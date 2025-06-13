抹片揪子宮頸癌前病變 檢查前「3不」確保準確性

醫師提醒，在子宮頸抹片檢查前一天不要行房，子宮頸病變的處理方式，會依據其嚴重程度而定；示意圖。（圖／123RF）

大多數癌症 並非一夜之間形成，子宮頸癌亦然，通常需經細胞逐步變化才惡化。根據醫學統計顯示，輕度子宮頸表皮內癌病變(Cervical intraepithelial neoplasia 1, CIN 1)發展成癌症的機率僅約1%；然而，中高度子宮頸表皮內癌病變(CIN 2與CIN 3)惡化風險顯著提高，約有15%至30%的機會進展為侵襲性子宮頸癌。若為原位癌且未治療，5至10年內惡化成侵襲性癌的機率更高達28%至50%以上。

子宮頸表皮內癌病變 分3級

造成這些變化的主要原因之一，就是感染人類乳突病毒(HPV)，其中以HPV 16型和18型最常見，不過，並非每位感染HPV的人都會演變成癌症，良好的免疫力 就是身體的重要防線。

台灣衛生福利部雙和醫院婦產科温國璋醫師指出，子宮頸表皮內癌病變指的是子宮頸上皮細胞的異常變化，依嚴重程度分為三級，第一級CIN 1變化輕微，超過50%至60%的案例可以自然消退；CIN 2、CIN 3則是細胞異常明顯，癌變風險增加，需要積極的治療與追蹤。

至於子宮頸表皮內癌病變最重要的篩檢工具就是子宮頸抹片檢查，在做抹片時，醫師會取子宮頸表面的細胞，尤其是鱗狀上皮和柱狀上皮交界處的細胞，因為大多數的病變都是從這個位置開始。

做抹片前勿行房 避開經期

温國璋提醒，為了診斷的正確性，在子宮頸抹片檢查前一天不要行房，也不要沖洗陰道或使用栓劑，內診之前應先做抹片，以避免檢體汙染，另外，經期中避免做抹片檢查，以免影響結果。

若抹片結果顯示異常，醫師會安排進一步的檢查，例如，透過陰道鏡來檢查和切片，以便確定病變的程度。至於抹片檢查結果會分成多個分類，常見的包括正常(Within Normal Limit)、輕度發炎(Inflammation)、不確定意義的非典型鱗狀細胞(ASC-US)、低度病變(LSIL，CIN1)、高度病變(HSIL，CIN 2與CIN 3)、原位癌(CIS)，以及上皮癌(SCC)等，部分結果則可能需要進一步追蹤或切片確認。

圓錐切除術 防癌前病變惡化

温國璋說明，根據病變的程度，常見的處理方式包括：

1.冷凍治療或雷射治療：適用於較輕微的子宮頸表皮內癌病變，如CIN 1。

2.子宮頸圓錐切除手術(LEEP電圈切除術)：針對CIN 2或CIN 3患者，能快速移除異常細胞，並取得錐狀切片做檢查，防止進一步惡化。

如果持續兩次切片檢查都只發現CIN 1，可以進行醫病共享決策來討論是否做局部子宮頸治療或甚至子宮頸圓錐切除手術，但若確認是CIN 2(含)以上，醫師則會建議做更積極的治療，如子宮頸圓錐形切除術。

總結來說，針對子宮頸病變的處理方式，會依據其嚴重程度而定。温國璋強調，輕微的CIN 1有較高比例會好轉，可以先考慮追蹤，若是在追蹤時仍然持續檢出CIN 1，就可以考慮採用局部治療(冷凍治療、雷射治療)或甚至更進一步的治療方式；若為CIN 2或CIN 3，則可能建議進行子宮頸圓錐切除手術(LEEP電圈切除術)，以有效移除異常細胞並防止病情惡化。