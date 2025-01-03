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慢性阻塞性肺病 醫師推薦3運動、2練習改善

NOW健康 翁靖祐／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

慢性阻塞性肺病（COPD）是一種影響呼吸的慢性疾病，對患者的日常生活造成嚴重挑戰。台灣衛生福利部國民健康署的資料顯示，全球每10秒鐘就有一個人死於COPD，而台灣一年也有超過5000人因COPD而死亡，根據專家們的說法，適度地進行運動，將有助於改善COPD症狀。

COPD可以透過運動改善 找回健康生活「動」起來

COPD是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復的呼吸道阻塞，其中又分為「慢性支氣管炎」與「肺氣腫」2類型，通常會伴隨「咳、痰、悶、喘」的症狀。針對COPD症狀的改善，美國肺臟協會（ALA）研究指出，適度運動可以改善美國肺臟協會（ALA）的研究表示，適度運動有助於改善以6個面向，分別是：氧氣使用效率、心血管健康、肌肉力量、身心健康、睡眠、呼吸急促症狀。

另外，專家建議COPD患者可以從每周進行20至30分鐘、3至4次的中度運動開始，逐漸增加運動量。根據疾病管制與預防中心（CDC）的說法，moderate exercises適度的運動是指每分鐘燃燒3.5-7卡路里的運動，其中包括快走、騎自行車和園藝。

醫師推薦3運動2練習 有效提升患者呼吸效率

台灣台北市立聯合醫院中興院區胸腔內科主治醫師李明安建議，適合COPD患者的運動類型大概可以分成以下3種：首先是有氧運動：如步行、游泳、騎自行車等，有助於心肺功能和氧氣使用效率；其次為阻力訓練，利用輕量器械或彈力帶增強肌肉，包含幫助呼吸的肌群；最後則是伸展運動，可以提升柔軟度並幫助身心放鬆，是運動前熱身和運動後放鬆的良好選擇。

此外，結合呼吸調控與輕量運動的太極和瑜伽也是不錯選擇，兩者都是低強度的運動形式。太極拳注重緩慢的運動和呼吸，它對肌肉造成的壓力最小。瑜珈注重呼吸和輕柔的運動，它包括呼吸技巧和身體姿勢，都有益於身心健康。

除了運動外，李明安表示，透過呼吸練習，也能有效地幫助改善橫膈膜功能，提升氧氣吸收效率，並減少呼吸急促的情況。他推薦COPD患者可以嘗試的兩種呼吸練習為：縮純呼吸、腹式呼吸。前者是延長呼氣時間，提升氣流的效率，後者則是加強橫膈膜的使用，減少胸腔和肩部的壓力，可以用鼻子吸氣，嘴巴呼氣，進行橫膈膜呼吸，時間是原來的2到3倍左右。

李明安提醒COPD患者在運動時需特別留意自身的身體狀況，尤其要密切監測心率，特別是有些COPD患者有共病心房纖維顫動心搏過速，千萬不要在極端天氣或高濕度環境下運動，多選擇室內活動如購物中心散步，若有胸痛、頭暈或其他不適症狀，應立即停止運動並就醫。

適當運動對COPD患者並非遙不可及的夢想，而是改善健康與提升生活品質的關鍵一步。李明安建議患者在開始任何運動計畫前，務必諮詢醫生或呼吸治療師，為自身量身定制安全有效的運動方案。

【本文授權轉載自NOW健康

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