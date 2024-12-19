皮膚病患聚餐 中醫教你「挑」食不踩雷

對飽受皮膚病困擾的人來說，豐盛的筵席卻暗藏危機；示意圖。(圖／AI生成)

歲末聚餐多，但對於飽受皮膚病困擾的人來說，豐盛的筵席卻也暗藏危機。尤其在治療接近尾聲，皮膚狀況好不容易穩定下來之際，若一時不察放縱口腹之欲，先前所有努力恐將功虧一簣。

桌菜陷阱多 海鮮必忌口

聚餐最常見圍爐桌菜，或是自助餐Buffet形式，台灣聖元中醫院長鄭愛蓮表示，自助餐菜色五花八門，生冷、熱食皆具備，各種皮膚病患切記，螃蟹、蝦子、生魚片等海鮮類及生菜沙拉、冷飲以及牛羊肉必須忌口，其他如豬雞肉皆可食用。

圍爐桌菜常少不了海鮮食材，包括櫻花蝦油飯、青菜佐干貝等往往都暗藏陷阱，曾有皮膚病患者參加聚餐發現從頭到尾沒有一道菜餚能吃，就連青菜裡也摻了很多不能吃的「好料」，最後只剩甜點能吃。

鄭愛蓮建議，如果不能確定菜色種類，不妨在赴宴前先填個半飽，以免屆時只能餓肚子乾瞪眼，如果有子排、白斬雞或土雞及雞湯就可食用；另外，若遇到敬酒，為了不失禮，建議以茶代酒。以免誤食或淺嘗後，因皮膚病發作再受煎熬。

一名40歲男性濕疹患者，是名汽車修理人員，本來治療幾個月後已好得差不多，病灶幾乎都消失，唯獨腳踝剩些微病灶，遇到同事聚餐，席間淺酌一小杯慶祝，未料翌日早晨腳踝濕疹擴大，就連手臂也再冒出紅疹，該患者的療程也因而需要再延長。

鄭愛蓮解釋，患者先前的調養已讓五臟六腑代謝復原至八成，但體內代謝尚未完全復原，1小杯酒又讓未清除的體內病毒現形，透過皮膚再排出；接下來治療上把原本1天3次的中藥，加強為1天4次，增進體內代謝、再搭配多喝水，手臂的濕疹約1周退去，後來剩難纏的腳踝病灶仍需繼續治療，飲食上也須忌口直到皮膚狀況穩定。

冬天進補食材 碰不得

鄭愛蓮強調，不論濕疹、汗皰疹、乾癬或蕁麻疹，食物攝取都要留意，尤其蕁麻疹可能針對某種食物過敏，像芒果、螃蟹或蝦子等，如果變成慢性蕁麻疹時更不能大意，身體抵抗力降低，就連牛羊肉也要忌口。

皮膚病患者除了首要避開海鮮類食物，平常對多花果類過敏如草莓、鳳梨，應避食，奇異果也須留意、西瓜過寒也不宜，其他像是花生等堅果類，小魚乾、蝦米乾貨類也先忌口。

至於冬天常見的麻辣鍋、燒酒雞、薑母鴨和羊肉爐等進補食材也忌食，四神湯食材如山藥、薏仁對皮膚好，不加酒可食用，作成甜食亦可；留意別誤踩食物地雷，例如火鍋調味的沙茶醬或XO醬等，都是海鮮食材熬製成，選擇和風醬拌蔥花即可，刺激性的辣椒也禁止，以免皮膚搔癢加劇。

皮膚搔癢難耐 可冰敷

鄭愛蓮叮囑，通常皮膚病剛復原，初期可先試吃魚，再依序試吃牛羊肉，最後再吃蝦子，但建議先吃二、三隻淺嘗即可，讓剛恢復的五臟六腑能重新適應，以免過量無法負荷代謝，又引發病灶；至少應持續3個月，讓五臟六腑代謝穩定，便可恢復正常進食量，唯一禁止的食物是螃蟹。

如果不慎吃錯食物，皮膚病發作搔癢難耐，鄭愛蓮建議，治療中的患者可加強或縮短服用中藥，並盡快清潔皮膚後一天多擦幾次藥膏，也可採取冰敷舒緩，多補充水份促進代謝，但千萬不要到藥局 自行買類固醇來擦。

鄭愛蓮提醒，各類皮膚病如濕疹、汗皰疹、乾癬等發作，也許未必是「吃」出來的病灶，也有可能因工作壓力大、體質改變、熬夜引發，這表示體內五臟六腑的代謝出了問題，所以忌口才能有效治療。另外，冬天氣溫較低，可正常洗熱水澡，速度加快即可。（本文由「NOW健康」提供，https://healthmedia.com.tw/）