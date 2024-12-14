我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

青少年手機成癮嚴重 醫提醒「這些症狀」該進一步治療

記者賴昀岫／台北報導
一但孩子因長期使用3C產品，導致焦慮等身心症狀、影響身體健康和學業表現，就要特別注意。圖非新聞當事人。（本報資料照片）
一但孩子因長期使用3C產品，導致焦慮等身心症狀、影響身體健康和學業表現，就要特別注意。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

兒少手機成癮問題日益嚴重，醫師指出，科技愈來愈便利、影響也就會隨之增大，而不同年齡層有不同的時間定義，一但產生焦慮等身心症狀、影響身體健康和學業表現，就要特別注意，尤其青少年可能用手機逃避學業上的挫折，建議家長可以一起找出學習上的痛點，並培養其他興趣，但如出現幻覺、妄想等分不清網路與現實的症狀，就要進一步治療，釐清是否有強迫症或網路失調等情形。

紐約大學社會心理學家海德特所著「失控的焦慮世代」，歸納全世界青少年心理健康崩潰的主因，受到兩條軸線的雙重影響，一條是從1980年代開始「以玩耍為主的童年」式微，另一條是從2010年代開始「以手機為主的童年」抬頭。  

針對兒童及青少年手成癮議題，台灣台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，科技愈來愈便利、影響也就會隨之增大，對於手機成癮的定義，不同年齡層其實有不同定義，幼兒園每周1小時、每周5小時，一個月20小時以上就是成癮；上小學增加為每天2小時，每月使用時間就會翻倍至40小時以上算成癮；青少年階段就和成人一樣，每天3小時，每月60小時以上就是成癮。

除了時間量化，還會有質化的標準，包含到達成癮的時間是否愈來愈長、耐受度是否愈來愈低，也就是不給用手機時，開始出現抓狂、焦慮、失眠、憂鬱，甚至出現攻擊或親子衝突等，以及有沒有因為使用手機，進而影響身體健康，導致吃不下、睡不好；學業、人際調節出現障礙，或成就感不足、自信心開始減弱等，都要特別注意。

許正典建議，要讓孩子養成良好的手機使用習慣，可透過獎勵的方式，例如表現好可以得到1點，每次5分鐘，集滿6點可使用半小時，讓孩子有可以努力的目標，現在很多老師會使用群組等公布作業，在學業使用的情境，家長要在旁陪伴、以身作則。 

對於中學以上的青少年，對於手機的自主性會增加，許正典說，顯著變難的課業，可能會讓他們傾向透過手機逃避挫折，如果出現類似情緒調節障礙、學習困擾、人際障礙、社交恐懼等，就需要合併治療，身心困擾改善後，依賴網路緩解焦慮的方式就會下降，同時也要適時放手、鼓勵孩子參與其他興趣，建立更多自信。

許正典表示，真的很嚴重的案例，可能出現幻想，或手機明明沒有響，覺得有人傳訊息、別人是否在討論自己等妄想情形，這類狀況就要特別注意，可能是網路成癮後的失調狀況，導致分不清現實和虛擬，就需要進一步釐清是否產生強迫症或網路失調症等，需要服藥或進一步治療。

有些家長帶孩子外出時，怕孩子吵鬧影響他人，會把手機當作「3C保母」，許正典提醒，家長要先思考，「為什麼會擔心？」或許只是家長自己的焦慮，應該要做好行前教育，包含練習在家吃飯時，不能配電視、滑手機，孩子自然就不會將這樣的習慣延伸到外面；另外，要考慮是否出外容易受到驚嚇、刺激等，導致過動或注意力不集中，應該要優先處理敏感的情緒，而非一直用3C讓孩子安靜，反而是飲鴆止渴。

失眠 心理健康 親子

上一則

有糖尿病卻不自知 醫示警：多吃喝、疲勞皆警訊

延伸閱讀

大學新鮮人 拜倫川普宅在家打電動 不愛參加派對

大學新鮮人 拜倫川普宅在家打電動 不愛參加派對
職場受精神創傷 紐約州勞工可申賠償

職場受精神創傷 紐約州勞工可申賠償
親子互助會12/11舉辦心理健康急救培訓

親子互助會12/11舉辦心理健康急救培訓
霍楚簽新法 勞工在職場受精神創傷可申賠償

霍楚簽新法 勞工在職場受精神創傷可申賠償

熱門新聞

心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊。(取材自Instagram)

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

2024-12-07 19:34
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
耳洞穿久了沒有保持乾燥、乾淨就會出現浸潤的現象，容易有類似耳垢的味道。示意圖。（本報資料照片）

他一聞女友身上1味道超上癮 醫揭「2重點」沒做就會有

2024-12-10 04:44
克魯姆霍茲醫師表示，午餐要吃得好，對心臟有益健康，可以提前預備午餐，避免外食有時比較難顧及均衡營養的問題。示意圖。「(取材自Pexels @Ella Olsson)

吃對午餐保護心血管 醫師教5招降低心臟病風險

2024-12-11 09:30

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失