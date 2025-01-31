胃腸保養 中醫：4觀察+少碰3類食物

中醫師建議，有胃食道逆流的病患應減少對油脂、甜食和太酸甜水果或飲料的攝取，主要是消除痰濕這類的病理產物，症狀多半就可緩解。圖為蔥油餅。（本報資料照片）

情緒壓力往往是加重腸胃道症狀的兇手，例如腸躁症就是情緒壓力使得神經失調，表現出腹瀉、便祕 的症狀。而壓力大、飲食不正常也有可能會造成胃食道逆流等問題產生。

而相同的問題治療方式卻有所不同，台灣高雄市立聯合醫院中醫科中醫師李育權表示，即使同樣是胃食道逆流或腸躁症診斷的病人，中醫卻可能開出完全不同的治療處方。

李育權中醫師以中醫理論帶領民眾了解消化系統、治療及保養方法，其中有3類食物胃腸不好者應盡量避免，並提醒民眾出現腸胃道症狀後應觀察4點腸胃情況，才能幫助醫師更充分地評估、提供專業治療與協助。

蒐集蛛絲馬跡 有助診斷

同樣是胃食道逆流或腸躁症的病人，中醫卻可能開出完全不同的治療處方。李育權中醫師表示，這是因為在中醫理論，消化系統屬於「脾」臟腑，與其相關的疾病基本上要考慮到寒、熱、氣滯、痰瘀、氣虛，以及與其他臟腑的關聯。

李育權中醫師提到，像是體質偏寒卻有胃火，或是肝氣鬱結導致脾氣虛弱，其中的病理機轉大不相同，治療藥物理所當然也會大相逕庭，而中醫就會根據每次診察結果的不同，來開立個人化的藥物。

當民眾出現腸胃道症狀時，李育權中醫師提醒，首先就是要加強自我察覺，觀察項目包含：

1.腹痛、腹脹的確切位置。

2.症狀在飯前或飯後更為明顯。

3.打嗝或排氣的頻率與味道。

4.平時排便的習慣和性狀（大便軟或硬、是否成條狀等等）。

李育權中醫師表示，藉由蒐集這些蛛絲馬跡，中醫師才有更充分的線索能幫助病人診斷、治療。

生冷、辛溫、甘肥 飲食地雷

除了就診外，腸胃道的保養也很重要，尤其是平日的飲食內容。李育權中醫師提到，傳統理論認為「過食生冷」會損害脾陽，而「辛溫的食物」傷胃陰，「甘肥厚味」則會聚濕釀痰。

李育權中醫師進一步說明，「辛」代表芳香性，例如：生大蒜、生洋蔥、胡椒、辣椒、柑橘類、淺焙咖啡 等等都屬於中醫所定義的辛香性質，對胃的刺激性較大；「甘肥」意指甜和油，如高溫 煎過的蔥油餅、香甜的奶油蛋糕都屬這類食物。

以現代中醫理論來說，李育權中醫師建議，有胃食道逆流的病患應減少對油脂、甜食和太酸甜水果或飲料的攝取，主要是消除痰濕這類的病理產物，症狀多半就可緩解。

此外，李育權中醫師也提醒，胃腸不好的人吃飯務必要記得細嚼慢嚥，一方面能減少胃腸消化食物的負擔，同時也藉此放慢步調、放鬆心情。中醫師強調，進食不只是在吃飽，更是一種品嚐的儀式，應專注在用餐的當下，藉此緩和情緒對胃腸的壓力。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）