我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

熱量低又纖維多 13種水果能讓人自然減重

半夜翻身突然天旋地轉 原來是耳石脫落

記者李宗祐／嘉義報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
嘉榮耳鼻喉科主任邱于容醫師解說耳石脫落狀況。(圖／台中榮總嘉義分院提供)
嘉榮耳鼻喉科主任邱于容醫師解說耳石脫落狀況。(圖／台中榮總嘉義分院提供)

一名30歲女子某天夜裡睡到一半突然覺得頭暈，以為是過度疲勞，清晨起床時，彷彿搭乘雲霄飛車一般，感到劇烈的天旋地轉，友人陪同至台中榮總嘉義分院急診就醫，經醫師評估後，確診為「良性陣發性姿勢性眩暈症」，隨即會診耳鼻喉科醫師，在進行耳石復位術後，症狀漸有緩解返家休養。

這名女患者向醫師表示，夜裡睡到一半突然覺得頭暈，清晨起床時，有如搭乘雲霄飛車一般，感到劇烈的天旋地轉這種強烈眩暈感持續約30至40秒才稍微緩解，但只要一改變姿勢，暈眩感會立刻再次襲來，甚至伴隨噁心、想吐的症狀。

嘉榮耳鼻喉科主任邱于容醫師表示，「良性陣發性姿勢性眩暈症」（俗稱耳石脫落症）是導致突發性眩暈的常見原因之一。內耳的前庭系統負責維持平衡，當內耳的耳石脫落掉到半規管內，耳石會隨著頭部姿勢的改變在半規管內飄流，進而影響到原本的平衡系統而誘發眩暈。這種眩暈通常發生在改變姿勢時，例如從坐姿躺下、從床上起身或側躺翻身轉頭時，突然天旋地轉甚至噁心、想吐，讓人無法站穩。

邱于容表示，耳石脫落的確切原因不明，可能跟頭部外傷、老化有關，或是曾患有前庭神經炎、中耳炎等耳部疾病患者。依據研究顯示，耳石脫落症的盛行率約為2.4%，雖然50歲以上中高齡者較為常見，但其實在各年齡層都有可能發生，且女性的比男性的發生率多出1倍。

邱于容說，耳石脫落症是一種自癒性疾病，脫落的耳石也有可能在幾個月後逐漸被人體吸收，但耳石脫落帶來的強烈暈眩感，會讓人感到非常不舒服，臨床上會以「耳石復位術」治療，以特定的頭部擺位動作，幫助脫落的耳石回到原本位置，整個過程大約10分鐘，有些人在復位過程中暈眩感會更強烈，但這只是暫時的，不必過度驚慌。約9成患者在執行復位術後搭配藥物及適當的保健，可在2至3週逐漸改善；若成功復位，治癒率可達8成，若患者因某些疾病例如頸椎或腰椎疾患等不適合施作復位術，也無須過度擔心，

邱于容表示，根據流行病學研究顯示，耳石脫位1年內復發率約15％，為減少復發，治療後半個月內應避免頻繁低頭、抬頭或劇烈轉頭，睡覺時可墊高枕頭並朝健康側側躺。女性、患有骨質疏鬆及反覆復發耳石脫落症的患者，建議適量補充維生素D與鈣質，也有助改善症狀。若出現「一變換姿勢就頭暈」，應及早就醫，避免自行嘗試復位，以免加重不適；透過正確治療，大多數患者都能擺脫暈眩困擾，恢復正常生活。

嘉榮耳鼻喉科主任邱于容醫師操作耳石復位術。(圖／台中榮總嘉義分院提供)
嘉榮耳鼻喉科主任邱于容醫師操作耳石復位術。(圖／台中榮總嘉義分院提供)

上一則

6旬高雄男有妻捐腎 克服血型相異...「三腎人生」揮別洗腎

延伸閱讀

30歲女半夜頭暈 起床如搭雲霄飛車天旋地轉 醫師提醒快就醫

30歲女半夜頭暈 起床如搭雲霄飛車天旋地轉 醫師提醒快就醫
保護聽力 應遠離噪音環境

保護聽力 應遠離噪音環境
康尼島遊樂園29日開放 前98名遊客雲霄飛車免費搭

康尼島遊樂園29日開放 前98名遊客雲霄飛車免費搭
不同類型耳石脫落暈眩 要對症治療

不同類型耳石脫落暈眩 要對症治療

熱門新聞

生活作息良好，血壓血脂控制穩定也可能是心肌梗塞的候選人，醫界發現，第四種血脂「脂蛋白（a）」，恐是導致心血管疾病的新關鍵。（123RF）

生活規律卻心肌梗塞險送命 醫揭兇手是「第四種血脂」

2025-04-10 05:32
地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
嘉榮耳鼻喉科主任邱于容醫師操作耳石復位術。（台中榮總嘉義分院提供）

30歲女半夜頭暈 起床如搭雲霄飛車天旋地轉 醫師提醒快就醫

2025-04-06 05:25
又到春暖花開的季節，但對過敏人來說，最讓人頭痛的季節也來了。美聯社

春天眼睛癢 噴嚏打不停？簡單8招抗過敏

2025-04-07 13:49
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，將大豆油等改用橄欖油、苦茶油等富含單元不飽和脂肪的好油，可讓體內脂肪酸回到健康的平衡；橄欖油示意圖。（123RF）

吃錯油免疫系統「站錯邊」 醫曝這些油更影響抗癌療效

2025-04-06 06:01
醫師指出，喝咖啡並非愈多愈好或愈少愈佳，而是要剛剛好，就像是「U型曲線」，每天以450到500毫升最健康；示意圖。（圖／123RF）

咖啡「黃金喝法」每天3到5杯 護心防癌助健康

2025-04-07 02:00

超人氣

更多 >
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫
6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效
全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首
報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款

報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款