靜脈曲張，但便後會自動縮回去。

第3級（中重度）：靜脈曲張在排便時脫出，無法自動縮回，甚至需要用手才能將其推回肛門內。

第4級（重度）：靜脈曲張始終脫垂在肛門外面，有垂墜感或是突出感，可能會疼痛。

臨床上，大腸直腸外科醫師針對痔瘡的嚴重程度，第一、二級會採取保守治療與保健方式；一旦進展到第三、四級的嚴重痔瘡、已出現疼痛不適或反覆出血，建議積極治療與手術解決。

甘宗本醫師說明，初期痔瘡階段可從日常生活習慣調整，像是避免便秘的發生、採溫水坐浴保健，另外，坊間也有許多治療痔瘡的成藥或是保健藥品，其中成分如Diosmin，是由植物所提煉類黃酮的萃取物，具四大藥理機轉：

1.緩解靜脈張力、幫助血液循環：避免血液滯留在肛門附近。

2.降低靜脈的通透性：能降低水分滲透出痔瘡組織，減少痔瘡腫脹度和嚴重性。

3.具有抗發炎效果：降低痔瘡發炎疼痛的不適感及產生血栓的風險性。

4.增加淋巴的引流：增進局部代謝能力，改善痔瘡嚴重程度。

台灣理維藥局李政勳藥師進一步表示，老一輩的長者總認為痔瘡是火氣大或發炎反應，精確的說法應該是肛門直腸附近靜脈曲張組織壓力大、血循不佳所致。市面上常見改善藥品分為三大類：

1.漢方成藥：主成分為大黃、黃連和黃芩等清熱解毒、潤腸通便。

2.外用藥膏或塞劑：成分含局部麻醉劑和類固醇，有收斂止痛之效，減緩搔癢腫痛感。

3.口服靜脈活性的藥物：主要以Diosmin天然的類黃酮苷萃取物為主，透過調整靜脈血管張力、通透性，來改善局部脹痛、促進循環的功用。

李政勳藥師指出，針對痔瘡反覆脹痛出血，口服藥物比起單純擦外用藥膏更有改善效果，以新型口服痔瘡藥淨脈舒為例，成分為Diosmin天然的類黃酮苷萃取物，能從靜脈曲張的根本問題改善。

許多研究實證，Diosmin具有抗發炎、保護瓣膜的功效，可抑制白血球和血管內皮細胞的黏附，減少發炎反應，當瓣膜發炎反應降低後，有助血管通透性及舒緩血管壓力，達到改善搔癢、腫脹疼痛的效果。

李政勳藥師分享一位年約30歲的年輕人來藥局，諮詢要買痔瘡止痛藥膏，隔天又來詢問是否還有更有效的藥品，進一步詢問得知是幫女友購買，原來是女友這陣子下班、放假，一有時間就瘋手機遊戲，大量走路、騎腳踏車，天氣炎熱卻沒補充足夠水分，素有便秘症狀，未料竟誘發痔瘡急性發作。

適度運動 也適時休息

在李政勳藥師的建議下，頭四天每天服用三次淨脈舒，症狀逐漸轉好，後改為早晚各1次。隨餐服用Diosmin成分，極少有輕微腸胃不適發生，此外，也不會與其他慢性病藥物產生交互作用，可以安心服用。值得提醒的是，預防便秘平時應多補充膳食纖維和水分，騎車也應適度休息，以減少肛門組織受壓迫。

甘宗本醫師建議，平日應養成良好排便習慣，且要速戰速決；別在馬桶上長時間看手機或者是閱讀。多攝取高纖食物以及足夠水分，有助排便順暢，平日維持規律運動，讓腸道有正常的排泄能力，能有助減少痔瘡發生。

最後，李政勳藥師則提醒，從事走路、散步、騎腳踏車等運動，有助於促進腸胃蠕動，不易便秘，但須適度，如騎車30分鐘或上班族久坐都應休息、走動，分散骨盆腔壓力。另外，若持續出現血便，也需要留意恐是直腸等病變造成，應提高警覺就醫診治。

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=71181