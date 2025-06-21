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「體外加強反搏」治心衰竭 98歲重獲行動力、白髮變黑

游振昇
98歲張爺爺(左二)因心臟衰竭導致行動困難，透過體外加強反搏療法，幫助他恢復日常活動能力。（圖／台中慈濟醫院提供）
98歲張爺爺(左二)因心臟衰竭導致行動困難，透過體外加強反搏療法，幫助他恢復日常活動能力。（圖／台中慈濟醫院提供）

「看著父親從坐輪椅到能自行走動，甚至長出黑髮，是子女的最大福報。」張先生看著98歲父親拄著助行器緩步前行欣慰的說。張爺爺因冠狀動脈疾病引發心臟衰竭，卻因多重慢性病與高齡無法手術，因此在台灣台中慈濟醫院接受非侵入性的「體外加強反搏治療（EECP）」，終於重獲行動能力，如今每天可以散步至少50公尺，甚至白髮轉黑髮。

台中慈濟醫院心臟外科主任余榮敏指出，張爺爺因冠狀動脈疾病引發心臟衰竭，長期依賴輪椅，基本生活都須他人協助，因年事已高又合併有腎功能退化與糖尿病，如果實施侵入性治療風險太高，因此建議家屬選擇物理性的EECP治療，透過外部氣囊加壓輔助心臟循環。

治療時，張爺爺平躺於治療床，下肢與臀部包覆氣囊，氣囊會配合心跳節奏在舒張期加壓「驅血回心」，收縮期則放氣降低心臟負荷。余榮敏表示，運作機制就像「體外第二心臟」，可以改善全身血液供應，特別強化心肌與腦部的氧氣灌注。

張先生表示，父親原本連站起來都很吃力，但10幾次治療後，他開始能扶著椅子慢慢走，家屬決定繼續療程。現在張爺爺不僅擺脫輪椅，更每天在院子裡來回散步，甚至白髮中冒出黑髮，精神與體力都大幅提升。

余榮敏說，張爺爺的恢復狀況與EECP促進全身微循環的效應有關，血液循環改善後，不僅心臟功能提升，連帶影響細胞修復與代謝，可能因此出現逆齡現象。

余榮敏指出，EECP透過氣囊加壓促進血液循環，改善心臟供氧，更間接強化腦部與四肢的血液灌注，也是病人體力與外觀改善的關鍵。EECP療法雖需自費，但低風險、非侵入的特性，是高齡或多重共病病人新的治療選擇。

超高齡社會來臨，余榮敏呼籲，年長者不要因年齡放棄治療機會。心臟衰竭常見症狀，包括腳部水腫、夜間頻尿、爬樓梯易喘等，若出現症狀應及早就醫。但也提醒，主動脈瓣重度逆流或嚴重心律不整的病人並不適用EECP治療，若符合適應症的人可以考慮選擇。

慈濟 糖尿病

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