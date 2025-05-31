睡前追劇變悲劇…睏意襲來 滑手機砸斷門牙

醫師提醒，許多人習慣睡前滑手機，看似助眠，卻隱藏著傷牙風險；示意圖。（圖／123RF）

許多人習慣睡前滑手機，看似促進睡眠，但卻隱藏著傷牙風險。一名40多歲女性常在睡前看手機追劇，日前突然睏意湧現，一時手指沒了握力，手機就往下掉落，不偏不倚砸在牙齒上，除湧現一口鮮血外，竟打斷兩顆門牙，導致荷包大失血。

台灣開業牙科醫師黃斌洋表示，最近幾年常收治斷牙個案，幾乎都與手機有關，大部分個案是在走路時緊盯著手機螢幕，一不注意腳就被絆倒，整個人往前撲，牙齒撞地而斷裂、脫落。就有一名患者只因摔一跤，就沒了四、五顆牙齒，後續植牙費用高達數十萬元(台幣，下同)，後悔莫及。

值得注意的是，睡前滑手機也潛藏傷牙的風險，黃斌洋指出，最近一、兩年，收治幾個遭手機砸傷牙齒的患者，均是在睡前滑手機，睡意一來，手掌沒力，就直接砸斷牙齒。

●牙齒斷裂、鬆脫 重建昂貴

以該名40多歲女性為例，她習慣在睡前滑手機，追劇、網路購物、瀏覽社群媒體 ，直到有了睏意，才放下手機。日前她又是睡前躺在床上，以手機追劇，因為太累、打起瞌睡，不料，一時沒有手勁，手機掉落一、二十公分，砸到嘴唇，而被痛醒，用手一抹，竟沾滿鮮血，而嘴裡出現異物感，竟吐出了兩顆門牙。

黃斌洋表示，剛開始聽聞這類患者主訴斷牙原因時，覺得不可思議，手機重量最多也才200多公克，而且滑手機時，與臉部距離不遠，只是脫手，怎麼可能砸斷牙齒，但是最近幾年已收治多起類似慘案，隨著睡前看手機的人愈來愈多，未來因手機斷牙的案例也會隨之增加，不可不慎。

「牙齒斷裂、鬆脫，代價不小。」黃斌洋表示，手機加上硬殼，從上面往下掉落，重力加速度，有如被石頭打到臉上，該名女性因此兩顆牙齒受創，一顆狀況嚴重，已救不回來，必須植牙，另一顆仍在搶救中，重建牙肉及骨頭，費用高達一、二十萬元。

●牙齒脫落 黃金救援7分鐘

走路時不幸時跌倒，打球運動摔跤，導致牙齒脫落、斷裂，或手機砸斷牙齒，該如何處置？黃斌洋提出以下三原則：

1、如果沒有完全脫落，只是嚴重搖晃，或是局部脫離牙床，務必含在嘴裡，緊急至牙科診所尋求協助。

2、如果牙齒已脫落，牙根附近有著牙周韌帶等神經組織，千萬不可用自來水沖洗，以免損及細胞活性。

3、牙齒脫離牙床，盡速浸泡在生理食鹽水，最好趕在7分鐘內至牙科診所，由醫師處置，可大幅度保有牙周韌帶的彈性，避免細胞壞死，否則即使種回牙床，也可能缺乏彈性。