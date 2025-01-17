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晚發2大疾病患者 注意胰臟癌

記者沈能元
義大醫院學術副院長林肇堂說，胰臟癌致病原因不明，初期沒有明顯症狀，當出現腹痛、體重減輕，或臉色發黃的黃疸症狀時，通常已是晚期，治療上又十分棘手，因而有「癌王」的稱號。示意圖。（本報資料照片）
義大醫院學術副院長林肇堂說，胰臟癌致病原因不明，初期沒有明顯症狀，當出現腹痛、體重減輕，或臉色發黃的黃疸症狀時，通常已是晚期，治療上又十分棘手，因而有「癌王」的稱號。示意圖。（本報資料照片）

台灣國發會前副主委、桃園市政府前副市長游建華驚傳3日胰臟癌病逝，享壽65歲。據指出，游建華抗癌已2年，隨後家屬也對外證實。醫師表示，胰臟癌俗稱「癌王」，致病原因不明，但四大族群不可不慎，包括長期喝酒引起的慢性胰臟炎患者；60、70歲才確診胰臟炎或糖尿病患者，及直系血親家族史者都須提高警覺。

台灣胃腸肝膽科名醫、義大醫院學術副院長林肇堂說，胰臟癌致病原因不明，好發年齡約60、70歲，初期沒有明顯症狀，難以早期發現，當出現腹痛、體重減輕，或臉色發黃的黃疸症狀時，通常已是晚期，治療上又十分棘手，許多患者治療失敗，從確診到離世僅約6個月，因而有「癌王」的稱號。

林肇堂指出，胰臟癌沒有明顯的高風險因子，預防更加困難，但若要歸類，目前以長期喝酒引起的慢性胰臟炎患者，或原先沒有喝酒，也沒有胰臟炎病史，但卻在60、70歲檢查出胰臟炎，甚至是直系血親中有家人罹患胰臟癌的家族史者，有較高的風險罹患胰臟癌。

但值得注意的是，胰臟癌與糖尿病的相關性，特別是晚發型的糖尿病患者。林肇堂說，一般來說，糖尿病分為出生後缺乏胰島素的第一型糖尿病，與體重增加、血糖控制不佳的第二型糖尿病，其中，第二型糖尿病好發於40、50歲，患者已逾200萬人，而糖尿病與胰臟癌則有曖昧不明的情形。

林肇堂說，臨床發現，60、70歲才被診斷罹患糖尿病的患者，約1至2年後，有很高的機會被診斷出胰臟癌。他說，原因可能是胰臟已出現病變，影響血糖控制不易所致，但是，是先有糖尿病才出現胰臟癌，或先有胰臟癌才出現糖尿病，這兩者得關係，還需進一步研究。

而目前胰臟癌檢查最有效的方法為電腦斷層，但由於第二型糖尿病患者人數多，電腦斷層檢查昂貴，又有輻射線，不可能針對所有糖尿病患者進行普篩。林肇堂說，因此，若是胰臟癌高風險患者再進行電腦斷層檢查即可。

林肇堂提醒，遠離胰臟癌最重要的是，不要喝酒，降低罹患慢性胰臟炎的機會；其次，60、70歲才出現胰臟炎、糖尿病的患者，應到醫院透過電腦斷層進行胰臟檢查，了解胰臟是否已出現病變。至於，有民眾說，冬天喜歡吃麻辣鍋、薑母鴨等高油脂食物，是否容易引發胰臟癌？他說，胰臟癌與飲食方面「沒有太大的關係」，民眾不需過度恐慌。

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