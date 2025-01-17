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中風後不靈活「經顱磁刺激」治療 她重拾串珠手藝

記者黃寅／台中報導
亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟透過顱磁刺激治療，協助患者改善中風後遺症；示意圖。 。(圖／亞洲大學附屬醫院提供)
亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟透過顱磁刺激治療，協助患者改善中風後遺症；示意圖。 。(圖／亞洲大學附屬醫院提供)

台灣一名50歲家庭主婦喜做手工藝，日前突然腦中風送醫搶救，雖然保住一命，後遺症卻讓左側手腳不靈活，連上下樓梯都很困難，經醫師建議她接受「經顱磁刺激」治療，配合復健半年，如今又能重拾串珠手藝。

亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟說，腦中風是因腦部血管阻塞或破裂，造成腦細胞損傷的疾病。以這名患者為例，她因阻塞型腦中風緊急送醫，當時雖然用取栓手術保住性命，但因就醫時間較慢，術後仍有左側肢體無力、感覺異常、口齒不清、吞嚥困難等後遺症，導致復健治療一段時間後遇到瓶頸，生活也十分不便。

患者原本有一雙巧手，但中風後，不僅串珠都拿不穩，連針孔都無法穿過，讓她極度期待能夠盡快恢復生活品質，因此與醫師討論後，建議採用「經顱磁刺激」的非侵入性治療。

徐瑋璟說，該治療方式是利用磁脈衝刺激腦部，幫助受損的腦細胞恢復功能。過程中，會先將一個特製的線圈放置在患者頭部，之後發出磁脈衝，這些磁脈衝可以穿過頭皮和頭骨，刺激腦細胞，促進腦部功能重塑，進而改善中風後遺症。治療過程幾乎沒有副作用，只有極少數會出現癲癇發作症狀。

他說，經顱磁刺激是一種安全且有效的治療方式，全部療程10至20次左右，適用於多種中風後遺症，例如肢體無力、語言障礙和吞嚥困難等，過程中患者只會感到輕微的頭皮刺痛或肌肉抽動，但這些都是暫時性的，大部分患者都能良好地耐受治療。

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