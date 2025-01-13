服用鎮靜安眠藥 「5不」、「4要」原則不傷身

醫師提醒，服用鎮靜安眠藥應遵守不擅自增量或停藥、不併用酒精性飲料、用藥後要馬上就寢等原則，以確保用藥安全；示意圖。（圖／123RF）

當睡眠不足，為緩解失眠 ，常使用安眠藥助眠，但安眠藥非萬靈丹，誤用或濫用都可能導致成癮，確實改善造成失眠的根本原因，才是治療失眠的不二法門；台灣高雄市衛生局亦提醒使用鎮靜安眠藥應遵守「5不」及「4要」原則，以確保用藥安全。

以台灣為例，根據睡眠醫學會2019年調查，全台慢性失眠症盛行率為10.7%，大約10位民眾就有1人深受慢性失眠之苦。現代人生活步調快、壓力大，容易情緒不穩、免疫力 下降，引發失眠困擾，為了快速入眠，常依賴安眠藥助眠。

不過安眠藥須小心謹慎使用，衛生局表示，使用鎮靜安眠藥應遵守「5不」，不自行購買鎮靜安眠藥、不擅自增量或停藥、不併用酒精性飲料、不開車或操作機具、不轉售或轉讓；並搭配「4要」原則，用藥要遵照醫師處方，要配白開水，用藥後要馬上就寢，以及要配合調整睡眠作息。

衛生局說，有使用鎮靜安眠藥問題，應諮詢醫師或藥師，落實「生病找醫師、用藥找藥師」正確用藥觀念，遵循醫囑服用鎮靜安眠藥，避免藥物成癮或依賴性，配合規律生活作息，維持規律睡眠時間，加上適當飲食與運動，有助於養成良好睡眠習慣，改善失眠。