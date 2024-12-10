我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓通過叛亂特別起訴法 將任命特檢辦尹錫悅

南京女學生花大錢升讀港大 因美國假學歷遭退學

發現早期乳癌 治療後5年存活率100%

NOW健康
醫師提醒，早期乳癌存活率非常高，高風險族群應定期篩檢；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，早期乳癌存活率非常高，高風險族群應定期篩檢；示意圖。（圖／123RF）

世界衛生組織（WHO）全球乳癌倡議今年主題為「沒有人應該獨自面對乳癌」，強調早期發現、及時診斷與全面治療的重要性。45歲至69歲婦女及40至44歲具乳癌家族史的婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，以早期發現早期治療，早期乳癌的5年存活率近100%。

透過定期癌症篩檢，及早發現、及早治療，能幫助病人延長生命。以台灣為例，國民健康署提供年齡45歲至69歲的婦女，以及40歲至44歲具乳癌家族史的婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查。每年透過篩檢發現的乳癌個案中有59.7%為早期（0+1期）乳癌，然而未透過篩檢所發現的早期乳癌僅33.4%。另外，根據2017至2021年新診斷乳癌的5年存活率，早期（0+1期）乳癌的5年存活率近100%。

乳癌篩檢 用幾秒不適換長久保障

檢查時，建議避開月經來前1週的乳房腫脹期，降低不適感，當天不要穿連身衣裙，不要在乳房、腋下塗抹除臭劑、粉劑及護膚霜等，避免產生假影，影響判讀結果。每2年1次的檢查，幾秒鐘的輕微不適感，卻能為您的健康帶來長久保障。 若民眾收到篩檢異常的結果，無須驚慌，只要遵循醫囑回到醫療院所進一步檢查，就可以及早處置；並且配合後續追蹤、治療，將可降低癌症所帶來的威脅，減少對個人及家庭的衝擊。

即使乳房X光攝影檢查的結果正常，還是要定期檢查並關注身體變化，當身體有異狀時，例如：乳房、腋下摸到硬塊，乳房外觀出現異常（局部凹陷、突起），乳頭或乳暈潰瘍、凹陷，非哺乳期乳頭出現異樣分泌物等，應儘速就醫。（https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64947

癌症 WHO

上一則

家長為保險延後新生兒篩檢 男嬰龐貝氏症發作險丟小命

延伸閱讀

封面故事／美國乳癌死亡率降44% 亞裔女性罹患率卻上升

封面故事／美國乳癌死亡率降44% 亞裔女性罹患率卻上升
封面故事／預防乳癌 篩檢為最有效方法 「早發現、早治療」

封面故事／預防乳癌 篩檢為最有效方法 「早發現、早治療」
封面故事／避免飲酒、戒菸… 改變生活方式 遠離乳癌

封面故事／避免飲酒、戒菸… 改變生活方式 遠離乳癌
乳癌有年輕化趨勢 醫：小心「熱感應紙」增致病風險

乳癌有年輕化趨勢 醫：小心「熱感應紙」增致病風險

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

2024-12-04 04:32
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
清大生技所副教授林愷悌（右）與生資所副教授鄭惠春發現抑制癌細胞增生的關鍵機制。（清大提供）

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

2024-12-03 17:36
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊。(取材自Instagram)

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

2024-12-07 19:34
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義