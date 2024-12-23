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防黑色素癌擴散 醫教ABCDE原則判斷

賴昀岫
資深媒體人陳文茜日前發文表示，自己罹患「更惡的黑色素癌」，一下子擴散至多個器官。（本報資料照片）
資深媒體人陳文茜日前發文表示，自己罹患「更惡的黑色素癌」，一下子擴散至多個器官。（本報資料照片）

台灣資深媒體人陳文茜日前表示罹患「更惡的黑色素癌」，一下子擴散至多個器官，到了第4期。皮膚科醫師指出，台灣的黑色素癌患者多為50歲以上族群，男性略多於女性，病灶常見於手掌、腳掌和指甲等部位，如發現皮膚上黑黑的，可透過「ABCDE」原則自我檢視，有異狀盡速就醫。  

黑色素癌又稱黑色素瘤，醫師提醒，黑色素瘤約7成患者病灶會出現在肢端，如手掌、腳掌...
黑色素癌又稱黑色素瘤，醫師提醒，黑色素瘤約7成患者病灶會出現在肢端，如手掌、腳掌和指甲等；示意圖。（圖／123RF）

英國皮膚基金會建議人們可以使用簡單的ABCDE五點檢查法：A-Asymmetrical / 不對稱性：黑色毒瘤與一般痦子或痣不同，往往由兩部分組成；B-Border / 多邊性：兩部分邊緣呈不規則狀態；C-Colours / 顏色不均：各部位呈不同顏色；D-Diameter / 直徑較大：大小直徑往往超過6毫米；E-Enlargement / 擴大：形狀變大、顏色變化或體積增加。

專家建議人們如果有任何擔心，一定要去看醫生進行檢查。

陳文茜提到，「自從知道我的癌症來勢洶洶，尤其切片之後，發現不是原來多數醫生判斷的肺腺癌，而是更惡的黑色素癌，一下子擴散至多個器官，跳到第四期，我未曾沮喪，始終冷靜。」  

惡性黑色素癌又稱黑色素瘤，台北榮總皮膚部主治醫師張雲亭說，東方人常見於四肢末端，包含不正常黑色素斑塊、顏色不均勻，甚至出現潰瘍等，透過「ABCDE」原則可輔助判斷，台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華說，這些指標代表不對稱性、邊緣、顏色、直徑大小、突起等。  

黑色素瘤代表皮膚的黑色素細胞長出來，通常在皮膚上看到「黑黑的」東西就要小心，廖怡華指出，不對稱性、邊緣是否不規則、顏色有無深淺不一或斑駁等、尺寸大於0.6公分、有無突起或變大等就要特別留意，覺得怪怪的就到皮膚科就診。  

台灣的黑色素瘤好發在50歲以上族群，偶爾會出現30、40歲患者，男性略多於女性，不過差異不大，約7成患者的病灶會出現在肢端，如手掌、腳掌和指甲等，廖怡華提醒，所以有些老人家因為看不到腳底的變化，容易錯過早期發現的時機，建議民眾對於不容易看見的部位，可用手機拍照記錄，2至3個月對照一次，觀察變化。  

如果是長在指甲，是否會和撞到的瘀青混淆？廖怡華說，「黑甲症」是一個現象，會是一條從根部往前，且寬度大於0.3公分，或者從0.1公分開始漸漸變寬，都要注意；踢到、撞到的瘀青會是圓圓的或不規則狀，且忽然出現在指甲中間。  

廖怡華表示，有些人一出生就有痣，如果忽然發覺突起或發癢，甚至流血都要盡快就醫，如只是原位癌切掉即可，各期別差異和深度有關，會透過前哨淋巴切片化驗是否出現癌細胞，第一期會進入真皮、第二期進到更深的真皮層、第三期就轉移到淋巴，如長在腳底可能會轉移到腹股溝淋巴結，長在手掌的，則可能轉移到腋下淋巴結、第四期則可能遠端轉移到肝、肺等臟器。

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