汞有害健康 多國同意2034年前禁用於補牙

中央社／日內瓦8日綜合外電報導
聯合國「汞水俣公約」締約國會議7日同意，在2034年前逐步淘汰在治療蛀牙時使用汞合金的填充物；示意圖。（圖／123RF）
聯合國「汞水俣公約」締約國會議7日同意，在2034年前逐步淘汰在治療蛀牙時使用汞合金的填充物。這項成果將改變牙科界的實務工作。

法新社報導，這場會議在瑞士日內瓦召開，會議閉幕聲明指出，締約國「同意在2034年前停用含汞牙科填充物，對於減少汞汙染具有重大意義」。

世界衛生組織（WHO）把汞列為「對公共衛生構成重大威脅的十大化學物質之一」，並稱其「對人體具有毒性」。

部分國家已禁止在牙科填充材料中使用汞齊。這種汞合金被用於治療蛀牙長達175年以上。

「汞水俣公約」（Minamata Convention on Mercury）旨在保護人類健康與環境免受汞及其化合物危害，已在2013年通過，2017年正式生效，締約國逾150個國家。

公約規定，各締約國必須採取措施，逐步捨棄使用含汞牙科填充物。

整體而言，這次會議通過21項決議，希望更有效地保護人類健康與環境免受汞汙染威脅。

各國也同意加強行動，以淘汰含汞的美白化妝品，以及打擊非法貿易並強化執法。會議指出，這類美白產品的銷售量急遽上升，特別是在網路平台上。

會議主席培瑞斯（Osvaldo Alvarez Perez）表示，「我們已設定具有雄心的新目標，讓汞稍稍進一步遠離我們的生活。」

瑞士 聯合國 WHO

