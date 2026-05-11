鞋不合腳？拇趾外翻腳趾反覆摩擦痛 聯新國際醫：別拖快就醫

術前X光可見腳趾重疊，經過力學重建矯正，術後第一與第二腳趾骨已分開。（聯新國際醫院提供）

台灣桃園市6旬婦人工作需長時間走動，多年來腳趾反覆摩擦紅腫，後來只要走超過20、30分鐘就疼痛難耐，甚至影響工作與日常活動。她原以為只是鞋子不合腳，直到症狀惡化才就醫。

聯新國際醫院骨科 主治醫師薛如峯透過X光檢查，發現她的大腳趾內側已明顯突出紅腫，第一、二腳趾也因長期擠壓而重疊變形，屬於重度拇趾外翻。接受拇趾外翻矯正手術後，恢復狀況良好，日常活動能力也明顯改善。

薛如峯表示，現代人重視外貌與保養，卻常忽略雙腳健康，許多拇趾外翻患者早期只有輕微疼痛或鞋子摩擦感，因此常誤以為只是鞋型不合、年紀增長或走路太久造成的不適，多半選擇忍耐疼痛。等到腳趾明顯偏斜、第二腳趾受到擠壓變形，甚至開始影響行走與工作時，才發現問題已惡化多年。

薛如峯指出，有些人以為拇趾外翻是單純「愛穿高跟鞋」造成，並非如此，先天足弓結構、韌帶鬆緊度與長期受力不平均，才是主要原因，鞋型是加速惡化的因素之一。當大腳趾長期偏移，走路受力方式也會逐漸改變，患者為了避開疼痛，可能不自覺改變步態，長期下來增加膝蓋、髖關節 負擔，甚至出現下肢痠痛或容易疲勞等情況。

不少民眾會先試鞋墊、矯正器或分趾器改善症狀，薛如峯表示，這類輔具可協助減輕局部壓力、改善摩擦不適，對於早期症狀控制有一定幫助，但無法將已經偏移的骨骼恢復原位，因此若變形持續惡化，仍應接受專業評估。

如果出現以下三種情況，建議儘早接受專業評估：疼痛已影響日常生活，腳趾變形持續惡化，出現腳趾重疊、鞋子反覆摩擦等情況。

不少患者一聽到需要手術便感到抗拒，擔心傷口大、恢復期長，甚至影響工作與行動能力，因此反覆拖延治療時機。薛如峯說明，近年拇趾外翻治療已逐漸朝微創化發展，相較傳統手術，傷口與軟組織破壞都明顯減少，恢復速度也較過去進步許多。

薛如峯強調，是否需要手術不能只看角度，更重要的是症狀與功能是否受到影響。目前主流的微創矯正手術，會透過小傷口進行截骨調整，重新排列偏移的第一蹠骨並加以固定，同時重建足部受力結構。相較傳統僅修除突出骨頭的方式，現代治療更重視整體力學平衡，以降低復發風險。

薛如峯提醒，拇趾外翻不只是外觀問題，更可能逐漸影響行走能力與生活品質。若發現腳趾偏斜、走路疼痛，或鞋子越換越不舒服，應及早就醫，避免症狀持續惡化。