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草酸過度累積 恐提高腎結石風險

翁唯真
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草酸天然存在於許多植物性食物中，包括菠菜、堅果等。（圖／123RF）
草酸天然存在於許多植物性食物中，包括菠菜、堅果等。（圖／123RF）

健康飲食近年成為許多人追求的生活方式，不少民眾習慣多吃蔬菜、堅果、茶類與原型食物，希望透過天然飲食幫助抗發炎、促進代謝，但小心養生清單變成結石地雷。

台灣精準預防醫學會理事長張家銘提醒，即使是健康食物，也需要注意份量、體質與身體狀態，若長期大量攝取某些高草酸食物，對部分族群而言，反而可能增加身體負擔，甚至提高腎結石風險。

不少民眾因為追求養生，長期大量攝取單一類型的健康食物，例如每天喝大量蔬菜汁、長期大量吃堅果、經常飲用濃茶或攝取大量可可製品。雖然這些食物本身具有營養價值，但若長期過量集中攝取，加上水分不足、流汗過多、尿液濃縮、腸道發炎或腎功能較弱，就可能讓草酸更容易累積。

張家銘表示，草酸天然存在於許多植物性食物中，例如菠菜、甜菜、堅果、可可與濃茶等，並不是人工毒素，也不需要因為聽到草酸就完全不敢吃蔬菜或堅果。真正需要注意的是，身體是否有能力處理與排除草酸。人體本身沒有分解草酸的酵素，草酸進入體內後，大多需要透過腎臟隨尿液排出，如果攝取過多、腸道吸收增加，或腎臟排除能力下降，草酸就可能慢慢累積，並與鈣結合形成草酸鈣，而草酸鈣正是最常見的腎結石成分之一。

臨床上，草酸過高不一定一開始就會有明顯症狀，許多人往往是在健檢、尿液檢查或腎結石發作時才發現問題，張家銘說，常見症狀包括腰部或側腹疼痛、血尿、尿急、頻尿、尿痛與尿液混濁等，有些人甚至會反覆出現尿路感染。嚴重時，腎結石發作可能造成劇烈疼痛、噁心、冒冷汗，甚至需要急診治療。若本身腎功能較差，也可能表現為疲倦、水腫、食慾下降或腎功能指數異常。

張家銘表示，草酸問題與腸道健康關係密切。正常情況下，腸道像一道有管理的屏障，可以控制物質吸收，但若長期存在腸道發炎、菌相失衡、脂肪吸收不良或膽酸刺激，草酸就更容易被吸收進入血液，進一步增加腎臟負擔。因此，有些人尿草酸偏高，未必只是因為吃太多高草酸食物，也可能與腸道環境失衡有關。特別是長期腹瀉、脹氣、油便、便秘或腸胃容易不舒服的人，更需要提高警覺。

此外，慢性發炎也可能讓身體變成較容易形成結晶的環境，張家銘指出，發炎不一定會出現明顯紅腫熱痛，有時只是表現在腸胃不穩、容易疲倦、代謝變差或修復能力下降。當腸道發炎時，草酸吸收會增加，而草酸鈣結晶本身又可能刺激發炎反應，形成惡性循環，因此，腎結石往往不是突然形成，而是身體內在環境長期失衡後的結果。

張家銘提醒，若本身有反覆腎結石、尿草酸偏高、腎功能下降、血尿、家族結石病史，或患有發炎性腸道疾病、脂肪吸收不良、長期腹瀉及接受過腸道或減重手術等情況，都屬於草酸代謝較需要留意的高風險族群。

在日常保養方面，張家銘建議，高草酸食物不需要完全禁止，但避免天天大量集中攝取，同時應維持穩定飲水習慣，避免尿液長時間過度濃縮。許多人誤以為草酸鈣結石就不能攝取鈣質，事實上，適量鈣質反而有助於在腸道內與草酸結合，降低草酸吸收，因此不需因害怕結石而完全不敢攝取乳製品或豆製品。

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