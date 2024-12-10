發現早期乳癌 治療後5年存活率100%

醫師提醒，早期乳癌存活率非常高，高風險族群應定期篩檢；示意圖。（圖／123RF）

世界衛生組織（WHO ）全球乳癌倡議今年主題為「沒有人應該獨自面對乳癌」，強調早期發現、及時診斷與全面治療的重要性。45歲至69歲婦女及40至44歲具乳癌家族史的婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，以早期發現早期治療，早期乳癌的5年存活率近100%。

透過定期癌症 篩檢，及早發現、及早治療，能幫助病人延長生命。以台灣為例，國民健康署提供年齡45歲至69歲的婦女，以及40歲至44歲具乳癌家族史的婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查。每年透過篩檢發現的乳癌個案中有59.7%為早期（0+1期）乳癌，然而未透過篩檢所發現的早期乳癌僅33.4%。另外，根據2017至2021年新診斷乳癌的5年存活率，早期（0+1期）乳癌的5年存活率近100%。

乳癌篩檢 用幾秒不適換長久保障

檢查時，建議避開月經來前1週的乳房腫脹期，降低不適感，當天不要穿連身衣裙，不要在乳房、腋下塗抹除臭劑、粉劑及護膚霜等，避免產生假影，影響判讀結果。每2年1次的檢查，幾秒鐘的輕微不適感，卻能為您的健康帶來長久保障。 若民眾收到篩檢異常的結果，無須驚慌，只要遵循醫囑回到醫療院所進一步檢查，就可以及早處置；並且配合後續追蹤、治療，將可降低癌症所帶來的威脅，減少對個人及家庭的衝擊。

即使乳房X光攝影檢查的結果正常，還是要定期檢查並關注身體變化，當身體有異狀時，例如：乳房、腋下摸到硬塊，乳房外觀出現異常（局部凹陷、突起），乳頭或乳暈潰瘍、凹陷，非哺乳期乳頭出現異樣分泌物等，應儘速就醫。（https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64947）