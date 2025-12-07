我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視

赫塞斯：確保中方無法主宰美及盟友 無意改變台現狀

罕病「肺動脈高壓」確診平均2年 疲倦、心悸、易喘常被誤認心肺疾病

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
成大醫院於2005年成立肺高壓照護團隊，管理逾350位第一型肺動脈高壓患者。（記者廖靜清／攝影）
成大醫院於2005年成立肺高壓照護團隊，管理逾350位第一型肺動脈高壓患者。（記者廖靜清／攝影）

41歲的羽君在懷孕時，因突發狀況被送醫，心悸、呼吸急促，原以為是孕期併發症，沒想到被診斷為原發性肺動脈高壓（PAH），屬於罕見疾病。在歷經引產、呼吸衰竭，從危險期時期使用幫浦輸藥的治療過程到轉成口服用藥治療，病情逐漸穩定，目前已控制在低風險的「綠燈」狀態。

台灣成大醫院副院長許志新指出，肺動脈高壓是每百萬人僅15至50人罹患的罕見疾病，若未治療，平均存活期僅約2.8年。不過，患者初期症狀如疲倦、心悸、運動後喘氣等，常被誤認為一般心肺疾病。臨床個案分析，從出現症狀到確診，平均要2年，若末期才被診斷出來，治療效果常不如預期。

許志新表示，罹患肺動脈高壓的患者，因肺部動脈血管壓力過高，導致右側心臟無法有效地將足夠的血液輸送到肺部進行氣體交換，讓全身的血液處於缺氧狀態。另外，肺動脈壓力持續升高，導致心臟負荷過重，最終恐導致右心衰竭，其病程類似高血壓所引起的心衰竭變化。

成大醫院於2005年成立肺高壓照護團隊，結合心臟內科、胸腔內科、風濕免疫科、影像醫學科、復健科、藥師、營養師、個管師與社工等專業，完整照護網絡。許志新說，會投入罕見且艱難的肺高壓照護領域，是因為現任「健康台灣」副召集人陳志鴻的支持與遠見，實現健康平權和人權保障。

20年來，成大照護百位病友，並創立「心衰肺高壓照護LINE平台」，提供回診提醒、營養建議與健康紀錄功能，24小時回覆病友訊息，成為全台唯一能「線上陪伴」的罕病照護團隊。除了成為病人堅強的後盾，許志新指出，新的藥物能恢復內皮細胞與平滑肌細胞間的平衡，進而「逆轉」血管重塑。

「傳統治療只能擴張血管、減少阻力，無法真正阻止血管持續增生。」許志新強調，肺高壓的問題是血管壁不斷增生、纖維化，導致肺循環壓力升高與右心衰竭。健保署已將多種肺動脈高壓新藥納入給付，病患在接受規律治療與支持後，仍要進行良好睡眠與情緒、飲食管理，並在醫師指導下施打疫苗。

健保 併發症 高血壓

上一則

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

延伸閱讀

天冷好發心血管疾病 三高族群外出運動掌握5原則護心

天冷好發心血管疾病 三高族群外出運動掌握5原則護心
山東女左耳被扯斷 縫腳上「寄養」 5個月 成功「復活」

山東女左耳被扯斷 縫腳上「寄養」 5個月 成功「復活」
起床、出門、洗澡…心腦血管發病3大風險時段 防劇烈溫差

起床、出門、洗澡…心腦血管發病3大風險時段 防劇烈溫差
巴西野花牌綠蜂膠降血脂、防中風

巴西野花牌綠蜂膠降血脂、防中風

熱門新聞

英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

2025-12-05 19:06
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
最容易讓小孩成癮的超加工食品，第一名為香腸、熱狗。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

最易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

2025-12-03 19:14
2023年1月，華府一名長者接種帶狀皰疹疫苗。(路透)

史丹福大學研究：1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

2025-12-07 04:05

超人氣

更多 >
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架