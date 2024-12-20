我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

討分手費？劉曉慶遭小20多歲前男友街頭堵人

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

價格太貴 減肥藥拒保潮讓胖子很焦慮

編譯廖振堯／即時報導
禮來藥廠的Zepbound(左)和諾和諾德公司的Wegovy(右)，是市面上目前最受歡迎的兩款減肥藥。(路透)
禮來藥廠的Zepbound(左)和諾和諾德公司的Wegovy(右)，是市面上目前最受歡迎的兩款減肥藥。(路透)

禮來(Eli Lilly)的Zepbound、諾和諾德公司(Novo Nordisk)的Wegovy和善纖達(Saxenda)雖說是減肥藥物，但對許多服用者來說更是救命藥物，改變的不僅是體重還有人生。然而某些州、保險公司、雇主漸漸不願負擔這些昂貴藥品，仰賴藥物的民眾陷入愁雲慘霧之中。

紐約時報報導，今年北卡州、西維吉尼亞州都限制負擔州雇員的藥物，一些大型私人雇主、保險公司藍十字和藍盾(Blue Cross & Blue Shield)在某些州也縮減了承保範圍。藍十字首席醫療長格蘭特(James Grant)博士說由於高昂的價格，因此被迫減少一些客戶的新減肥藥承保。「我們是否輕易或草率地做出這個決定？不，我們也為此掙扎。」

自付這些藥物每月的費用可超過1000元，而密州近9000人收到了藍十字的減肥藥停保通知。今年夏季，數千名患者失去了保險，自8月1日起密州藍十字要求許多患者的體重指數必須達到35或更高，才能獲得Wegovy等新型減肥藥承保。即使人們符合新標準，該公司還有其他限制，像是一些患者需要證明他們參加過飲食生活改變計畫，才能在8月至1月期間獲得保險。

60歲的帕克拉(Stacey Pakela)為了申請，紀錄了六個月的健身日誌，以及蘋果手錶上了每周兩次的個人訓練以及消耗卡路里的時間；在服用Wegovy的十個月內，她減掉了25磅。儘管如此，藍十字仍在8月取消她的Wegovy保險。

患者可能一生都得依賴這些藥物，目前沒有明確的指南來停藥，而風險十分明顯。根據美國糖尿病協會本月發布的新標準報告，突然停藥會導致患者復胖，並加重糖尿病和心臟病危險因素。

禮來表示保險公司不承保減肥藥，可能會影響肥胖患者的長期健康、增加提早死亡的風險；諾和諾德則表示承諾過患者能取得且能負擔藥物，但縮減承保範圍加強了「肥胖是種選擇」的誤解。

保險

上一則

生病不看醫生、看了醫生也不吃藥...老父母究竟在想什麼？

延伸閱讀

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
疑模仿槍殺健保高管嫌 密州男持刀刺傷公司總裁

疑模仿槍殺健保高管嫌 密州男持刀刺傷公司總裁
天災多 房險續約遭拒激增3倍 無房險＝無法貸款＝買不起房子

天災多 房險續約遭拒激增3倍 無房險＝無法貸款＝買不起房子
醫師也很沮喪：申請給付費時費力 健保愈變愈糟了

醫師也很沮喪：申請給付費時費力 健保愈變愈糟了

熱門新聞

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，天冷外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳。（本報系資料照片）

天氣冷颼颼醫曝保暖3法 竟非頭頸「這部位」特別重要

2024-12-17 05:16
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
網友好奇日本和台灣都是米食、麵食為主食，為何日本人糖尿病比例比台灣少？示意圖／Ingimage

台日精緻飲食多 為何日人較少得糖尿病？網曝1習慣之差

2024-12-01 15:27
地瓜富含包括膳食纖維、維生素、礦物質的健康食物，適合拿來替代澱粉主食。（圖／123RF）

吃1天地瓜減重實測 曝真實數字 但2種人別吃太多

2024-12-17 01:00
林口長庚護理師譚敦慈。（記者王聰賢／攝影）

預防失智多動腦 譚敦慈身體力行5重點 接種「2疫苗」降低近4成風險

2024-12-15 17:09
燕麥對健康有諸多好處，營養師推薦大燕麥片、鋼切燕麥，加工與添加糖最少。（圖／123RF）

超級食物燕麥吃錯反而不健康 避開4種NG選擇

2024-12-19 01:00

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
減少米飯、麵包熱量 廚師分享「亞洲媽媽的秘密」

減少米飯、麵包熱量 廚師分享「亞洲媽媽的秘密」