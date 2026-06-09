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93歲婦養心抗老 體檢數據勝年輕人驚呆醫師

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攝取足夠蛋白質非常重要。(圖/123RF)
攝取足夠蛋白質非常重要。(圖/123RF)

一名旅居美國的華人網友「徐蘋果在美國」近日在小紅書分享，自己陪93歲婆婆做健康檢查時，體檢報告竟比許多年輕人還漂亮，尤其骨密度數值更讓醫師大讚，意外掀起網友熱烈討論。徐蘋果也藉此分享婆婆多年來的生活習慣，認為真正的抗老不只是飲食與運動，更與心態和「養心」有關。

徐蘋果表示，上個月帶93歲婆婆做體檢時，醫師看到報告後連連稱讚，尤其骨密度表現令人驚艷。她坦言，過去總以為抗老就是研究怎麼吃、怎麼動與怎麼保養，但與婆婆共同生活十多年後，逐漸發現對方的健康狀態「有點玄學」，甚至形容是一種「非常頂級的福報形態」。

談到保養方式，徐蘋果首先提到「蛋白質攝取」。她指出，婆婆多年來即使身邊同齡朋友流行吃素，仍堅持每天攝取足夠蛋白質，認為蛋白質就像骨骼的鋼筋結構，能幫助骨骼與肌肉維持健康，因此她平時幫家人準備餐點時，肉類、雞蛋、牛奶、豆漿與海鮮幾乎是固定配置。若有乳糖不耐問題，也能改以優格取代牛奶。

她也提到，婆婆經常提醒「不要等老了才補骨」，並分享骨質從30至35歲就會開始流失，女性到了更年期後更會加速。因此她認為，骨質疏鬆並非老年人才需要關注，而是中青年時期就該開始重視的課題。她還指出，顎面骨流失除了影響健康，也可能導致鼻基底凹陷、法令紋與木偶紋等老化外觀問題。

除了飲食之外，徐蘋果也強調「曬太陽」的重要性。她指出，維生素D充足者對鈣質吸收率可達不足者的6至7倍，但食物中的維生素D含量其實相當有限，因此適度日曬能幫助身體自行合成維生素D3。她認為，許多年輕人長時間待在室內、作息日夜顛倒，再加上外出時全副武裝防曬，容易導致維生素D不足。若無法每天裸膚曬太陽20分鐘，也建議補充維生素D3。

在運動方面，她特別推薦帶有強度的負重與肌力訓練，認為運動時骨骼與關節受到正向刺激後，大腦會啟動修復與生長機制，有助於維持骨骼健康。此外，她也提到婆婆雖然作息有些日夜顛倒，但深度睡眠時間可達4小時以上，以高齡者而言相當難得。

不過，徐蘋果最後認為，真正最重要的其實是「養心」。她透露，與婆婆相處十多年來，幾乎沒聽過對方在背後說人是非，而且非常懂得感恩，無論對他人還是對自己都抱持感謝之心。她認為，這樣的心態才是真正能累積福報、維持年輕狀態的關鍵。

貼文曝光後，有網友分享，自己身邊高齡長輩同樣十分重視蛋白質攝取，因此身體狀況很好。另有網友認為，「身體好的人通常心態也很好」，直言基因加上情緒穩定，才是真正的抗老核心。

適度日曬能幫助身體自行合成維生素D3；示意圖。(圖/123RF)
適度日曬能幫助身體自行合成維生素D3；示意圖。(圖/123RF)

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