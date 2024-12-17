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血糖高吃排糖藥 怎麼會螞蟻上樹？

許金川／台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長
醫師提醒，水分如果喝得少，降血糖的排糖藥效果就會不好；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，水分如果喝得少，降血糖的排糖藥效果就會不好；示意圖。（圖／123RF）

一名門診病人，大胖子，血糖高，肝指數也高，超音波檢查，肝油膩膩的、閃閃發亮，是中重度脂肪肝。

我開了降血糖的排糖藥給他，並告訴他：「要多喝水，一天至少2000㏄，不要憋尿，尿尿處局部要清洗乾淨，否則容易『螞蟻上樹』，泌尿道感染！」

想不到，一個月後，他回診。

「X醫師，你說會螞蟻上樹，我怎麼沒有看見呢？半隻螞蟻都沒有！？」

我看了他一眼，看了檢查資料：「目前是螞蟻『上櫃』，還沒『上市』！」

吃了排糖藥，會降血糖及降低肝臟的脂肪，肝指數也會逐漸恢復正常，但因為這種排糖藥的原理，是將葡萄糖由腎臟中排出去，而葡萄糖要由腎臟中排出會需要水分帶出，因此要喝水才有效。

如果水喝得少，自然排糖藥效果不好，此外，由於尿尿中會有大量糖分，很容易吸引螞蟻，造成螞蟻上「市」或螞蟻上「櫃」，尿尿會痛苦不堪，從此不敢再服用此藥。

肥胖引起的脂肪肝是近年新興的國民病，脂肪在肝臟內就如同酒精在肝臟內一樣，會造成肝細胞發炎，肝細胞壞死，引起肝纖維化甚至肝硬化，進而產生肝癌，不可不慎。

總之，飲食清淡，多加運動是老生常談的養生哲學，隨著醫療的進步，後天不努力，退而靠藥物改善是不得已的下策，但不管是上策或下策，有對策總比順其自然放著讓身體敗壞再求醫診治來得好。

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