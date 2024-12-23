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糞便帶血誤當痔瘡 45歲男子罹患直腸癌

胡蓬生
張姓男子經正子造影檢查，確認沒有轉移，因此安排手術切除腫瘤，(紅圈處為惡性腫瘤)。（圖／台灣大千綜合醫院提供）
張姓男子經正子造影檢查，確認沒有轉移，因此安排手術切除腫瘤，(紅圈處為惡性腫瘤)。（圖／台灣大千綜合醫院提供）

45歲張姓男子出現血便症狀，起初以為只是痔瘡造成出血，沒想到持續一段時間都未好轉，經家人勸導才決定到大腸直腸外科門診詳細檢查；醫師為他安排大腸鏡檢查，發現直腸距離肛門口約7公分處有個約4公分大的腫瘤，切片化驗結果顯示為惡性腫瘤，確診為直腸癌第二期。

陳柏仲醫師表示，直腸癌可能出現糞便帶血的症狀，民眾容易誤會為痔瘡出血。（圖／台灣...
陳柏仲醫師表示，直腸癌可能出現糞便帶血的症狀，民眾容易誤會為痔瘡出血。（圖／台灣大千綜合醫院提供）

台灣大千綜合醫院大腸直腸外科醫師陳柏仲表示，直腸是連接乙狀結腸和肛門的一段腸道，直腸癌初期可能沒有明顯症狀，但隨病情發展，可能出現一些情況，例如排便習慣改變（腹瀉或便祕）、糞便中帶血或黏液、腹痛或腹部脹氣、體重減輕和食欲不振、虛弱和疲倦感。導致直腸癌發生的原因包括高脂肪飲食、低纖維攝取、肥胖、抽菸、缺乏運動、遺傳等。

張姓病患經檢查發現直腸有個約4公分大的腫瘤(紅圈處)。（圖／台灣大千綜合醫院提供...
張姓病患經檢查發現直腸有個約4公分大的腫瘤(紅圈處)。（圖／台灣大千綜合醫院提供）

陳柏仲表示，治療直腸癌的主要方式為手術治療，依狀況切除部分或整個直腸，也會依病人狀況，以化療和放射治療作為輔助治療，在手術前縮小腫瘤或手術後降低復發風險。這名患者個案接受全身正子造影及電腦斷層檢查後，確認沒有發現局部淋巴轉移及遠端轉移情況，因此選擇進行微創腹腔鏡低前位切除手術，成功將腫瘤切除，病患手術後恢復良好，已順利出院並定期回診追蹤。

陳柏仲提醒，大腸直腸癌已連續10年名列台灣十大癌症發生率之首，盛行率男性第一名、女性第二名，是台灣民眾最常見的惡性腫瘤之一，最好定期接受糞便潛血篩檢，檢查如呈現陽性，務必要回診進一步以大腸鏡檢查，才能及早發現，避免延誤治療時機。

腫瘤 癌症 便祕

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