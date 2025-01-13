我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

服用鎮靜安眠藥 「5不」、「4要」原則不傷身

郭韋綺
醫師提醒，服用鎮靜安眠藥應遵守不擅自增量或停藥、不併用酒精性飲料、用藥後要馬上就寢等原則，以確保用藥安全；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，服用鎮靜安眠藥應遵守不擅自增量或停藥、不併用酒精性飲料、用藥後要馬上就寢等原則，以確保用藥安全；示意圖。（圖／123RF）

當睡眠不足，為緩解失眠，常使用安眠藥助眠，但安眠藥非萬靈丹，誤用或濫用都可能導致成癮，確實改善造成失眠的根本原因，才是治療失眠的不二法門；台灣高雄市衛生局亦提醒使用鎮靜安眠藥應遵守「5不」及「4要」原則，以確保用藥安全。

以台灣為例，根據睡眠醫學會2019年調查，全台慢性失眠症盛行率為10.7%，大約10位民眾就有1人深受慢性失眠之苦。現代人生活步調快、壓力大，容易情緒不穩、免疫力下降，引發失眠困擾，為了快速入眠，常依賴安眠藥助眠。

不過安眠藥須小心謹慎使用，衛生局表示，使用鎮靜安眠藥應遵守「5不」，不自行購買鎮靜安眠藥、不擅自增量或停藥、不併用酒精性飲料、不開車或操作機具、不轉售或轉讓；並搭配「4要」原則，用藥要遵照醫師處方，要配白開水，用藥後要馬上就寢，以及要配合調整睡眠作息。

衛生局說，有使用鎮靜安眠藥問題，應諮詢醫師或藥師，落實「生病找醫師、用藥找藥師」正確用藥觀念，遵循醫囑服用鎮靜安眠藥，避免藥物成癮或依賴性，配合規律生活作息，維持規律睡眠時間，加上適當飲食與運動，有助於養成良好睡眠習慣，改善失眠。

失眠 免疫力

上一則

教師視力檢查讀不出字母 就醫發現長腦瘤「已共伴多年」

下一則

網傳「雞蛋+蜂蜜=腎結石」 醫師斥「毫無關係」

延伸閱讀

如何正確服用安眠藥？ 遵循「5不、4要」最安心

如何正確服用安眠藥？ 遵循「5不、4要」最安心
安眠藥、抗焦慮劑用量雙漲 去年全台吞11.6億顆

安眠藥、抗焦慮劑用量雙漲 去年全台吞11.6億顆
失眠嗎？ 營養師：補充這6種營養素 讓睡眠品質更好

失眠嗎？ 營養師：補充這6種營養素 讓睡眠品質更好
偏頭痛、乾眼、失眠… 中醫美顏針也可治療

偏頭痛、乾眼、失眠… 中醫美顏針也可治療

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

情侶上床後生殖器冒異味 醫揪半年前1舉動惹禍

2025-01-11 00:00
營養師提醒，食物裡的膽固醇對身體影響不大，一天吃一至兩顆雞蛋是沒有問題的。（圖／123RF）

營養師：80%膽固醇由肝臟製造 食物影響不大

2025-01-06 01:00
現代人生活、工作壓力倍增，許多人的休閒活動就是「追劇」，身心科醫師表示，追劇到欲罷不能，同時反映了身心狀態，而出現了「成癮」行為。（記者鄭惠仁／攝影）

瘋韓劇 追劇族「邊看邊罵」卻欲罷不能 醫：有助釋放壓力

2025-01-05 05:08
醫師提醒，保持身體溫暖、進行肌肉訓練以及常喝養生蔬菜湯等，都有助於保持身體健康；示意圖。（圖／123RF）

81歲日本女醫師長壽健康又有活力 靠這3大養生祕訣

2025-01-10 01:15
田知學說，有人倒下時，旁人撥出的一通電話，可能就是一條生命的關鍵。圖／取自布農Doc 田知學臉書

天冷有人昏倒而現場只有你一人 醫囑：照這SOP別慌

2025-01-11 14:51
美國食品暨藥物管理局（FDA）近期修訂「健康食品」標籤標準，排除華人在早餐中常吃的白吐司。營養師吳悦慈指出，長期食用將影響心血管健康。（本報系資料照片）

你有「白吐司依賴症」？營養師：不利心血管 5招助戒除

2025-01-09 04:23

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼