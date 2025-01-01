遇冷關節痛、肌肉不適 使用這2種成分藥膏可舒緩

低溫可能引起關節疼痛或是肌肉不適；示意圖。（本報資料照片）

低溫 可能引起關節 疼痛或肌肉不適，藥師建議，可考慮使用含辣椒素、薄荷等成分的外用藥膏，如風濕膏、消炎膏來舒緩不適；若感覺喉嚨不適，則可選擇使用含有蜂蜜、甘草、薄荷等成分的潤喉片或潤喉噴劑；冬令進補吃鍋，則要避免偏重特定營養素或食材，否則反而可能引起營養不均或過量攝取。

台灣藥師公會全聯會指出，中藥進補時要注意平衡營養，才能達到增強體質的效果，而不會造成身體負擔，雖然進補食品如人參、黃耆、枸杞等具有一定的滋補作用，但如果只是偏重某一種營養素或食材，可能會引起營養不均或過量攝取，反而影響健康。

另外，天氣寒冷，也要添衣保暖，全聯會表示，寒冷引起關節疼痛或肌肉不適，可以考慮使用含有辣椒素、薄荷等成分的外用藥膏，如風濕膏、消炎膏等來舒緩不適，這些藥膏具有暖身、舒緩肌肉的效果，但使用時應避免長時間接觸皮膚，有過敏現象應立即停用。

冬季冷乾的空氣容易讓喉嚨乾燥，若感覺喉嚨不適，可以選擇使用含有蜂蜜、甘草、薄荷等成分的潤喉片或潤喉噴劑，幫助潤喉並舒緩喉部不適；冬天容易讓人感覺疲倦，充足休息對提升身體免疫力相當重要，全聯會提醒，在這個季節，避免過多依賴含有咖啡 因的藥物或興奮劑，如一些減肥藥或感冒藥中的成分，這些可能影響睡眠品質，長期使用會對健康產生負面影響。